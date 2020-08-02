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3 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 3 серпня, віряни вшановують пам'ять преподобного Онисима або Семена, а у світі відзначають День кавуна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять преподобного Семена (Онисима), а також пророка Єзекіля. За народними повір'ями Семен був Літопроводцем, адже після цього дня літо починало відходити та поступатись осені.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 3 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Семен, Никодим, Іван, Лідія, Федір, Ганна, Георгій, Сергій та Тихон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день кавуна
- День капоейри в Бразилії
- День фермерів в Замбії
- Медовий день і День гірчиці в США
- Карнавал в Антигуа і Барбуда
- 1492 — Христофор Колумб відправився у перше плавання, щоб відкрити західний шлях в Індію.
- 1775 — (за іншими даними 14 серпня) Катерина II видала імператорський маніфест, яким офіційно позбулась запорізького козацтва.
- 1778 — почав працювати один з центрів світової оперної культури, а саме театр "La Scala" у Мілані.
- 1795 — з'явилась Паризька консерваторія.
- 1882 — У конгресі США вирішили заборонити в'їзд до країни сновидам, злочинцям і божевільним, а також на 10 років зупинили імміграцію китайців.
- 1904 — члени британської експедиції стали першими людьми із Заходу, які потрапили у священне місто Лхаса в Тибеті.
- 1911 — вперше аероплани використано у військових цілях, коли італійці провели авіаційне вивчення дислокації турецьких позицій у Триполі.
- 1915 — австро-угорські війська в ході І Світової війни захопили Володимир-Волинський.
- 1922 — радіо Нью-Йорка застосувало перший у світі звуковий радіоефект, коли в ефірі зімітували стукіт дверей завдяки двом шматкам дерева.
- 1949 — набрав чинності Статут Ради Європи.
- 1949 — у США з'явилась Національна баскетбольна асоціація (NBA).
- 1952 — у Гельсінкі урочисто відкрились XV Олімпійські ігри, у яких вперше взяли участь спортсмени з СРСР.
- 1957 — під керівництвом Сергія Корольова пройшов запуск першої радянської міжконтинентальної ракети Р-7.
- 1990 — Верховна Рада УРСР погодила закон про економічну незалежність Української РСР.
- 1992 — стрибун із жердиною Сергій Бубка у Падуї встановив новий світовий рекорд, стрибнувши на відстань у 6 м 12 см.
- 1993 — 4-річна американка Сідні Діттман стала наймолодшим власником патенту. Вона вигадала прилад, який мав допомагати "для хапання круглої дверної ручки.
ХТО НАРОДИВСЯ 3 СЕРПНЯ
- 1803 — Джозеф Пакстон, британський архітектор, який створив Кришталевий палац у Лондоні.
- 1819 — Григорій Ґалаґан, український громадський діяч
- 1833 — Омелян Огоновський, український учений-філолог і громадський діяч, багаторічний голова "Просвіти"
- 1880 — Кузнєцова Марія Миколаївна, оперна співачка (ліричне сопрано).
- 1883 — Жозіас Браун-Бланке, франко-швейцарський геоботанік, автор системи класифікації рослинності
- 1904 — Кліффорд Сімак, американський фантаст (Неосяжний двір, Грот танцюючих оленів)
- 1925 — Володимир Верменич, український композитор, хоровий диригент
- 1963 — Джеймс Гетфілд, американський гітарист і співак, учасник гурту "Metallica".
- 1967 — Кассовіц Матьє, французький актор, режисер.
- 1992 — Карлі Клосс, американська модель, колишній ангел Victoria's Secret.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Семена падає дощ, то осінь буде тривати довго;
- Якщо чутно крик сорок, то зима буде теплою та сніжною;
- Якщо птахи літають низько, то варто готуватись до опадів;
- Якщо малохмарна погода сьогодні, то останній день місяця буде спекотним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна брати гроші у борг;
- Не можна сваритись, лаятись та гучно розмовляти;
- Не можна зловживати жирною їжею та спиртним;
- Не можна піддаватись шкідливим звичкам;
- Не можна займатись важкою фізичною працею.
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