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3 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 3 червня, відзначають Всесвітній день велосипеда, а віряни вшановують пам'ять рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
3 червня православна церква вшановує пам'ять рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 3 червня, іменини відзначають власники таких імен: Федір, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Ярослав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день велосипеда.
- 1527 — о 7 годині вечора розпочалась Велика пожежа Львова, що знищила всю готичну забудову міста.
- 1571 — війська кримського хана Девлет-Ґерая захопили і до тла спалили Москву.
- 1638 — почалася Жовнинська битва — вирішальна битва повстанців на чолі з Дмитром Гунею проти шляхетського війська Речі Посполитої під час повстання Острянина.
- 1768 — взяття м. Умані гайдамацькими загонами Максима Залізняка та Івана Ґонти.
- 2006 — Чорногорія проголосила незалежність.
- 2017 — почала діяти інтернетна соціальна мережа Ukrainians.
ХТО НАРОДИВСЯ 3 ЧЕРВНЯ
- 1922 — Ален Рене, французький кінорежисер.
- 1926 — Костянтин Ситник, доктор біологічних наук, професор (1967), академік НАН України.
- 1927 — Валерій Польовий, український композитор.
- 1927 — Геннадій Польовий, український художник-графік.
- 1928 — Костянтин Степанков, український актор театру і кіно.
- 1930 — Володимир Литвиненко, український живописець південно-руської художньої школи, Член Спілки художників України, заслужений художник України.
- 1974 — Сергій Ребров, український футболіст.
- 1986 — Рафаель Надаль, іспанський тенісист.
- 1986 — Томаш Вернер, чеський фігурист.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Горобина рясно зацвіла до 3 червня – прикмета до того, що буде хороший урожай льону.
- Дощ іде, а потім починається гроза – восени також часто будуть опади із сильними вітрами.
- Увечері цвіркуни скрекочуть без зупинки – буде гарна погода.
- Гроза – потрібно прислухатися до грому. Якщо він дзвінкий – буде сильний дощ. Тихий грім 3 червня – піде дощ і скоро закінчиться.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто цього дня сваритися з рідними та близькими.
- Заборонено йти на закупи сьогодні.
- Краще не вибиратися кудись з дому після півночі.
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