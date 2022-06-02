3 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 червня, відзначають Всесвітній день велосипеда, а віряни вшановують пам'ять рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

3 червня православна церква вшановує пам'ять рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 3 червня, іменини відзначають власники таких імен: Федір, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Ярослав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день велосипеда.

1527 — о 7 годині вечора розпочалась Велика пожежа Львова, що знищила всю готичну забудову міста.

1571 — війська кримського хана Девлет-Ґерая захопили і до тла спалили Москву.

1638 — почалася Жовнинська битва — вирішальна битва повстанців на чолі з Дмитром Гунею проти шляхетського війська Речі Посполитої під час повстання Острянина.

1768 — взяття м. Умані гайдамацькими загонами Максима Залізняка та Івана Ґонти.

2006 — Чорногорія проголосила незалежність.

2017 — почала діяти інтернетна соціальна мережа Ukrainians.

ХТО НАРОДИВСЯ 3 ЧЕРВНЯ

1922 — Ален Рене, французький кінорежисер.

1926 — Костянтин Ситник, доктор біологічних наук, професор (1967), академік НАН України.

1927 — Валерій Польовий, український композитор.

1927 — Геннадій Польовий, український художник-графік.

1928 — Костянтин Степанков, український актор театру і кіно.

1930 — Володимир Литвиненко, український живописець південно-руської художньої школи, Член Спілки художників України, заслужений художник України.

1974 — Сергій Ребров, український футболіст.

1986 — Рафаель Надаль, іспанський тенісист.

1986 — Томаш Вернер, чеський фігурист.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Горобина рясно зацвіла до 3 червня – прикмета до того, що буде хороший урожай льону.

Дощ іде, а потім починається гроза – восени також часто будуть опади із сильними вітрами.

Увечері цвіркуни скрекочуть без зупинки – буде гарна погода.

Гроза – потрібно прислухатися до грому. Якщо він дзвінкий – буде сильний дощ. Тихий грім 3 червня – піде дощ і скоро закінчиться.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня сваритися з рідними та близькими.

Заборонено йти на закупи сьогодні.

Краще не вибиратися кудись з дому після півночі.

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