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29 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 29 травня, відзначають Міжнародний день миротворців і Всесвітній день здорового травлення, а в Україні – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 29 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
29 травня православна церква вшановує пам'ять преподобного Феодора Освяченого.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 29 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Георгій, Федір, Богуслав, а також Максим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день миротворців.
- Всесвітній день здорового травлення.
- День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження в Україні.
- 526 – внаслідок великого землетрусу було зруйновано одне з найбільших міст античності Антиохію. Загинуло близько 250 тисяч людей, переважно християнських прочан.
- 1384 – кастильський король Хуан І взяв в облогу Лісабон.
- 1453 – османська армія під проводом султана Мехмеда II захопила Константинополь
- 1630 – підписана Переяславська угода, договір між українською козацькою старшиною і польським гетьманом С.Конецпольським
- 1660 – в Англії реставрована монархія, новим королем став Карл ІІ Стюарт, син страченого Карла І Стюарта.
- 1738 – у Петербурзі видано імператорський указ про повернення козаків і посполитих, що втекли в Гетьманщину та в Російську імперію, на Слобідську Україну.
- 1790 – Род-Айленд останнім із первісних 13 колоній-штатів приймає Конституцію США
- 1802 – академік Василь Петров відкрив явище електричної дуги
- 1900 – компанія "Отіс" зареєструвала торгову марку "Ескалатор" (пізніше ескалаторами стануть називати всі ескалатори)
- 1928 – Фріц фон Опель на експериментальному автомобілі власної конструкції подолав рубіж швидкості 200 км/год.
- 1942 – у ході Другої світової війни німецька армія під Харковом завершила оточення понад 250-тисячного угруповання військ Червоної армії.
- 1945 – у Норвегії за співпрацю з нацистами заарештували письменника, Нобелівського лауреата Кнута Гамсуна
- 1953 – людина вперше здолала найвищу точку планети — на вершину Джомолунгми (8 848 м) піднялись новозеландець Едмунд Персиваль Гілларі і шерп Норгей Тенцинґ.
- 1964 – у Києві відкрили для відвідувачів найбільший в СРСР ботанічний сад.
- 1985 – на стадіоні "Ейзель" (Брюссель) перед початком фінального матчу на Кубок європейських чемпіонів "Ювентус" – "Ліверпуль" сталася бійка між вболівальниками команд, під час якої рухнула бетонна загорожа. Внаслідок інциденту загинуло 39 осіб і поранено не менше 400.
- 1990 – 40 європейських держав, Європейський інвестиційний банк і Європейська економічна спільнота уклали угоду про створення Європейського банку реконструкції та розвитку
- 2003 – форвард "Мілана" Андрій Шевченко виграв свій перший трофей за 4 роки, проведені в Італії, забивши останній гол в матчі з "Ювентусом" (фінал Ліги Чемпіонів; 3:2 на користь "Мілана").
- 2014 – поблизу міста Слов'янська, після розвантаження продуктів харчування на 4-й блокпост та проведення ротації особового складу, повертаючись з району гори Карачун, був обстріляний з лісосмуги та підбитий терористами з ПЗРК гелікоптер Мі-8МТ (борт "16") Національної гвардії України, на борту якого був генерал-майор Сергій Кульчицький. Під час падіння вибухнули паливні баки. Внаслідок події загинуло 12 осіб.
ХТО НАРОДИВСЯ 29 ТРАВНЯ
- 189 – Ґета, римський імператор.
- 1504 – Антун Вранчич, угорський єпископ, письменник, історик і дипломат хорватського походження. Дядько вченого і гуманіста Фауста Вранчича.
- 1759 – Вільям Пітт (молодший), британський політик, наймолодший прем'єр-міністр в історії країни.
- 1858 – Костянтин Крижицький, український живописець, академік пейзажного живопису.
- 1874 – Гілберт Кіт Честертон, англійський письменник і філософ.
- 1878 – Петро Карманський, український поет, перекладач, провідний представник об'єднання "Молода Муза".
- 1879 – Коста Абрашевич, сербський та македонський поет.
- 1880 – Освальд Шпенґлер, німецький філософ, історик ("Присмерк Європи").
- 1888 – Ілля Киріяк, український журналіст, письменник, громадський діяч.
- 1899 – Фавст Лопатинський, український режисер, сценарист, актор.
- 1901 – Кирило Синельников, український фізик, дійсний член АН УРСР (з 1948); Заслужений діяч науки УРСР (1951).
- 1902 – Юхим Гаврилюк, український скульптор-керамік, художник по порцеляні.
- 1905 – Ольга Благовидова, українська співачка.
- 1909 – Яніна Жеймо, радянська кіноакторка, відома роллю Попелюшки.
- 1917 – Джон Фіцджеральд Кеннеді, 35-й президент США (1961—1963 рр.).
- 1922 – Яніс Ксенакіс, грецький композитор і архітектор.
- 1935 – Анатолій Поповський, український мовознавець.
- 1938 – Гопцій Микола Пилипович, український поет.
- 1953 – Денні Ельфман, американський музикант і композитор.
- 1979 – Ганна Гомонай, українська телеведуча.
- 1956 – Латоя Джексон, американська співачка, модель, зірка "Playboy". сестра Майкла Джексона
- 1967 – Ноел Галлахер, гітарист британської групи Oasis.
- 1968 – Бейлі Блейз, вокаліст британської рок-групи Iron Maiden.
- 1975 – Мелані Браун Scary Spice, британська попспівачка ("Spice Girls").
- 1975 – Олександр Журик, білоруський хокеїст.
- 1982 – Наталія Добринська, українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.
- 1984 – Кармело Ентоні, американський професійний баскетболіст.
- 1984 – Прапаваді Джароенраттанатаракун, важкоатлетка з Таїланду, олімпійська чемпіонка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо до Житника зацвіла горобина – встановиться тепло і холодів вже не буде.
Якщо 29 травня йде дощ і чути квакання жаб у водоймах – погода скоро налагодиться.
На озерах з’явилися латаття – до стійкого літнього тепла.
29 травня гримить грім – буде хороший урожай зерна.
Ластівки в день Житника на гнізда сідають – червень буде спекотним, якщо пташки продовжують грати в повітрі – перший місяць літа буде дощовим.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна ні в якому разі сваритися з рідними та близькими;
- Не варто погано думати про тих, хто поруч з вами;
- Не гоже витрачати гроші на дурниці;
- Категорично не можна брати кошти у борг.
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