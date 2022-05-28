29 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 29 травня, відзначають Міжнародний день миротворців і Всесвітній день здорового травлення, а в Україні – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

29 травня православна церква вшановує пам'ять преподобного Феодора Освяченого.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 29 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Георгій, Федір, Богуслав, а також Максим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день миротворців.

Всесвітній день здорового травлення.

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження в Україні.

526 – внаслідок великого землетрусу було зруйновано одне з найбільших міст античності Антиохію. Загинуло близько 250 тисяч людей, переважно християнських прочан.

1384 – кастильський король Хуан І взяв в облогу Лісабон.

1453 – османська армія під проводом султана Мехмеда II захопила Константинополь

1630 – підписана Переяславська угода, договір між українською козацькою старшиною і польським гетьманом С.Конецпольським

1660 – в Англії реставрована монархія, новим королем став Карл ІІ Стюарт, син страченого Карла І Стюарта.

1738 – у Петербурзі видано імператорський указ про повернення козаків і посполитих, що втекли в Гетьманщину та в Російську імперію, на Слобідську Україну.

1790 – Род-Айленд останнім із первісних 13 колоній-штатів приймає Конституцію США

1802 – академік Василь Петров відкрив явище електричної дуги

1900 – компанія "Отіс" зареєструвала торгову марку "Ескалатор" (пізніше ескалаторами стануть називати всі ескалатори)

1928 – Фріц фон Опель на експериментальному автомобілі власної конструкції подолав рубіж швидкості 200 км/год.

1942 – у ході Другої світової війни німецька армія під Харковом завершила оточення понад 250-тисячного угруповання військ Червоної армії.

1945 – у Норвегії за співпрацю з нацистами заарештували письменника, Нобелівського лауреата Кнута Гамсуна

1953 – людина вперше здолала найвищу точку планети — на вершину Джомолунгми (8 848 м) піднялись новозеландець Едмунд Персиваль Гілларі і шерп Норгей Тенцинґ.

1964 – у Києві відкрили для відвідувачів найбільший в СРСР ботанічний сад.

1985 – на стадіоні "Ейзель" (Брюссель) перед початком фінального матчу на Кубок європейських чемпіонів "Ювентус" – "Ліверпуль" сталася бійка між вболівальниками команд, під час якої рухнула бетонна загорожа. Внаслідок інциденту загинуло 39 осіб і поранено не менше 400.

1990 – 40 європейських держав, Європейський інвестиційний банк і Європейська економічна спільнота уклали угоду про створення Європейського банку реконструкції та розвитку

2003 – форвард "Мілана" Андрій Шевченко виграв свій перший трофей за 4 роки, проведені в Італії, забивши останній гол в матчі з "Ювентусом" (фінал Ліги Чемпіонів; 3:2 на користь "Мілана").

2014 – поблизу міста Слов'янська, після розвантаження продуктів харчування на 4-й блокпост та проведення ротації особового складу, повертаючись з району гори Карачун, був обстріляний з лісосмуги та підбитий терористами з ПЗРК гелікоптер Мі-8МТ (борт "16") Національної гвардії України, на борту якого був генерал-майор Сергій Кульчицький. Під час падіння вибухнули паливні баки. Внаслідок події загинуло 12 осіб.

ХТО НАРОДИВСЯ 29 ТРАВНЯ

189 – Ґета, римський імператор.

1504 – Антун Вранчич, угорський єпископ, письменник, історик і дипломат хорватського походження. Дядько вченого і гуманіста Фауста Вранчича.

1759 – Вільям Пітт (молодший), британський політик, наймолодший прем'єр-міністр в історії країни.

1858 – Костянтин Крижицький, український живописець, академік пейзажного живопису.

1874 – Гілберт Кіт Честертон, англійський письменник і філософ.

1878 – Петро Карманський, український поет, перекладач, провідний представник об'єднання "Молода Муза".

1879 – Коста Абрашевич, сербський та македонський поет.

1880 – Освальд Шпенґлер, німецький філософ, історик ("Присмерк Європи").

1888 – Ілля Киріяк, український журналіст, письменник, громадський діяч.

1899 – Фавст Лопатинський, український режисер, сценарист, актор.

1901 – Кирило Синельников, український фізик, дійсний член АН УРСР (з 1948); Заслужений діяч науки УРСР (1951).

1902 – Юхим Гаврилюк, український скульптор-керамік, художник по порцеляні.

1905 – Ольга Благовидова, українська співачка.

1909 – Яніна Жеймо, радянська кіноакторка, відома роллю Попелюшки.

1917 – Джон Фіцджеральд Кеннеді, 35-й президент США (1961—1963 рр.).

1922 – Яніс Ксенакіс, грецький композитор і архітектор.

1935 – Анатолій Поповський, український мовознавець.

1938 – Гопцій Микола Пилипович, український поет.

1953 – Денні Ельфман, американський музикант і композитор.

1979 – Ганна Гомонай, українська телеведуча.

1956 – Латоя Джексон, американська співачка, модель, зірка "Playboy". сестра Майкла Джексона

1967 – Ноел Галлахер, гітарист британської групи Oasis.

1968 – Бейлі Блейз, вокаліст британської рок-групи Iron Maiden.

1975 – Мелані Браун Scary Spice, британська попспівачка ("Spice Girls").

1975 – Олександр Журик, білоруський хокеїст.

1982 – Наталія Добринська, українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.

1984 – Кармело Ентоні, американський професійний баскетболіст.

1984 – Прапаваді Джароенраттанатаракун, важкоатлетка з Таїланду, олімпійська чемпіонка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо до Житника зацвіла горобина – встановиться тепло і холодів вже не буде.

Якщо 29 травня йде дощ і чути квакання жаб у водоймах – погода скоро налагодиться.

На озерах з’явилися латаття – до стійкого літнього тепла.

29 травня гримить грім – буде хороший урожай зерна.

Ластівки в день Житника на гнізда сідають – червень буде спекотним, якщо пташки продовжують грати в повітрі – перший місяць літа буде дощовим.

​

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна ні в якому разі сваритися з рідними та близькими;

Не варто погано думати про тих, хто поруч з вами;

Не гоже витрачати гроші на дурниці;

​Категорично не можна брати кошти у борг.

Читайте також: Нацбанк України скасував обмеження курсу продажу валют з 21 травня