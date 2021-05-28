Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

29 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 25
29 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 29 травня, у світі відзначають Міжнародний день миротворців та Всесвітній день здорового травлення, а в Україні святкують День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодн віряни вшановують пам'ять преподобного Феодора Освяченого.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 29 травня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Георгій, Федір, Богуслав, Максим​. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

29 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день здорового травлення.
  • Міжнародного дня миротворців ООН.
  • День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України.
  • 1802 — академік Василь Петров відкрив явище електричної дуги.
  • 1928 — Фріц фон Опель на експериментальному автомобілі власної конструкції подолав рубіж швидкості 200 км/год.
  • 1942 — під час Другої світової війни німецька армія під Харковом завершила оточення понад 250-тисячного угруповання військ Червоної армії.
  • 1945 — у Норвегії за співпрацю з нацистами заарештували письменника, Нобелівського лауреата Кнута Гамсуна.
  • 1953 — людина вперше здолала найвищу точку планети — на вершину Джомолунгми (8 848 м) піднялись новозеландець Едмунд Персиваль Гілларі і шерп Норгей Тенцинґ.
  • 1964 — у Києві відкрили для відвідувачів найбільший в СРСР ботанічний сад.
  • 1990 — 40 європейських держав, Європейський інвестиційний банк і Європейська економічна спільнота уклали угоду про створення Європейського банку реконструкції та розвитку.
  • 2003 — форвард "Мілана" Андрій Шевченко виграв свій перший трофей за 4 роки, проведені в Італії, забивши останній гол в матчі з "Ювентусом" (фінал Ліги Чемпіонів; 3:2 на користь "Мілана").
29 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 461222

ХТО НАРОДИВСЯ 29 травня

  • 1901 — Кирило Синельников, український фізик, дійсний член.
  • 1902 — Юхим Гаврилюк, український скульптор-керамік, художник по порцеляні.
  • 1905 — Ольга Благовидова, українська співачка.
  • 1909 — Яніна Жеймо, радянська кіноакторка, відома роллю Попелюшки.
  • 1917 — Джон Фіцджеральд Кеннеді, 35-й президент США.
  • 1922 — Яніс Ксенакіс, грецький композитор і архітектор.
  • 1935 — Анатолій Поповський, український мовознавець.
  • 1938 — Гопцій Микола Пилипович, український поет.
  • 1953 — Денні Ельфман, американський музикант і композитор.
  • 1979 — Ганна Гомонай, українська телеведуча.
  • 1956 — Латоя Джексон, американська співачка, модель, зірка "Playboy". сестра Майкла Джексона.
  • 1967 — Ноел Галлахер, гітарист британської групи Oasis.
  • 1968 — Бейлі Блейз, вокаліст британської рок-групи Iron Maiden.
  • 1975 — Мелані Браун Scary Spice, британська попспівачка ("Spice Girls").
  • 1975 — Олександр Журик, білоруський хокеїст.
  • 1982 — Наталія Добринська, українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.
  • 1984 — Кармело Ентоні, американський професійний баскетболіст.
  • 1984 — Прапаваді Джароенраттанатаракун, важкоатлетка з Таїланду, олімпійська чемпіонка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Метеликів не видно – буде негода.
  • Гримить грім – добре вродить зерно.
  • Сильно шумлять жаби – до теплої погоди.
  • Гріє сонце – літо буде ясним.
  • Голосно каркають ворони – до нещасть.
  • Пес висунув язика і ліг на землю – погода буде ясною.
29 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 460959

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не рекомендується користуватися ложками. Наші предки вірили, що у цей день можна "зачерпнути" біду.
  • Суворо заборонено майбутній свекрусі допомагати сьогодні нареченій з вибором весільної сукні.
  • Якщо на цю суботу призначене одруження, молодому подружжю не слід надягати чужі обручки.

Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку

пропозиції партнерів
Новини