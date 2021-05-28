29 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 29 травня, у світі відзначають Міжнародний день миротворців та Всесвітній день здорового травлення, а в Україні святкують День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодн віряни вшановують пам'ять преподобного Феодора Освяченого.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 29 травня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Георгій, Федір, Богуслав, Максим​. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день здорового травлення.

Міжнародного дня миротворців ООН.

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України.

1802 — академік Василь Петров відкрив явище електричної дуги.

1928 — Фріц фон Опель на експериментальному автомобілі власної конструкції подолав рубіж швидкості 200 км/год.

1942 — під час Другої світової війни німецька армія під Харковом завершила оточення понад 250-тисячного угруповання військ Червоної армії.

1945 — у Норвегії за співпрацю з нацистами заарештували письменника, Нобелівського лауреата Кнута Гамсуна.

1953 — людина вперше здолала найвищу точку планети — на вершину Джомолунгми (8 848 м) піднялись новозеландець Едмунд Персиваль Гілларі і шерп Норгей Тенцинґ.

1964 — у Києві відкрили для відвідувачів найбільший в СРСР ботанічний сад.

1990 — 40 європейських держав, Європейський інвестиційний банк і Європейська економічна спільнота уклали угоду про створення Європейського банку реконструкції та розвитку.

2003 — форвард "Мілана" Андрій Шевченко виграв свій перший трофей за 4 роки, проведені в Італії, забивши останній гол в матчі з "Ювентусом" (фінал Ліги Чемпіонів; 3:2 на користь "Мілана").

ХТО НАРОДИВСЯ 29 травня

1901 — Кирило Синельников, український фізик, дійсний член.

1902 — Юхим Гаврилюк, український скульптор-керамік, художник по порцеляні.

1905 — Ольга Благовидова, українська співачка.

1909 — Яніна Жеймо, радянська кіноакторка, відома роллю Попелюшки.

1917 — Джон Фіцджеральд Кеннеді, 35-й президент США.

1922 — Яніс Ксенакіс, грецький композитор і архітектор.

1935 — Анатолій Поповський, український мовознавець.

1938 — Гопцій Микола Пилипович, український поет.

1953 — Денні Ельфман, американський музикант і композитор.

1979 — Ганна Гомонай, українська телеведуча.

1956 — Латоя Джексон, американська співачка, модель, зірка "Playboy". сестра Майкла Джексона.

1967 — Ноел Галлахер, гітарист британської групи Oasis.

1968 — Бейлі Блейз, вокаліст британської рок-групи Iron Maiden.

1975 — Мелані Браун Scary Spice, британська попспівачка ("Spice Girls").

1975 — Олександр Журик, білоруський хокеїст.

1982 — Наталія Добринська, українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.

1984 — Кармело Ентоні, американський професійний баскетболіст.

1984 — Прапаваді Джароенраттанатаракун, важкоатлетка з Таїланду, олімпійська чемпіонка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Метеликів не видно – буде негода.

Гримить грім – добре вродить зерно.

Сильно шумлять жаби – до теплої погоди.

Гріє сонце – літо буде ясним.

Голосно каркають ворони – до нещасть.

Пес висунув язика і ліг на землю – погода буде ясною.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не рекомендується користуватися ложками. Наші предки вірили, що у цей день можна "зачерпнути" біду.

Суворо заборонено майбутній свекрусі допомагати сьогодні нареченій з вибором весільної сукні.

Якщо на цю суботу призначене одруження, молодому подружжю не слід надягати чужі обручки.

Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку