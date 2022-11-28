На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
29 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 70
Сьогодні, 29 листопада, у світі відзначають День солідарності з палестинським народом, День електронного поздоровлення, День зубочистки, а віряни вшановують пам'ять Матвія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 29 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 29 листопада, вшановують пам'ять Левія Матвія.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 29 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Віктор, Дмитро, Федір, Іван, Михайло, Матвій, Микола, Сергій та Семен. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День зубочистки
- Міжнародний день солідарності з палестинським народом
- 1830 — у Варшаві почалось Листопадове повстання 1830-1831
- 1899 — створено іспанський футбольний клуб "Барселона"
- 1929 — американський пілот Річард Берд разом з трьома компаньйонами першим у світі зумів перелетіти літаком Південний полюс
- 1945 — югославська скупщина проголосила Югославію Федеративною Народною Республікою
- 1947 — Генасамблея ООН ухвалила рішення розділити підмандатну територію Палестини та заснувати там незалежні єврейську та арабську держави. Завдяки цьому з'явився Ізраїль
- 1959 — церемонія вручення нагород Ґреммі вперше транслювалась на американському телебаченню
- 1963 — президент США Ліндон Джонсон підписав розпорядження про створення Комісії на чолі з Верховним суддею Ерлом Ворреном для розслідування замаху на президента Джона Кеннеді
- 1990 — Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, яка дозволяла застосувати проти Іраку силу у разі, якщо він не виведе свої війська з Кувейту до 15 січня 1991 року
- 1994 — Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про охорону біологічного різноманіття
- 1996 — міжнародний трибунал з колишньої Югославії виніс свій перший вирок. До 10 років тюремного ув'язнення засудили хорвата Дражена Ердемовича, якого визнали винним у злочинах проти людяності під час громадянської війни в Боснії
- 1999 — з метою запровадження атрибутів української державності Указом Президента № 1507/99 було постановлено, що офіційними символами глави держави є: Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України
ХТО НАРОДИВСЯ 29 ЛИСТОПАДА
- 1778 — Григорій Квітка-Основ'яненко, знаменитий український письменник
- 1797 — Гаетано Доніцетті, італійський композитор
- 1802 — Вільгельм Гауф, німецький письменник-казкар (Маленький Мук, Карлик ніс)
- 1803 — Крістіан Доплер, австрійський фізик, математик, астроном, який теоретично пояснив залежність частоти звукових та світлових коливань від швидкості руху джерела випромінювання і спостерігача (ефект Доплера)
- 1823 — Симонів Матвій (Номис Матвій), український етнограф і фольклорист
- 1825 — Жан-Мартен Шарко, французький лікар-психіатр та невролог
- 1849 — Джон Амброз Флемінг, британський вчений в галузі радіотехніки та електротехніки, винахідник першої електронної лампи
- 1874 — Антоніо Егаш Моніш, португальський невропатолог, засновник сучасної психохірургії, лавреат Нобелівської премії з медицини та фізіології за впровадження хірургічного методу лікування шизофренії (лоботомія)
- 1898 — Клайв Стейплз Льюїс, відомий ірландський та англійський письменник, філософ, літературний критик, спеціаліст із Середньовіччя.
- 1899 — Григорій Косинка, український письменник Розстріляного відродження, учасник Перших визвольних змагань
- 1947 — Мірза Хазар, єврейський, азербайджанський, згодом ізраїльський радіожурналіст, публіцист, перекладач Біблії азербайджанською мовою
- 1976 — Чедвік Боузман, американський сценарист та актор (Чорна Пантера, Ма Рейні: мати блюзу)
- 1978 — Андрій Воробей, український футболіст ("Шахтар" Донецьк, збірна України)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на вулицях сніжно, то негода затримається
- Якщо дуже вітряний день, то весна буде холодною
- Якщо туманні дні, то незабаром буде відлига
- Якщо багато птахів літає низько над землею, то варто очікувати опадів
- У цей день заведено ходити в гості та ділитись щастям
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та дуже гучно розмовляти
- Не можна тримати образи
- Не можна сідати на стіл та свистіти у помешканні
- Не можна ходити вдома без шкарпеток
- Не можна зловживати алкоголем
- Не можна займатись важкою фізичною працею
Читайте також: Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у грудні 2022
- 28 листопада
-
20:35Гороскоп на грудень 2022: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
19:2629 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:50Як говорити з партнером про свої сексуальні бажання: поради експерта
-
17:45Гороскоп на цей тиждень 28 листопада – 4 грудня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:53Як зігрітися взимку без опалення: прості поради для кожного
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:51Яблучний чай з м'ятою і корицею: рецепт смачного напою за 15 хвилин
-
14:53Чи допомагає кіно боротись зі стресом і сумом: відповідь психологів
-
13:48Зваблива Демі Роуз заінтригувала чуттєвою фотосесією – 18+
-
12:522023 рік принесе успіх цим знакам Зодіаку: удача супроводжуватиме їх у всьому
-
11:44Зимові свята під час війни: чи будуть святкування і ялинки у містах України
-
10:4717 фактів, які інтроверти хотіли б розповісти про себе на роботі
-
09:45Від яких напоїв варто відмовитись чоловікам після 50 років
-
08:27Дві найгірші звички водіїв, з якими варто боротися
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 27 листопада
-
19:32Погода 28 листопада в Україні: синоптик розповіла, які будуть опади у понеділок
-
18:31Прогноз на цю зиму: як зміняться ціни до Нового року
-
17:30Клопотенко показав, як заквасити капусту за три дні
-
16:27Виконавець Ostrovskyi презентував чергову провокативну пісню "Ще не раз"
-
15:29Коли штопора немає під рукою: лайфхак, як відкрити вино запальничкою
-
14:28Як вберегти дім від пожежі, якщо є газовий пальник або пічне опалення: відповідь експертів
-
13:34Злата Дзюнька – Незламна: слухайте пісню від України на Дитячому Євробаченні 2022
-
12:30Як не зашкодити здоров'ю під час посту: три важливі поради
-
11:3128 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
10:36Володимир Ярославський показав, як приготувати мак енд чіз: рецепт з макаронами та сиром
- 28 листопада
-
16:53Як зігрітися взимку без опалення: прості поради для кожного
-
11:44Зимові свята під час війни: чи будуть святкування і ялинки у містах України
- 27 листопада
-
18:31Прогноз на цю зиму: як зміняться ціни до Нового року
-
13:34Злата Дзюнька – Незламна: слухайте пісню від України на Дитячому Євробаченні 2022
-
09:31Місячний посівний календар на грудень 2022: коли і що садити
- 26 листопада
-
19:28Співачка ONUKA презентувала кліп "Душа народу" до роковин Голодомору
-
14:31Міф чи правда: експерти пояснили, чи допомагає алкоголь зігрітися
-
09:33Магнітні бурі у грудні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні
- 25 листопада
-
18:31Небокрай: Mila Nitich представила пісню та кліп про історію поколінь
-
13:26Як минув 2022 рік: ТОП 100 фотографій від журналу TIME
-
09:31Місячний календар стрижок на грудень 2022: дні, коли стригти волосся
- 24 листопада
-
13:30Як підтримати близьку людину з ПТСР: поради експертів
-
09:35Церковний календар на грудень 2022 року: православний і греко-католицький
- 23 листопада
-
11:30Вихідні і свята у грудні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 22 листопада
-
18:31У МВС нагадали про основні правила для водіїв під час негоди
-
14:30KRISTONKO показала характер української дівчини у новій пісні "BANDERA"
-
10:30Співачка SANSA випустила чуттєву композицію "Відчуй" про те, що кохання не має кордонів
- 21 листопада
-
18:29Гурт MOLODI презентує чуттєву пісню "Біль" про Маріуполь
-
13:28Українська співачка YAGODA заспівала про українське сонце над Херсоном
-
09:30Знайшли у клітці зі зруйнованим дахом: як ведмедя Бахмута рятували від війни
- 20 листопада
-
15:54"Я був таким же": Михайло з Бахмута про те, чому українці відмовляються від евакуації
-
11:49Гороскоп на 20 листопада: яким знакам Зодіаку стане у пригоді почуття гумору
- 19 листопада
-
12:50Чи експортує Україна електроенергію до ЄС: відповідь Укренерго
- 18 листопада
-
17:50Повне вимкнення світла в Україні: в Укренерго попередили про новий фейк
-
12:50Саундтрек нашого сьогодення: слухайте пісню "Козацькому роду" від Jerry Heil