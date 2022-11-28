29 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 29 листопада, у світі відзначають День солідарності з палестинським народом, День електронного поздоровлення, День зубочистки, а віряни вшановують пам'ять Матвія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 29 листопада, вшановують пам'ять Левія Матвія.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 29 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Віктор, Дмитро, Федір, Іван, Михайло, Матвій, Микола, Сергій та Семен.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День зубочистки

Міжнародний день солідарності з палестинським народом

1830 — у Варшаві почалось Листопадове повстання 1830-1831

1899 — створено іспанський футбольний клуб "Барселона"

1929 — американський пілот Річард Берд разом з трьома компаньйонами першим у світі зумів перелетіти літаком Південний полюс

1945 — югославська скупщина проголосила Югославію Федеративною Народною Республікою

1947 — Генасамблея ООН ухвалила рішення розділити підмандатну територію Палестини та заснувати там незалежні єврейську та арабську держави. Завдяки цьому з'явився Ізраїль

1959 — церемонія вручення нагород Ґреммі вперше транслювалась на американському телебаченню

1963 — президент США Ліндон Джонсон підписав розпорядження про створення Комісії на чолі з Верховним суддею Ерлом Ворреном для розслідування замаху на президента Джона Кеннеді

1990 — Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, яка дозволяла застосувати проти Іраку силу у разі, якщо він не виведе свої війська з Кувейту до 15 січня 1991 року

1994 — Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про охорону біологічного різноманіття

1996 — міжнародний трибунал з колишньої Югославії виніс свій перший вирок. До 10 років тюремного ув'язнення засудили хорвата Дражена Ердемовича, якого визнали винним у злочинах проти людяності під час громадянської війни в Боснії

1999 — з метою запровадження атрибутів української державності Указом Президента № 1507/99 було постановлено, що офіційними символами глави держави є: Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України

ХТО НАРОДИВСЯ 29 ЛИСТОПАДА

1778 — Григорій Квітка-Основ'яненко, знаменитий український письменник

1797 — Гаетано Доніцетті, італійський композитор

1802 — Вільгельм Гауф, німецький письменник-казкар (Маленький Мук, Карлик ніс)

1803 — Крістіан Доплер, австрійський фізик, математик, астроном, який теоретично пояснив залежність частоти звукових та світлових коливань від швидкості руху джерела випромінювання і спостерігача (ефект Доплера)

1823 — Симонів Матвій (Номис Матвій), український етнограф і фольклорист

1825 — Жан-Мартен Шарко, французький лікар-психіатр та невролог

1849 — Джон Амброз Флемінг, британський вчений в галузі радіотехніки та електротехніки, винахідник першої електронної лампи

1874 — Антоніо Егаш Моніш, португальський невропатолог, засновник сучасної психохірургії, лавреат Нобелівської премії з медицини та фізіології за впровадження хірургічного методу лікування шизофренії (лоботомія)

1898 — Клайв Стейплз Льюїс, відомий ірландський та англійський письменник, філософ, літературний критик, спеціаліст із Середньовіччя.

1899 — Григорій Косинка, український письменник Розстріляного відродження, учасник Перших визвольних змагань

1947 — Мірза Хазар, єврейський, азербайджанський, згодом ізраїльський радіожурналіст, публіцист, перекладач Біблії азербайджанською мовою

1976 — Чедвік Боузман, американський сценарист та актор (Чорна Пантера, Ма Рейні: мати блюзу)

1978 — Андрій Воробей, український футболіст ("Шахтар" Донецьк, збірна України)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на вулицях сніжно, то негода затримається

Якщо дуже вітряний день, то весна буде холодною

Якщо туманні дні, то незабаром буде відлига

Якщо багато птахів літає низько над землею, то варто очікувати опадів

У цей день заведено ходити в гості та ділитись щастям

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та дуже гучно розмовляти

Не можна тримати образи

Не можна сідати на стіл та свистіти у помешканні

Не можна ходити вдома без шкарпеток

Не можна зловживати алкоголем

Не можна займатись важкою фізичною працею

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