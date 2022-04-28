На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
29 квітня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 589
Сьогодні, 29 квітня, у світі – День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї, а в Україні – Всеукраїнський день футболу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 29 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, які сьогодні свята та що не можна робити на Радіо МАКСИМУМ!
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 29 квітня православна церква вшановує мучениць Агапію, Ірину та Хіонію. Вони у 304 році постраждали за християнську віру за часів імператора Діоклетіана.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 29 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Галина, Ірина, Леонід, Богуслав, а також Роберт. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день танцю
- Всеукраїнський день футболу
- 998 – за наказом імператора Священної Римської імперії стратили лідера повстання проти Папи Римського Григорія V патриція Кресчентіуса.
- 1429 – під час Столітньої війни французькі війська, очолювані 17-річною Жанною д'Арк, перемогли англійців у битві за Орлеан
- 1624 – Людовик XIII призначив кардинала де Рішельє першим міністром Франції.
- 1648 – почалася битва під Жовтими Водами.
- 1661 – китайські війська зайняли острів Тайвань.
- 1676 – поблизу берегів Сицилії в битві з французьким флотом загинув знаменитий нідерландський адмірал Мікіель де Рюйтер.
- 1707 – окремий шотландський парламент було ліквідовано. Його депутати влилися до складу англійського парламенту. Завершилося об'єднання Королівства Англія та Королівства Шотландія в єдину державу – Королівство Великої Британії.
- 1770 – британський капітан Джеймс Кук уперше висадився в Австралії.
- 1854 – зіткнувся з американським судном і затонув німецький вітрильник "Фаворит", 201 особа загинула.
- 1863 – у Російській імперії скасовані тілесні покарання і клеймування за рішенням суду.
- 1882 – у Берліні почала діяти перша у світі експериментальна лінія тролейбуса, побудована компанією Siemens & Halske, нині Siemens AG.
- 1897 – британський фізик Джозеф Джон Томсон повідомив про відкриття електрона.
- 1913 – Гідеон Сундбек запатентував застібку-блискавку із зубчиками
- 1915 – розпочались бої загонів УСС з російськими військами на горі Маківці в Карпатах.
- 1918 – на сесії Української Центральної Ради було схвалено Основний Закон Республіки; того ж дня Всеукраїнський з'їзд хліборобів за підтримки німців проголосив П. Скоропадського гетьманом України; того ж дня Чорноморський флот у Севастополі підняв українські прапори
- 1931 – у СРСР проведена перша дослідна телетрансляція.
- 1933 – при ЦК ВКП(б) створена Центральна комісія з чищення партії.
- 1945 – американські війська звільнили в'язнів концтабору Дахау, стративши при цьому 122 охоронців табору.
- 1975 – останні американські війська покинули В'єтнам.
- 1975 – у Донецьку введена в дію найглибша в СРСР шахта імені Скочинського.
- 1982 – населення Китаю перевищило мільярд людей.
- 1990 – у Києві прийняте рішення про розпуск Української Гельсінської Спілки та створення на її базі Української республіканської партії.
- 1992 – Національна збірна України з футболу провела свій перший матч в Ужгороді проти збірної Угорщини в якому поступилася з рахунком 1-3, єдиний у цьому матчі гол господарів забив Іван Гецко, ставши першим бомбардиром збірної України. Цей день відзначається як Всеукраїнський день футболу.
- 1995 – на референдумі 95 % виборців Казахстану проголосували за продовження повноважень президента Нурсултана Назарбаєва до 2001 року.
- 2011 – весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон.
ХТО НАРОДИВСЯ 29 КВІТНЯ
- 1727 – Жан Жорж Новер, французький хореограф, реформатор балету. Дату його народження відзначають як Міжнародний день танцю – мистецтва, що зближує людей.
- 1785 – Карл Дрез, німецький винахідник. Серед його винаходів велосипед і друкарська машинка. Винахід Дреза назвали на його честь дрезиною.
- 1854 – Анрі Пуанкаре, французький математик, фізик, філософ.
- 1872 – Теофіл Ріхтер, український та радянський музикант, викладач, композитор. Батько Святослава Ріхтера.
- 1875 – Рафаель Сабатіні, всесвітньо відомий англомовний письменник італійського і англійського походження.
- 1879 – Томас Бічем, британський оперний диригент і балетний імпресаріо.
- 1893 – Гарольд Клейтон Юрі, американський хімік. Лауреат Нобелівської премії з хімії (1934).
- 1897 – Георгій Шпагін, російський конструктор зброї, творець кулемета ППШ.
- 1899 – Дюк Еллінгтон, афроамериканський джазовий музикант, композитор, піаніст, керівник всесвітньо відомого оркестру.
- 1917 – Майя Дерен, американська режисерка та акторка незалежного кіно, хореограф, етнограф, поетеса, теоретик авангарду; родом з Києва.
- 1926 – Пол Берен, американський інженер, науковець і винахідник, один з прабатьків сучасного Інтернету.
- 1958 – Мішель Пфайффер, американська кіноакторка ("Заміжня за мафією").
- 1964 – Ірина Фаріон, український мовознавець і політик.
- 1970 – Ума Турман, американська акторка.
- 1970 – Андре Агассі, американський тенісист.
- 1978 – Боб Браян, американський тенісист, спеціаліст із парної гри, грає в парі з братом-близнюком Майком Браяном.
- 1978 – Майк Браян, американський тенісист, спеціаліст із парної гри, грає в парі з братом-близнюком Бобом Браяном.
- 1985 – Денис Пояцика, український боксер-любитель, чемпіон Європи 2006 року, бронзовий призер 2010 р. та 2013 р.
- 1987 – Сара Еррані, італійська тенісистка.
- 1989 – Домагой Віда, хорватський футболіст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Гучний грім – до багатого врожаю хліба.
- Якщо розвелося багато хрущів, то буде засуха.
- Якщо день сонячний, то розсаду капусти можна висаджувати в землю.
- Якщо яри знову замерзли, то урожай буде поганий.
- Вільха зацвіла – пора гречку сіяти.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто цього дня надто багато працювати.
- Не гоже нині залишати оселю брудною.
- Не можна сьогодні зловживати алкоголем, а також переїдати.
- Не бажано у цей день сваритися з рідними та близькими.
Читайте також: Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії
-
16:48"Путін має зникнути": Стівен Кінг заговорив про загрозу російського диктатора для людства
-
16:22Якою буде головна сцена Євробачення 2022: організатори опублікували перші кадри
-
15:51Можна дивитись вічно: десантники показали, як знищують окупантів – відео
-
15:19Українські військові філігранно знищили запас ворожих боєприпасів: дивіться відео
-
14:53Погода в Україні 30 квітня – 1 травня: прогноз на вихідні
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
14:20Свіжий номер французького журналу Antidote magazine вийшов з проукраїнською обкладинкою
-
13:56ТОП 5 сервісів для пошуку роботи під час війни
-
13:22Чому Путін не рятує свого кума Медведчука: пояснення Подоляка
-
12:51Don't f*ck with Ukraine: Макс Барських випустив хіт для підтримки бойового духу (18+)
-
12:25День ангела Ірини 2022: значення імені та характер його власниць
-
11:53"Пи***ць в головах громадян Росії": Осадча жахнулась відео з росТБ
-
11:26Всі по-різному переживають війну: бійці 59 ОМБР розчулили новим фото
-
10:51Привітання з Днем ангела Ірини 2022: побажання і картинки на іменини
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
10:27Як Росія намагається зірвати постачання "Байрактарів" в Україну
-
09:52Леді Гага посеред концерту назвала росіян тупими – відео
-
09:2020 українських дієслів, які характеризують дощ
-
08:50Що робити, якщо вас взяли у полон: рекомендації щодо поведінки
-
08:21ТОП 8 ютуб-каналів для дітей українською
- 28 квітня
-
20:55У Монобанку розповіли, скільки їхніх клієнтів виїхали закордон та у які країни
-
20:24В Італії у кінопрокат виходить комедія з Ірмою Вітовською у головній ролі
-
19:50Українці створили "туристичні листівки" воєнного часу, їх продають на благодійність
-
19:1929 квітня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:52Великодні дзвони: у Львівській філармонії буде концерт на підтримку України
-
12:51Don't f*ck with Ukraine: Макс Барських випустив хіт для підтримки бойового духу (18+)
-
09:2020 українських дієслів, які характеризують дощ
- 28 квітня
-
18:52Великодні дзвони: у Львівській філармонії буде концерт на підтримку України
-
15:50Архітектори показали концепцію відбудови зруйнованих будівель
-
12:28Хто виграє Євробачення 2022: прогноз і ставки букмекерів змінились
-
08:21Робота на фрілансі: 15 затребуваних спеціальностей під час війни
- 27 квітня
-
19:53Що обов'язково потрібно зробити після сповіщення про окупантів через чатбот єВорог
-
17:21"Я навчив її літати": перший пілот "Мрії" зворушливо розповів про літак Ан-225
-
15:217 скоромовок українською, які додають віри у перемогу
-
10:51"Міцніші, ніж багато хто думав": що українці дізнались за два місяці війни
-
08:48Де відстежувати повітряні тривоги в Україні: онлайн-карти
- 26 квітня
-
15:23Чорнобильська АЕС виклала фільм про аварію у 4 блоці
-
12:50Створили бренд Чорнобиля, який буде змінюватися до 2064 року
-
09:20Укрпошта показала, яку марку випустить наступною (фото)
- 25 квітня
-
20:52Люди зі сталі: Табаков присвятив нову пісню про Маріуполь його захисникам
-
17:21Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп на саундтрек до серіалу "Ейфорія"
-
14:51Українську книгу "Майя та її мами" видали у 6 країнах, кошти від продажу – для України
-
08:26Поливаний понеділок 2022: традиції і обряди, що не можна робити
- 24 квітня
-
19:39Силует крейсера "Москва" на дні Чорного моря показали на супутникових фото
-
15:19Як не стати жертвами квартирних крадіїв на Великдень: рекомендації від поліції
-
10:22Просимо в Бога, щоб здійснилась наша мрія: Зеленський привітав українців з Великоднем
-
09:25Привітання з Великоднем у прозі: вітання з Пасхою 2022 своїми словами
-
08:19Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії
- 23 квітня
-
20:19У Мінцифри відповіли на поширені питання, які стосуються внутрішньо переміщених осіб
-
18:21Кожен третій українець залишається в країні, адже покидати її – неприйнятно: опитування