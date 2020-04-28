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29 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 29 квітня, відзначають Всесвітній день танцю, а також День футболу в Україні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 29 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, а також Хариєсси, Ніки, Галини. Вважається, що сьогодні пісний день.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 29 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Галина, Ірина, Леонід, Роберт та Богуслав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день танцю
- День футболу в Україні
- 1429 — у ході Столітньої війни французькі війська під керівництвом Жанни д'Арк у битві за Орлеан
- 1648 — початок битви під Жовтими Водами.
- 1661 — китайські війська захопили острів Тайвань.
- 1707 — окремий шотландський парламент було ліквідовано, тож Шотландія об'єдналась з Англією у Королівство Великої Британії.
- 1770 — британець Джеймс Кук вперше висадився в Австралії.
- 1882 — у Берліні запрацювала експериментальна лінія тролейбуса, яка стала першою у світі. Її звела компанія Siemens & Halske, яка сьогодні зветься Siemens AG.
- 1897 — британський фізик Джозеф Джон Томсон відкрив електрон.
- 1913 — Гідеон Сундбек запатентував застібку-блискавку із зубцями
- 1915 — початок бої загонів УСС з російськими військами на горі Маківці в Карпатах.
- 1918 — Чорноморський флот у Севастополі підняв українські прапори
- 1975 — останні американські війська залишили В'єтнам.
- 1982 — населення Китаю перевищило позначку у мільярд осіб.
- 2011 — весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон.
ХТО НАРОДИВСЯ 29 КВІТНЯ
- 1727 — Жан Жорж Новер, французький хореограф, реформатор балету. Саме його день народження обрали для святкування Міжнародного дня танцю.
- 1785 — Карл Дрез, німецький винахідник, який відкрив друкарську машинку та велосипед.
- 1854 — Анрі Пуанкаре, французький математик, фізик, філософ.
- 1875 — Рафаель Сабатіні, всесвітньо відомий англомовний письменник італійського і англійського походження.
- 1879 — Томас Бічем, знаменитий британський оперний диригент і балетний імпресаріо.
- 1897 — Георгій Шпагін, російський конструктор зброї, який створив кулемета ППШ.
- 1899 — Дюк Еллінгтон, відомий афроамериканський джазовий музикант, композитор, піаніст, керівник всесвітньо відомого оркестру.
- 1926 — Пол Берен, американський інженер, науковець і винахідник, якого називають одним із прабатьків сучасного Інтернету.
- 1958 — Мішель Пфайффер, американська акторка (Заміжня за мафією, Малавіта, Чаклунка: Володарка темряви).
- 1970 — Ума Турман, американська акторка (Вбити Білла).
- 1987 — Сара Еррані, італійська тенісистка.
- 1989 — Домагой Віда, хорватський футболіст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сьогодні чути гучний грім, то буде хороший врожай;
- Якщо зацвіла вільха та ліщина, то чудовий час для того, щоб займатись садівництвом;
- Якщо день сонячний, то весняна погода затримається надовго;
- Якщо на вулицях багато хрущів, то незабаром очікується засуха.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лаятись, сваритись та вживати нецензурну лексику;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна виходити з дому без вагомої причини;
- Не можна зловживати шкідливою їжею та спиртним;
- Не можна піддаватись не здоровим звичкам;
- Не можна відмовляти у допомозі тим, хто цього потребує.
Читайте також: Гороскоп на 29 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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