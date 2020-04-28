29 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 29 квітня, відзначають Всесвітній день танцю, а також День футболу в Україні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, а також Хариєсси, Ніки, Галини. Вважається, що сьогодні пісний день.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 29 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Галина, Ірина, Леонід, Роберт та Богуслав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день танцю

День футболу в Україні

1429 — у ході Столітньої війни французькі війська під керівництвом Жанни д'Арк у битві за Орлеан

1648 — початок битви під Жовтими Водами.

1661 — китайські війська захопили острів Тайвань.

1707 — окремий шотландський парламент було ліквідовано, тож Шотландія об'єдналась з Англією у Королівство Великої Британії.

1770 — британець Джеймс Кук вперше висадився в Австралії.

1882 — у Берліні запрацювала експериментальна лінія тролейбуса, яка стала першою у світі. Її звела компанія Siemens & Halske, яка сьогодні зветься Siemens AG.

1897 — британський фізик Джозеф Джон Томсон відкрив електрон.

1913 — Гідеон Сундбек запатентував застібку-блискавку із зубцями

1915 — початок бої загонів УСС з російськими військами на горі Маківці в Карпатах.

1918 — Чорноморський флот у Севастополі підняв українські прапори

1975 — останні американські війська залишили В'єтнам.

1982 — населення Китаю перевищило позначку у мільярд осіб.

2011 — весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

ХТО НАРОДИВСЯ 29 КВІТНЯ

1727 — Жан Жорж Новер, французький хореограф, реформатор балету. Саме його день народження обрали для святкування Міжнародного дня танцю.

1785 — Карл Дрез, німецький винахідник, який відкрив друкарську машинку та велосипед.

1854 — Анрі Пуанкаре, французький математик, фізик, філософ.

1875 — Рафаель Сабатіні, всесвітньо відомий англомовний письменник італійського і англійського походження.

1879 — Томас Бічем, знаменитий британський оперний диригент і балетний імпресаріо.

1897 — Георгій Шпагін, російський конструктор зброї, який створив кулемета ППШ.

1899 — Дюк Еллінгтон, відомий афроамериканський джазовий музикант, композитор, піаніст, керівник всесвітньо відомого оркестру.

1926 — Пол Берен, американський інженер, науковець і винахідник, якого називають одним із прабатьків сучасного Інтернету.

1958 — Мішель Пфайффер, американська акторка (Заміжня за мафією, Малавіта, Чаклунка: Володарка темряви).

1970 — Ума Турман, американська акторка (Вбити Білла).

1987 — Сара Еррані, італійська тенісистка.

1989 — Домагой Віда, хорватський футболіст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сьогодні чути гучний грім, то буде хороший врожай;

Якщо зацвіла вільха та ліщина, то чудовий час для того, щоб займатись садівництвом;

Якщо день сонячний, то весняна погода затримається надовго;

Якщо на вулицях багато хрущів, то незабаром очікується засуха.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятись, сваритись та вживати нецензурну лексику;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна виходити з дому без вагомої причини;

Не можна зловживати шкідливою їжею та спиртним;

Не можна піддаватись не здоровим звичкам;

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто цього потребує.

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