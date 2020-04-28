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29 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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29 квітня – середа

Сьогодні, 29 квітня, відзначають Всесвітній день танцю, а також День футболу в Україні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, а також Хариєсси, Ніки, Галини. Вважається, що сьогодні пісний день.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 29 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Галина, Ірина, Леонід, Роберт та Богуслав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

29 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400613

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день танцю
  • День футболу в Україні
  • 1429 — у ході Столітньої війни французькі війська під керівництвом Жанни д'Арк у битві за Орлеан
  • 1648 — початок битви під Жовтими Водами.
  • 1661 — китайські війська захопили острів Тайвань.
  • 1707 — окремий шотландський парламент було ліквідовано, тож Шотландія об'єдналась з Англією у Королівство Великої Британії.
  • 1770 — британець Джеймс Кук вперше висадився в Австралії.
  • 1882 — у Берліні запрацювала експериментальна лінія тролейбуса, яка стала першою у світі. Її звела компанія Siemens & Halske, яка сьогодні зветься Siemens AG.
  • 1897 — британський фізик Джозеф Джон Томсон відкрив електрон.
  • 1913 — Гідеон Сундбек запатентував застібку-блискавку із зубцями
  • 1915 — початок бої загонів УСС з російськими військами на горі Маківці в Карпатах.
  • 1918 — Чорноморський флот у Севастополі підняв українські прапори
  • 1975 — останні американські війська залишили В'єтнам.
  • 1982 — населення Китаю перевищило позначку у мільярд осіб.
  • 2011 — весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

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ХТО НАРОДИВСЯ 29 КВІТНЯ

  • 1727 — Жан Жорж Новер, французький хореограф, реформатор балету. Саме його день народження обрали для святкування Міжнародного дня танцю.
  • 1785 — Карл Дрез, німецький винахідник, який відкрив друкарську машинку та велосипед.
  • 1854 — Анрі Пуанкаре, французький математик, фізик, філософ.
  • 1875 — Рафаель Сабатіні, всесвітньо відомий англомовний письменник італійського і англійського походження.
  • 1879 — Томас Бічем, знаменитий британський оперний диригент і балетний імпресаріо.
  • 1897 — Георгій Шпагін, російський конструктор зброї, який створив кулемета ППШ.
  • 1899 — Дюк Еллінгтон, відомий афроамериканський джазовий музикант, композитор, піаніст, керівник всесвітньо відомого оркестру.
  • 1926 — Пол Берен, американський інженер, науковець і винахідник, якого називають одним із прабатьків сучасного Інтернету.
  • 1958 — Мішель Пфайффер, американська акторка (Заміжня за мафією, Малавіта, Чаклунка: Володарка темряви).
  • 1970 — Ума Турман, американська акторка (Вбити Білла).
  • 1987 — Сара Еррані, італійська тенісистка.
  • 1989 — Домагой Віда, хорватський футболіст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо сьогодні чути гучний грім, то буде хороший врожай;
  • Якщо зацвіла вільха та ліщина, то чудовий час для того, щоб займатись садівництвом;
  • Якщо день сонячний, то весняна погода затримається надовго;
  • Якщо на вулицях багато хрущів, то незабаром очікується засуха.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лаятись, сваритись та вживати нецензурну лексику;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна виходити з дому без вагомої причини;
  • Не можна зловживати шкідливою їжею та спиртним;
  • Не можна піддаватись не здоровим звичкам;
  • Не можна відмовляти у допомозі тим, хто цього потребує.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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