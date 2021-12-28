29 грудня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 29 грудня, у світі відзначають День "Тік Так", а віряни вшановують святого Аггея або Огія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 29 грудня, вшановують пам'ять святого Аггея або Огія. У народі цей день також називали Агея-Зимовказівника, оскільки він відкривав справді зимовий період. Цей святий вважався покровителем чистої душі людини, який допомагає направити на чесне та хороше життя.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 29 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Давид, Томас, Афінодор, Агей, Веніамін, Амвросій, Ганна, Марін, Георгій, Микола, Гортензія, Осія, Єгор, Семен, Марко, Соломонія, Іван, Софія, Марк, Феофанія, Юрій, Тадей, Феофіл та Лаврентій.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України

День Конституції в Ірландії

День "Тік Так" (Потрібно цінувати час)

Національний день пряного супу з овочами і м'ясом в США

1845 — Республіка Техас вступила до складу США, що стало причиною початку війни між США та Мексикою;

1891 — Томас Едісон запатентував радіо;

1911 — Ігор Сікорський на літаку власної конструкції С-6 встановив світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами (111 км/год);

1937 — Набула чинності конституція Ірландії, а Ірландська Вільна держава отримала офіційну назву "Ейре";

1940 — Лондон постраждав від найпотужнішого за весь час 2-ї Світової війни нальоту німецьких бомбардувальників;

1958 — З Карного кодексу СРСР виключено поняття "ворог народу";

1964 — Поставлено під промислове навантаження перший турбогенератор Київської ГЕС;

1989 — Федеральні збори Чехословаччини одноголосно обрали письменника та дисидента Вацлава Гавела президентом країни;

1992 — Міністерство юстиції України зареєструвало Українську скаутську організацію "Пласт";

1995 — Відкриття метрополітену у Дніпрі;

1996 — У Гватемалі завершилась 36-річна війна;

1998 — Червоні кхмери в Камбоджі попросили вибачення за геноцид 1970-х років, у якому загинуло близько мільйона людей;

2008 — Почалася нова ;газова війна; Росії проти України

ХТО НАРОДИВСЯ 29 ГРУДНЯ

1721 — Жанна-Антуанетта Пуассон, маркіза де Помпадур та фаворитка французького короля Людовика XV;

1766 — Чарльз Макінтош, шотландський хімік, винахідник просоченої гумою тканини; його іменем було названо плащі, що виготовлялись з подібної тканини;

1788 — Християн Юргенсен Томсен, данський археолог;

1800 — Чарльз Нельсон Гуд'їр, американський інженер, винахідник процесу вулканізації гуми;

1875 — Микола Стражеско, український терапевт;

1876 — Пабло Касальс, іспанський віолончеліст, композитор і диригент;

1877 — Данило Щербаківський, український мистецтвознавець, музейник, вчений секретар та академік Української державної академії мистецтв;

1891 — Володимир Симиренко, український учений-садівник, селекціонер, помолог, один із перших агроекологів;

1893 — Роберт Лісовський, український художник-графік, послідовник Михайла Бойчука і Георгія Нарбута. Автор емблеми ОУН "Тризуб з мечем";

1896 — Хосе Давид Альфаро Сікейрос, мексиканський художник-монументаліст;

1906 — Сергій Корольов, український конструктор ракетно-космічних систем;

1922 — Володимир Югай, український живописець;

1970 — Григорій Місютін, український гімнаст, чемпіон світу;

1972 — Джуд Лоу, британський актор театру та кіно (Талановитий містер Ріплі, Холодна гора, Близькість);

1972 — Євген Нищук, український актор театру і кіно;

1979 — Андрій Котельник, український боксер, срібний призер Олімпійських ігор

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо птахи літають низько та гуртуються, то до негоди;

Якщо навколо місяця серпанок, то варто готуватись до опадів;

Якщо у цей день дуже холодно, то зима буде суворою;

Якщо мороз сильнішає, то ще три тижні буде така погода;

Якщо вітер дуже сильний, то літо буде неврожайним.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та лаятись;

Не можна бажати комусь зла;

Не можна тримати вдома старі та поламані речі;

Не можна дивитись у люстерко до світанку;

Не можна вишивати та в'язати;

Не можна займатись садівництвом;

Не можна відмовляти у допомозі.

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