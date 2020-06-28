29 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 29 червня, віряни відзначають День Тихона, а у світі – Міжнародний день тропіків. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Святителя Тихона, єпископа Амафунтського. У народі також до цієї дати мають закінчити всі польові роботи висадки овочів та фруктів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 29 червня, іменини відзначають власники таких імен: Павло, Петро, Михайло, Тигрій та Тихон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день тропіків

День вафельниці

Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин

1174 — Перша згадка Полтави в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава. А сучасна назва Полтава з'явилася в 1430 році.

1236 — хрестоносці захопили Кордову.

1575 — Самурайські армії перейшли на вогнепальну зброю.

1579 — іспанські війська влаштували масову різню мирного населення голландського міста Маастрихт.

1613 — у Лондоні під час вистави за п'єсою Вільяма Шекспіра "Генріх VIII" спалахнув і вщент згорів театр "Глобус".

1945 — Закарпаття, яке було під юрисдикцією Чехословаччини, приєднано до УРСР

1949 — у ПАР почала діяти політика апартеїду. У дію увійшов закон, яким заборонялись расово змішані шлюби.

ХТО НАРОДИВСЯ 29 ЧЕРВНЯ

1798 — Джакомо Леопарді, знаменитий італійський романтичний поет

1899 — Карлайл Сміт Білз, канадський астроном.

1900 — Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник та авіатор, який прославився завдяки "Маленькому принцу"

1921 — Рейнгард Мон, німецький підприємець, творець світової медіа-імперії "Bertelsmann".

1930 — Славомир Мрожек, польський письменник, драматург та митець.

1936 — Юрій Кузнєцов, мокшанський письменник, літ. критик, журналіст, майстер літературної пародії.

1936 — Резо Габріадзе, грузинський кіносценарист та кінорежисер, а також письменник, драматург та митець.

1939 — Віктор Гресь, український режисер, сценарист, актор, відомого за фільмами "Чорна курка, або Підземні жителі" та "Нові пригоди янкі при дворі короля Артура"

1947 — Михайло Іллєнко, український кінорежисер, автор фільмів "Фучжоу" та "Той, Хто Пройшов Крізь Вогонь"

1978 — Ніколь Шерзінгер, відома американська співачка, акторка та модель

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо зранку роса на траві, то день буде ясним;

Якщо на вікнах осідає роса, то варто очікувати дощів;

Якщо польові квіти закривають пелюстки, то до негоди;

Якщо птахи низько літають, то до сильних злив.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись, лаятись, провокувати конфлікти;

Не можна нікому бажати зла та думати про погане;

Не можна зловживати жирною і шкідливою їжею;

Не можна піддаватись шкідливим звичкам;

Не можна ходити босоніж по росі;

Не можна виходити в людні місця.

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