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29 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 29 червня, віряни відзначають День Тихона, а у світі – Міжнародний день тропіків. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 29 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Святителя Тихона, єпископа Амафунтського. У народі також до цієї дати мають закінчити всі польові роботи висадки овочів та фруктів.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 29 червня, іменини відзначають власники таких імен: Павло, Петро, Михайло, Тигрій та Тихон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день тропіків
- День вафельниці
- Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин
- 1174 — Перша згадка Полтави в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава. А сучасна назва Полтава з'явилася в 1430 році.
- 1236 — хрестоносці захопили Кордову.
- 1575 — Самурайські армії перейшли на вогнепальну зброю.
- 1579 — іспанські війська влаштували масову різню мирного населення голландського міста Маастрихт.
- 1613 — у Лондоні під час вистави за п'єсою Вільяма Шекспіра "Генріх VIII" спалахнув і вщент згорів театр "Глобус".
- 1945 — Закарпаття, яке було під юрисдикцією Чехословаччини, приєднано до УРСР
- 1949 — у ПАР почала діяти політика апартеїду. У дію увійшов закон, яким заборонялись расово змішані шлюби.
ХТО НАРОДИВСЯ 29 ЧЕРВНЯ
- 1798 — Джакомо Леопарді, знаменитий італійський романтичний поет
- 1899 — Карлайл Сміт Білз, канадський астроном.
- 1900 — Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник та авіатор, який прославився завдяки "Маленькому принцу"
- 1921 — Рейнгард Мон, німецький підприємець, творець світової медіа-імперії "Bertelsmann".
- 1930 — Славомир Мрожек, польський письменник, драматург та митець.
- 1936 — Юрій Кузнєцов, мокшанський письменник, літ. критик, журналіст, майстер літературної пародії.
- 1936 — Резо Габріадзе, грузинський кіносценарист та кінорежисер, а також письменник, драматург та митець.
- 1939 — Віктор Гресь, український режисер, сценарист, актор, відомого за фільмами "Чорна курка, або Підземні жителі" та "Нові пригоди янкі при дворі короля Артура"
- 1947 — Михайло Іллєнко, український кінорежисер, автор фільмів "Фучжоу" та "Той, Хто Пройшов Крізь Вогонь"
- 1978 — Ніколь Шерзінгер, відома американська співачка, акторка та модель
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо зранку роса на траві, то день буде ясним;
- Якщо на вікнах осідає роса, то варто очікувати дощів;
- Якщо польові квіти закривають пелюстки, то до негоди;
- Якщо птахи низько літають, то до сильних злив.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись, лаятись, провокувати конфлікти;
- Не можна нікому бажати зла та думати про погане;
- Не можна зловживати жирною і шкідливою їжею;
- Не можна піддаватись шкідливим звичкам;
- Не можна ходити босоніж по росі;
- Не можна виходити в людні місця.
Читайте також: Гороскоп на 29 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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