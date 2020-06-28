Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

29 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 12
29 червня – понеділок - фото 1
29 червня – понеділок

Сьогодні, 29 червня, віряни відзначають День Тихона, а у світі – Міжнародний день тропіків. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Святителя Тихона, єпископа Амафунтського. У народі також до цієї дати мають закінчити всі польові роботи висадки овочів та фруктів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 29 червня, іменини відзначають власники таких імен: Павло, Петро, Михайло, Тигрій та Тихон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

29 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день тропіків
  • День вафельниці
  • Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин
  • 1174 — Перша згадка Полтави в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава. А сучасна назва Полтава з'явилася в 1430 році.
  • 1236 — хрестоносці захопили Кордову.
  • 1575 — Самурайські армії перейшли на вогнепальну зброю.
  • 1579 — іспанські війська влаштували масову різню мирного населення голландського міста Маастрихт.
  • 1613 — у Лондоні під час вистави за п'єсою Вільяма Шекспіра "Генріх VIII" спалахнув і вщент згорів театр "Глобус".
  • 1945 — Закарпаття, яке було під юрисдикцією Чехословаччини, приєднано до УРСР
  • 1949 — у ПАР почала діяти політика апартеїду. У дію увійшов закон, яким заборонялись расово змішані шлюби.
29 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 412768

ХТО НАРОДИВСЯ 29 ЧЕРВНЯ

  • 1798 — Джакомо Леопарді, знаменитий італійський романтичний поет
  • 1899 — Карлайл Сміт Білз, канадський астроном.
  • 1900 — Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник та авіатор, який прославився завдяки "Маленькому принцу"
  • 1921 — Рейнгард Мон, німецький підприємець, творець світової медіа-імперії "Bertelsmann".
  • 1930 — Славомир Мрожек, польський письменник, драматург та митець.
  • 1936 — Юрій Кузнєцов, мокшанський письменник, літ. критик, журналіст, майстер літературної пародії.
  • 1936 — Резо Габріадзе, грузинський кіносценарист та кінорежисер, а також письменник, драматург та митець.
  • 1939 — Віктор Гресь, український режисер, сценарист, актор, відомого за фільмами "Чорна курка, або Підземні жителі" та "Нові пригоди янкі при дворі короля Артура"
  • 1947 — Михайло Іллєнко, український кінорежисер, автор фільмів "Фучжоу" та "Той, Хто Пройшов Крізь Вогонь"
  • 1978 — Ніколь Шерзінгер, відома американська співачка, акторка та модель

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо зранку роса на траві, то день буде ясним;
  • Якщо на вікнах осідає роса, то варто очікувати дощів;
  • Якщо польові квіти закривають пелюстки, то до негоди;
  • Якщо птахи низько літають, то до сильних злив.
29 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 412773

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись, лаятись, провокувати конфлікти;
  • Не можна нікому бажати зла та думати про погане;
  • Не можна зловживати жирною і шкідливою їжею;
  • Не можна піддаватись шкідливим звичкам;
  • Не можна ходити босоніж по росі;
  • Не можна виходити в людні місця.

Читайте також: Гороскоп на 29 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 337
Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу
  • 25 червня, 16:21
  • 487
Вирубка лісів – не основна причина паводків у Карпатах: і ось чому
  • 24 червня, 16:23
  • 1343
Загрузка...
Новини