28 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 жовтня, у світі відзначають День дзюдо та Міжнародний день анімації, а в Україні – День бабусь та дідусів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 28 жовтня, вшановують пам'ять святих Лукіяна Антіохійського та Єфимія Нового Солунського. Єфимій жив у 9 століття та був родом з дуже благочестивої родини. Після смерті батька йому довелось одружитись, але після народження первістка покинув все та пішов у монастир. Тоді ще 18-річний хлопець вів суворе смиренне життя, а також закликав своїх рідних брати з нього приклад. Лукіян же походив з заможної сім'ї, тож з юних років його готували до високої посади. Та після смерті батьків Лукіян вирішив повністю віддатись вивченню священних книг. Він роздав все своє майно нужденним, а сам перевіряв та виправляв помилки у писаннях. Тож згодом він став головою християнської громади та створив училище для молоді та представників інших вір, яких навертав у християнство. Саме за такі дії згодом чоловіка відправили у темницю, де він помер від голоду.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 28 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Єфимій, Юхим, Денис, Лука, Семен та Лукіян..​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день дзюдо

Міжнародний день анімації

День любителів плюшевих тварин

Міжнародний день креольської мови та культури

День визволення України від фашистських загарбників.

День бабусь та дідусів в Україні

День вчителя в Австралії

Національний день працівників першої допомоги в США

Національний день бандани в Австралії

День інженера в Венесуелі

День авіаційного інженера в Бразилії

Національний день шоколаду у США

1913 — Вінниці запрацювали трамваї

1920 — країни Антанти погодили з Королівством Румунія "Бессарабський протокол", відповідно до якого Бессарабія ставала власністю Румунії

1938 — 17 тисяч польських євреїв у Третьому Рейху було арештовано та відіслано до польського кордону. Польський уряд відмовився їх приймати, тож люди залишились у таборі біженців між двома країнами

1989 — Верховна рада Української РСР ухвалила закон про державний статус української мови (Закон "Про мову в Українській РСР")

1993 — Сенат Австралії визнав Голодомор в Українській СРР актом геноциду

2007 — представлено список "100 геніїв сучасності, які живуть сьогодні" від британської газети The Daily Telegraph. До цього переліку потрапив український художник Іван Марчук

ХТО НАРОДИВСЯ 28 ЖОВТНЯ

1466 — Еразм Роттердамський, голландський мислитель, один з найбільших гуманістів Північного Відродження, письменник та богослов

1550 — Станіслав Костка, польський святий, єзуїт, покровитель Польщі, молоді та дітей

1585 — Корнелій Янсен, нідерландський єпископ, засновник католицького богословського вчення, відомого як янсенізм

1793 — Сімонас Даукантас, литовський історик та письменник-просвітник, збирач і видавець литовського фольклору.

1845 — Зигмунт Врублевський, польський фізик

1854 — Жан Марі Гюйо, французький філософ, етик та поет

1872 — Терентій Пархоменко, український кобзар з Полісся

1895 — Майк Йогансен, український поет та прозаїк доби Розстріляного відродження

1955 — Білл Гейтс, засновник та очільник ради директорів корпорації Microsoft

1967 — Джулія Робертс, відома американська акторка ("Красуня", "Усмішка Мони Лізи", "Їсти, молитися, кохати")

1972 — Бред Пейслі, американський кантрі-співак та автор пісень

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо 28 жовтня почав падати сніг, то зима буде морозною та довгою;

Якщо вранці дуже туманно, то день буде ясним.

Якщо знову з'явились комарі, то зимова пора буде теплою;

Якщо навколо Місяця помітно світлий серпанок, то варто готуватись до заморозків;

Якщо домашні улюбленці відмовляються від їжі, то згодом погода погіршиться.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна важко працювати;

Не можна бажати комусь зла та зациклюватись на негативі;

Краще утриматись від конфліктів та сварок;

Не можна займатись садівництвом;

Не можна тримати вдома поламані речі.

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