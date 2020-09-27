28 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 вересня, у світі відзначають Міжнародний день загального доступу до інформації, а також віряни святкують Воздвиження Хреста Господнього. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві сьогодні святкують Воздвиження Хреста Господнього.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 28 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Матвій, Олександр, Семен, Федір та Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1937 — в Японській імперії була заснована компанія Toyota.

1941 — у Радянському Союзі ліквідовано Автономну Радянську Соціалістичну Республіку Німців Поволжя, а всіх етнічних німців республіки вислано до Сибіру й Середньої Азії.

1946 — США скористались правом вето на вступ до ООН таких країн, як Монгольська Народна Республіка та Народна Соціалістична Республіка Албанія. США підтримала Велика Британія.

1963 — біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні зібралися 200 тисяч учасників маршу протесту проти расової сегрегації та дискримінації. Перед ними зі своєю знаменитою промовою "В мене є мрія" виступив борець за громадянські права темношкірих громадян Америки Мартін Лютер Кінг.

1988 — у Федеративній Республіці Німеччина відбувалися демонстраційні польоти, під час яких над американською авіабазою в Рамштайні зіткнулися три італійських літаки, які виконували груповий політ — уламки літаків впали на землю у натовп спостерігачів, що призвело до загибелі 66 осіб.

1990 — Ірак оголосив окупований Кувейт своєю 19-ю провінцією, перейменував місто-столицю Кувейт в Кадіму і утворив новий міський район, названий на честь Саддама Хусейна. Цього ж дня було сформовано новий маріонетковий уряд провінції Кувейт під керівництвом Алаа Хусейна.

1996 — після 15 років подружнього життя і 4 років життя нарізно лондонський суд офіційно розлучив британського принца Чарльза і принцесу Діану.

1999 — в столиці Малайзії Куала-Лумпурі відкрилася найвища на той час споруда — дві 88-поверхові башти-близнючки торгово-ділового центру "Петронас Тавер" заввишки 452 метри кожна. Загальна площа комплексу — близько мільйона квадратних метрів. Одну з башт займає штаб-квартира нафтової компанії Petronas, іншу — офіси її партнерів та інших транснаціональних корпорацій.

Розлучення принца Чарльза і принцеси Діани

ХТО НАРОДИВСЯ 28 ВЕРЕСНЯ

1749 — Йоганн Вольфґанґ фон Ґете, німецький учений і письменник.

1863 — Андре Блондель, французький фізик, винахідник осцилографа.

1877 — Чарльз Стюарт Роллс, один зі співзасновників компанії "Роллс Ройс" Чарльз Стюарт Роллс.

1887 — Дмитро Дяченко, український архітектор і громадський діяч

1890 — Дмитро Загул, поет, перекладач, літературознавець. Загинув у більшовицьких концтаборах на Колимі приблизно в 1944.

1922 — Марія Лісовська, українська письменниця. Автор збірок оповідань "Скільки житиму — любитиму", "Відлуння серця".

1925 — Аркадій Стругацький, радянський письменник-фантаст, перекладач.

1942 — Стерлінг Моррісон, гітарист нью-йоркського гурту "Velvet Underground".

1965 — Шанайя Твейн, канадська кантрі-виконавиця.

1969 — Джейсон Прістлі, американський актор ("Беверлі-Гіллз, 90210").

1982 — Ліенн Раймс, американська виконавиця й акторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо погода ясна – на наступний день буде вітряно.

Дощова погода – до пізньої і сирої весни.

Гілки ялин опущені вниз – до дощу.

У лісі багато великих мурашників – до морозної зими.

Якщо гусак пропав – значить, його вкрав водяний.

Побачити в цей день зграю летять гусей – до швидких холодів.

Дикі гуси сидять на землі – до теплої осені. На одній нозі стоять – до заморозків. У воді плавають – до різкого потепління.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні заборонено сваритися з близькими людьми.

У цей день не варто хизуватися своїми здобутками.

Не можна тримати зло на своїх ворогів.

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