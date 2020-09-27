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28 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 28 вересня, у світі відзначають Міжнародний день загального доступу до інформації, а також віряни святкують Воздвиження Хреста Господнього. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 28 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві сьогодні святкують Воздвиження Хреста Господнього.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 28 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Матвій, Олександр, Семен, Федір та Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1937 — в Японській імперії була заснована компанія Toyota.
- 1941 — у Радянському Союзі ліквідовано Автономну Радянську Соціалістичну Республіку Німців Поволжя, а всіх етнічних німців республіки вислано до Сибіру й Середньої Азії.
- 1946 — США скористались правом вето на вступ до ООН таких країн, як Монгольська Народна Республіка та Народна Соціалістична Республіка Албанія. США підтримала Велика Британія.
- 1963 — біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні зібралися 200 тисяч учасників маршу протесту проти расової сегрегації та дискримінації. Перед ними зі своєю знаменитою промовою "В мене є мрія" виступив борець за громадянські права темношкірих громадян Америки Мартін Лютер Кінг.
- 1988 — у Федеративній Республіці Німеччина відбувалися демонстраційні польоти, під час яких над американською авіабазою в Рамштайні зіткнулися три італійських літаки, які виконували груповий політ — уламки літаків впали на землю у натовп спостерігачів, що призвело до загибелі 66 осіб.
- 1990 — Ірак оголосив окупований Кувейт своєю 19-ю провінцією, перейменував місто-столицю Кувейт в Кадіму і утворив новий міський район, названий на честь Саддама Хусейна. Цього ж дня було сформовано новий маріонетковий уряд провінції Кувейт під керівництвом Алаа Хусейна.
- 1996 — після 15 років подружнього життя і 4 років життя нарізно лондонський суд офіційно розлучив британського принца Чарльза і принцесу Діану.
- 1999 — в столиці Малайзії Куала-Лумпурі відкрилася найвища на той час споруда — дві 88-поверхові башти-близнючки торгово-ділового центру "Петронас Тавер" заввишки 452 метри кожна. Загальна площа комплексу — близько мільйона квадратних метрів. Одну з башт займає штаб-квартира нафтової компанії Petronas, іншу — офіси її партнерів та інших транснаціональних корпорацій.
Розлучення принца Чарльза і принцеси Діани
ХТО НАРОДИВСЯ 28 ВЕРЕСНЯ
- 1749 — Йоганн Вольфґанґ фон Ґете, німецький учений і письменник.
- 1863 — Андре Блондель, французький фізик, винахідник осцилографа.
- 1877 — Чарльз Стюарт Роллс, один зі співзасновників компанії "Роллс Ройс" Чарльз Стюарт Роллс.
- 1887 — Дмитро Дяченко, український архітектор і громадський діяч
- 1890 — Дмитро Загул, поет, перекладач, літературознавець. Загинув у більшовицьких концтаборах на Колимі приблизно в 1944.
- 1922 — Марія Лісовська, українська письменниця. Автор збірок оповідань "Скільки житиму — любитиму", "Відлуння серця".
- 1925 — Аркадій Стругацький, радянський письменник-фантаст, перекладач.
- 1942 — Стерлінг Моррісон, гітарист нью-йоркського гурту "Velvet Underground".
- 1965 — Шанайя Твейн, канадська кантрі-виконавиця.
- 1969 — Джейсон Прістлі, американський актор ("Беверлі-Гіллз, 90210").
- 1982 — Ліенн Раймс, американська виконавиця й акторка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо погода ясна – на наступний день буде вітряно.
- Дощова погода – до пізньої і сирої весни.
- Гілки ялин опущені вниз – до дощу.
- У лісі багато великих мурашників – до морозної зими.
- Якщо гусак пропав – значить, його вкрав водяний.
- Побачити в цей день зграю летять гусей – до швидких холодів.
- Дикі гуси сидять на землі – до теплої осені. На одній нозі стоять – до заморозків. У воді плавають – до різкого потепління.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні заборонено сваритися з близькими людьми.
- У цей день не варто хизуватися своїми здобутками.
- Не можна тримати зло на своїх ворогів.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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