28 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 вересня, віряни відзначають післясвятковий день Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни відзначають післясвятковий день Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 28 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Максим, Микита, Порфирій, Степан, Федот, Вацлав, Марк. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1618 — У Брюсселі відкритий перший у світі ломбард.

1651 — між Богданом Хмельницьким і поляками укладено Білоцерківський мирний договір.

1968 — пісня гурту The Beatles "Hey Jude" на дев'ять тижнів очолила американський хіт-парад.

1994 — У Франції відбулася прем'єра фільму "Леон-кілер",

1999 — Бразильський футболіст Рональдо призначений послом миру в Косово. Він очолить кампанію боротьби зі злиднями в краї. Ця акція — частина програми розвитку ООН з боротьби зі злиднями в усьому світі.

2001 — Кофі Аннан став Нобелівським лавреатом.

2002 — Мати відомого голлівудського актора Сільвестра Сталлоне приїхала до Одеси.

ХТО НАРОДИВСЯ 28 ВЕРЕСНЯ

1903 — Олексій Каплер, радянський кінорежисер, асистент Олександра Довженка.

1916 — Ольга Лепешинська, українська і радянська балерина, педагог, народна артистка СРСР.

1918 — Василь Сухомлинський, український педагог.

1928 — Коко Тейлор, американська співачка, названа за унікальний голос Королевою блюзу.

1929 — Дмитро Павличко, український поет, письменник, політик.

1934 — Бріжіт Бардо, французька акторка, секс-символ 1950-60-х.

1934 — Вадим Костроменко, український кінооператор, кінорежисер, Заслужений діяч мистецтв України (1969).

1936 — Геннадій Буравкін, білоруський поет, державний діяч.

1936 — Гаврило Чернихівський, український літературознавець, краєзнавець, історик.

1941 — Олександр Яловенко, український художник-пейзажист, портретист.

1947 — Володимир Трошкін, український радянський футболіст, бронзовий призер Олімпійських ігор.

Бріжіт Бардо

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Гуси летять – зиму на хвості тягнуть, сніг несуть на носі.

Водяний біситься, спати готується – його потрібно задобрити гусаком. Самим птицю їсти не можна, інакше водяний весь наступний рік шкодити буде.

Пора збирати ріпу і починати стрижку овець.

Щоб в цей день отримати довіру іншої людини, треба подарувати їй гусака і випити з нею на двох келих вина.

Святому Микиті в його свято слід молитися про одужання хворих немовлят, а також про здоров'я домашньої птиці.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сперечатися сьогодні.

Не можна бути надто самовпевненим і "згортати" гори.

Зневажливо поводитися з грошима теж не можна.

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