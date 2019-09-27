Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

28 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 20
28 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 28 вересня, віряни відзначають післясвятковий день Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни відзначають післясвятковий день Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 28 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Максим, Микита, Порфирій, Степан, Федот, Вацлав, Марк. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

28 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1618 — У Брюсселі відкритий перший у світі ломбард.
  • 1651 — між Богданом Хмельницьким і поляками укладено Білоцерківський мирний договір.
  • 1968 — пісня гурту The Beatles "Hey Jude" на дев'ять тижнів очолила американський хіт-парад.
  • 1994 — У Франції відбулася прем'єра фільму "Леон-кілер",
  • 1999 — Бразильський футболіст Рональдо призначений послом миру в Косово. Він очолить кампанію боротьби зі злиднями в краї. Ця акція — частина програми розвитку ООН з боротьби зі злиднями в усьому світі.
  • 2001 — Кофі Аннан став Нобелівським лавреатом.
  • 2002 — Мати відомого голлівудського актора Сільвестра Сталлоне приїхала до Одеси.

ХТО НАРОДИВСЯ 28 ВЕРЕСНЯ

  • 1903 — Олексій Каплер, радянський кінорежисер, асистент Олександра Довженка.
  • 1916 — Ольга Лепешинська, українська і радянська балерина, педагог, народна артистка СРСР.
  • 1918 — Василь Сухомлинський, український педагог.
  • 1928 — Коко Тейлор, американська співачка, названа за унікальний голос Королевою блюзу.
  • 1929 — Дмитро Павличко, український поет, письменник, політик.
  • 1934 — Бріжіт Бардо, французька акторка, секс-символ 1950-60-х.
  • 1934 — Вадим Костроменко, український кінооператор, кінорежисер, Заслужений діяч мистецтв України (1969).
  • 1936 — Геннадій Буравкін, білоруський поет, державний діяч.
  • 1936 — Гаврило Чернихівський, український літературознавець, краєзнавець, історик.
  • 1941 — Олександр Яловенко, український художник-пейзажист, портретист.
  • 1947 — Володимир Трошкін, український радянський футболіст, бронзовий призер Олімпійських ігор.
Бріжіт Бардо - фото 357945
Бріжіт Бардо

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Гуси летять – зиму на хвості тягнуть, сніг несуть на носі.
  • Водяний біситься, спати готується – його потрібно задобрити гусаком. Самим птицю їсти не можна, інакше водяний весь наступний рік шкодити буде.
  • Пора збирати ріпу і починати стрижку овець.
  • Щоб в цей день отримати довіру іншої людини, треба подарувати їй гусака і випити з нею на двох келих вина.
  • Святому Микиті в його свято слід молитися про одужання хворих немовлят, а також про здоров'я домашньої птиці.

28 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 354222

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сперечатися сьогодні.
  • Не можна бути надто самовпевненим і "згортати" гори.
  • Зневажливо поводитися з грошима теж не можна.

Читайте також: Магнітні бурі у вересні 2019: календар небезпечних дат в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі
  • 25 вересня, 13:15
  • 689
Як змінилися актори фільму Сутінки: фото тоді і зараз
  • Вчора, 18:21
  • 2278
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1783109
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна