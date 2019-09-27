Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
28 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 20
Сьогодні, 28 вересня, віряни відзначають післясвятковий день Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 28 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни відзначають післясвятковий день Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 28 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Максим, Микита, Порфирій, Степан, Федот, Вацлав, Марк. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1618 — У Брюсселі відкритий перший у світі ломбард.
- 1651 — між Богданом Хмельницьким і поляками укладено Білоцерківський мирний договір.
- 1968 — пісня гурту The Beatles "Hey Jude" на дев'ять тижнів очолила американський хіт-парад.
- 1994 — У Франції відбулася прем'єра фільму "Леон-кілер",
- 1999 — Бразильський футболіст Рональдо призначений послом миру в Косово. Він очолить кампанію боротьби зі злиднями в краї. Ця акція — частина програми розвитку ООН з боротьби зі злиднями в усьому світі.
- 2001 — Кофі Аннан став Нобелівським лавреатом.
- 2002 — Мати відомого голлівудського актора Сільвестра Сталлоне приїхала до Одеси.
ХТО НАРОДИВСЯ 28 ВЕРЕСНЯ
- 1903 — Олексій Каплер, радянський кінорежисер, асистент Олександра Довженка.
- 1916 — Ольга Лепешинська, українська і радянська балерина, педагог, народна артистка СРСР.
- 1918 — Василь Сухомлинський, український педагог.
- 1928 — Коко Тейлор, американська співачка, названа за унікальний голос Королевою блюзу.
- 1929 — Дмитро Павличко, український поет, письменник, політик.
- 1934 — Бріжіт Бардо, французька акторка, секс-символ 1950-60-х.
- 1934 — Вадим Костроменко, український кінооператор, кінорежисер, Заслужений діяч мистецтв України (1969).
- 1936 — Геннадій Буравкін, білоруський поет, державний діяч.
- 1936 — Гаврило Чернихівський, український літературознавець, краєзнавець, історик.
- 1941 — Олександр Яловенко, український художник-пейзажист, портретист.
- 1947 — Володимир Трошкін, український радянський футболіст, бронзовий призер Олімпійських ігор.
Бріжіт Бардо
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Гуси летять – зиму на хвості тягнуть, сніг несуть на носі.
- Водяний біситься, спати готується – його потрібно задобрити гусаком. Самим птицю їсти не можна, інакше водяний весь наступний рік шкодити буде.
- Пора збирати ріпу і починати стрижку овець.
- Щоб в цей день отримати довіру іншої людини, треба подарувати їй гусака і випити з нею на двох келих вина.
- Святому Микиті в його свято слід молитися про одужання хворих немовлят, а також про здоров'я домашньої птиці.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сперечатися сьогодні.
- Не можна бути надто самовпевненим і "згортати" гори.
- Зневажливо поводитися з грошима теж не можна.
Читайте також: Магнітні бурі у вересні 2019: календар небезпечних дат в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
21:5473-річна співачка Шер здивувала фігурою у відвертому боді
-
21:28ТОП коротких серіалів, які можна подивитися на одному диханні
-
21:1128 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Психологи назвали етап стосунків, коли люди найбільше ревнують один одного
-
20:18Названа нова корисна властивість зеленого чаю
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:54Зваблива зірка Кріпосної прикрасила обкладинку глянцю
-
19:43З'явилися ляльки Барбі без виражених статевих ознак: відео
-
19:27Як виглядають наймодніші кросівки сезону
-
19:13Вульгарне фото сина помічника Зеленського шокувало мережу (18+)
-
18:50Всього три речі, від яких ви маєте відмовитися, щоб схуднути
-
18:42Найзагадковіша країна відкрилася для туристів: Саудівська Аравія почне видавати візи
-
18:30Олежка Винник – ти не конкурент: Павло Зібров випустив новий хіт про вуса
-
18:22Маленька гімнастка розсмішила мережу: кумедне відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:10Гороскоп на 28 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото
-
17:56Представлений телефон для тих, хто втомився від сучасних смартфонів
-
17:39Голі і розкуті: мережу здивували фотографії оголеного весілля (18+)
-
17:30Магнітні бурі у жовтні 2019: календар небезпечних дат в Україні
-
17:20Маловідомі лайфхаки з яйцями
-
17:13Зухвала Надя Дорофєєва показала пікантне фото в бікіні
-
16:56Українські рятувальники взяли участь у популярному флешмобі
-
16:40Як виглядає подорож в космос очима астронавта: вражаюче відео
-
16:31alyona alyona – Завтра: дивіться новий кліп, який качає
-
21:28ТОП коротких серіалів, які можна подивитися на одному диханні
-
18:00Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото
-
16:31alyona alyona – Завтра: дивіться новий кліп, який качає
-
13:37Тест: Наскільки ти вмілий користувач Google?
-
10:28Нові рок-пісні: плейлист драйвової музики для твого настрою
-
07:15Погода 27 вересня в Україні: потепління та грози
- 26 вересня
-
21:45Експерти розповіли, чим же корисний секс за графіком
-
18:21Як змінилися актори фільму Сутінки: фото тоді і зараз
-
15:50На яких голлівудських селебріті схожі українські зірки: фотоперевтілення з Gradient
-
13:39Додаток Gradient підкорив мережу: дізнайся, на яку зірку ти схожий найбільше
-
12:40Таємниці у багажнику: 5 цікавих книг осені, які ви прочитаєте на одному подиху
-
10:28Популярна музика вересня: плейлист нових пісень за тиждень
-
07:59У Китаї побудували найдовший у світі міст: вражаючі кадри
- 25 вересня
-
22:52Яке порно дивляться на Android та iOS: цікаве дослідження
-
20:40Жан Беленюк назвав умову, за якої він готовий скласти депутатський мандат
-
18:51Моделі 90-х: як змінилася ефектна красуня Кеті Айрленд (18+)
-
17:45Про що говорили Трамп і Зеленський: з'явилася стенограма скандальної телефонної розмови
-
14:47Осінній призов 2019 в Україні: що треба знати призовникам в армію
-
13:15Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі
-
10:55The Hardkiss – Жива: вийшов новий кліп, у якому Саніна перетворилась на вампірку
-
09:50Українці отримали безвіз з ще однією південноамериканською країною
-
07:18Погода в Україні 25 вересня: у західних областях дощитиме
- 24 вересня
-
22:50Секс гарантується: це корисне заняття її неабияк збуджує
-
19:00Хто така Грета Тунберг і чому про неї всі говорять: промовисті факти про юну активістку
-
17:13У поліції повідомили, з якого числа водіям потрібно їздити з увімкненими фарами
Радіо Максимум › Новини › Україна ›