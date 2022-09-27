28 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 вересня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби проти сказу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 28 вересня, вшановують пам'ять великомученика Микити Готського. Він був гот за походженням, народився і проживав на берегах Дунаю. Він прийняв хрещення від єпископа Феофіла. Спільно з готським єпископом Вульфілою поширював християнство серед одноплемінників.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 28 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Матвій, Олександр, Семен, Федір та Марія.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1937 – в Японській імперії була заснована компанія Toyota.

1941 – у Радянському Союзі ліквідовано Автономну Радянську Соціалістичну Республіку Німців Поволжя, а всіх етнічних німців республіки вислано до Сибіру й Середньої Азії.

1946 – США скористались правом вето на вступ до ООН таких країн, як Монгольська Народна Республіка та Народна Соціалістична Республіка Албанія. США підтримала Велика Британія.

1963 – біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні зібралися 200 тисяч учасників маршу протесту проти расової сегрегації та дискримінації. Перед ними зі своєю знаменитою промовою "В мене є мрія" виступив борець за громадянські права темношкірих громадян Америки Мартін Лютер Кінг.

1988 – у Федеративній Республіці Німеччина відбувалися демонстраційні польоти, під час яких над американською авіабазою в Рамштайні зіткнулися три італійських літаки, які виконували груповий політ – уламки літаків впали на землю у натовп спостерігачів, що призвело до загибелі 66 осіб.

1990 – Ірак оголосив окупований Кувейт своєю 19-ю провінцією, перейменував місто-столицю Кувейт в Кадіму та утворив новий міський район, названий на честь Саддама Хусейна. Цього ж дня було сформовано новий маріонетковий уряд провінції Кувейт під керівництвом Алаа Хусейна.

1996 – після 15 років подружнього життя і 4 років життя нарізно лондонський суд офіційно розлучив британського принца Чарльза і принцесу Діану.

1999 – в столиці Малайзії Куала-Лумпурі відкрилася найвища на той час споруда – дві 88-поверхові башти-близнючки торгово-ділового центру "Петронас Тавер" заввишки 452 метри кожна. Загальна площа комплексу – близько мільйона квадратних метрів. Одну з башт займає штаб-квартира нафтової компанії Petronas, іншу – офіси її партнерів та інших транснаціональних корпорацій.

ХТО НАРОДИВСЯ 28 ВЕРЕСНЯ

1749 – Йоганн Вольфганг фон Ґете, німецький учений і письменник.

1863 – Андре Блондель, французький фізик, винахідник осцилографа.

1877 – Чарльз Стюарт Роллс, один зі співзасновників компанії "Роллс Ройс" Чарльз Стюарт Роллс.

1887 – Дмитро Дяченко, український архітектор і громадський діяч

1890 – Дмитро Загул, поет, перекладач, літературознавець. Загинув у більшовицьких концтаборах на Колимі приблизно в 1944.

1922 – Марія Лісовська, українська письменниця. Автор збірок оповідань "Скільки житиму – любитиму", "Відлуння серця".

1925 – Аркадій Стругацький, радянський письменник-фантаст, перекладач.

1942 – Стерлінг Моррісон, гітарист нью-йоркського гурту "Velvet Underground".

1965 – Шанайя Твейн, канадська кантрі-виконавиця.

1969 – Джейсон Прістлі, американський актор ("Беверлі-Гіллз, 90210").

1982 – Ліенн Раймс, американська виконавиця й акторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо 28 вересня ясно, то на наступний день буде вітряно.

Дощ іде – до пізньої та сирої весни.

Багато мурашників в лісі – до холодної зими.

Якщо на Микиту гусак пропав, то його водяний забрав.

Дикі гуси на землі сидять – до теплої осені.

Качки пірнають на ставку – до дощу.

Щоб зуби весь рік не боліли в цей день потрібно покуштувати блюдо з ріпи.

День безнапасний для далеких поїздок.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні заборонено сваритися з близькими людьми.

У цей день не варто хизуватися своїми здобутками.

Не можна тримати зло на своїх ворогів.

Читайте також: Вихідні і свята у жовтні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні