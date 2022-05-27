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28 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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28 травня – субота

Сьогодні, 28 травня, відзначають Всесвітній день інтер'єру, а в Україні – День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

28 травня православна церква шанує пам'ять преподобного Пахомія Великого. Він заснував чернецтво в Єгипті, і був одним зі стовпів пустеля проживання. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Пахом Теплий, Пахом- бокигрій, Пахомов день.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 28 травня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Дмитро, Макар, Пахом. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1539 – іспанський конкістадор і кубинський губернатор Ернандо де Сото увійшов в затоку Тампа біля берегів Флориди
  • 1569 – підписано Люблінську унію, яка об'єднала Польщу і Литву в Річ Посполиту
  • 1742 – в Лондоні споруджений перший критий плавальний басейн
  • 1763 – в Києві відкрита школа з навчання живопису
  • 1830 – президент США Ендрю Джексон підписав Акт про виселення індіанців, який дозволяв вигнання індіанців з їхніх земель і відмовляв їм у всіх громадянських правах і свободах на території на схід від Міссісіпі
  • 1871 – після тижня кривавих боїв розгромлена Паризька комуна
  • 1904 – Після катастрофічного провалу в Парижі Джакомо Пуччіні вперше представив в Брешії кардинально перероблену оперу Мадам Батерфляй
  • 1921 – X конференція РКП (б) прийняла курс на Нову економічну політику
  • 1927 – надійшли в продаж перші радянські конверти з надрукованими на них марками
  • 1928 – злиття автомобільних концернів Крайслер і Додж
  • 1957 – в США заснована Національна академія грамзапису, що вручає найпрестижніші нагороди у світі музики, Ґреммі
  • 1961 – останній рейс поїзда Східний експрес з Парижа в Бухарест
  • 1969 – Мік Джаггер і його подруга Маріанна Фейтфул заарештовані за вживання наркотиків
  • 1977 – в Парижі вперше зіграли разом Стінг, Стюарт Копленд і Енді Саммерс
  • 1985 – футбольна команда Динамо (Київ) забила свій 2000-й гол у чемпіонатах СРСР
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ХТО НАРОДИВСЯ 28 ТРАВНЯ

  • 1660 – Георг I, перший представник Ганноверської династії на королівському троні Великобританії
  • 1738 – Жозеф Гильотена, французький лікар і політик. Його ім'ям названа гільйотина
  • 1779 – Томас Мор, англійський поет
  • 1795 – Ламберт Хічкок, американський бізнесмен
  • 1884 – Едвард Бенеш, державний і політичний діяч Чехословаччини, другий президент Чехословаччини
  • 1889 – Ріхард Реті, чеський гросмейстер, який відрізнявся за шахівницею оригінальністю ідей
  • 1908 – Ян Ланкастер Флемінг, англійський письменник
  • 1910 – Ті-Боун Уокер (справжнє ім'я Аарон Тібо Уокер), видатний американський блюзовий співак
  • 1968 – Кайлі Міноуг, австралійська попспівачка
  • 1972 – Кьяра Мастроянні, італійська кіноактриса, дочка Марчелло Мастроянні та Катрін Деньов

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Багряний схід сонця – до грізного пожежного літа.
  • Весь день тепло – літо буде тепле.
  • Ялівець зацвів – пора сіяти ячмінь.
  • Ячмінь сіють, поки калина цвіте.
  • Рясні сережки на осиці – до врожаю вівса.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна залишати посуд брудним.
  • Незаміжні дівчата нікому не мають розповідати про свої мрії та плани.
  • Забороняється також використовувати не свій рушник.
  • На Пахома люди вважають за краще не брати в руки здачу з покупок.

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