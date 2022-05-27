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28 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 28 травня, відзначають Всесвітній день інтер'єру, а в Україні – День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 28 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
28 травня православна церква шанує пам'ять преподобного Пахомія Великого. Він заснував чернецтво в Єгипті, і був одним зі стовпів пустеля проживання. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Пахом Теплий, Пахом- бокигрій, Пахомов день.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 28 травня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Дмитро, Макар, Пахом. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1539 – іспанський конкістадор і кубинський губернатор Ернандо де Сото увійшов в затоку Тампа біля берегів Флориди
- 1569 – підписано Люблінську унію, яка об'єднала Польщу і Литву в Річ Посполиту
- 1742 – в Лондоні споруджений перший критий плавальний басейн
- 1763 – в Києві відкрита школа з навчання живопису
- 1830 – президент США Ендрю Джексон підписав Акт про виселення індіанців, який дозволяв вигнання індіанців з їхніх земель і відмовляв їм у всіх громадянських правах і свободах на території на схід від Міссісіпі
- 1871 – після тижня кривавих боїв розгромлена Паризька комуна
- 1904 – Після катастрофічного провалу в Парижі Джакомо Пуччіні вперше представив в Брешії кардинально перероблену оперу Мадам Батерфляй
- 1921 – X конференція РКП (б) прийняла курс на Нову економічну політику
- 1927 – надійшли в продаж перші радянські конверти з надрукованими на них марками
- 1928 – злиття автомобільних концернів Крайслер і Додж
- 1957 – в США заснована Національна академія грамзапису, що вручає найпрестижніші нагороди у світі музики, Ґреммі
- 1961 – останній рейс поїзда Східний експрес з Парижа в Бухарест
- 1969 – Мік Джаггер і його подруга Маріанна Фейтфул заарештовані за вживання наркотиків
- 1977 – в Парижі вперше зіграли разом Стінг, Стюарт Копленд і Енді Саммерс
- 1985 – футбольна команда Динамо (Київ) забила свій 2000-й гол у чемпіонатах СРСР
ХТО НАРОДИВСЯ 28 ТРАВНЯ
- 1660 – Георг I, перший представник Ганноверської династії на королівському троні Великобританії
- 1738 – Жозеф Гильотена, французький лікар і політик. Його ім'ям названа гільйотина
- 1779 – Томас Мор, англійський поет
- 1795 – Ламберт Хічкок, американський бізнесмен
- 1884 – Едвард Бенеш, державний і політичний діяч Чехословаччини, другий президент Чехословаччини
- 1889 – Ріхард Реті, чеський гросмейстер, який відрізнявся за шахівницею оригінальністю ідей
- 1908 – Ян Ланкастер Флемінг, англійський письменник
- 1910 – Ті-Боун Уокер (справжнє ім'я Аарон Тібо Уокер), видатний американський блюзовий співак
- 1968 – Кайлі Міноуг, австралійська попспівачка
- 1972 – Кьяра Мастроянні, італійська кіноактриса, дочка Марчелло Мастроянні та Катрін Деньов
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Багряний схід сонця – до грізного пожежного літа.
- Весь день тепло – літо буде тепле.
- Ялівець зацвів – пора сіяти ячмінь.
- Ячмінь сіють, поки калина цвіте.
- Рясні сережки на осиці – до врожаю вівса.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна залишати посуд брудним.
- Незаміжні дівчата нікому не мають розповідати про свої мрії та плани.
- Забороняється також використовувати не свій рушник.
- На Пахома люди вважають за краще не брати в руки здачу з покупок.
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