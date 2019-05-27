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28 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 28 травня, в Україні святкують День прикордонника та День краєзнавства. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 28 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За народним календарем сьогодні вшановують преподобного Пахома Великого. Він заснував чернецтво в Єгипті. Спочатку святий був язичницьким жерцем бога Серапіса. Солдатом він пішов в армію Костянтина Великого. По закінченню військових дій він хрестився, заснував перший християнський монастир і для нього склав монастирський устав. Помер 9 травня 348 року.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 28 травня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Дмитра, Макар, Пахом. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День Республіки Азербайджан
- День прикордонника України
- Всеукраїнський день краєзнавства
- Національне свято Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія
- Національне свято Федеративної Демократичної Республіки Непал
- 1569 – Підписана Люблінська унія, що об'єднала Польщу і Литву в Річ Посполиту.
- 1742 – у Лондоні відкрився перший у світі критий плавальний басейн.
- 1830– Президент США Ендрю Джексон підписав Акт про виселення індіанців.
- 1918– Вірменія й Азербайджан проголосили державну незалежність.
- 1923– генеральний прокурор США оголосив, що жінки мають право носити штани де завгодно й коли їм це заманеться.
- 1925– в місті Харкові розпочалася І Всеукраїнська конференція з краєзнавства під час роботи якої було створено Український комітет краєзнавства.
- 1957– у США заснована Національна академія грамзапису, що вручає одну з найпрестижніших премій у світі музики — "Ґреммі".
- 1959 – Американськими вченими був проведений успішний запуск в космос з поверненням двох мавп, Айбл та Бейкер на ракеті АМ-18.
- 1965 – Рада Міністрів СРСР постановила організувати на базі Донецької філії Харківського державного університету ім. Горького Донецький державний університет.
- 1985 – команда київське "Динамо" забила свій 2000-й гол у чемпіонатах СРСР.
- 2009 – у Києві відкрили Культурно-просвітницький центр "Alex Art House".
ХТО НАРОДИВСЯ 28 травня
- 1660 – Георг I, англійський король.
- 1738 – Жозеф Гільйотен, французький лікар, винахідник гільйотини.
- 1779 – Томас Мур, ірландський поет.
- 1860 – Олеськів Йосип, ініціатор масової трудової міграції українців до Канади в 1890-х роках.
- 1877 – Волошин Максиміліан Олександрович, поет і художник українського походження, перекладач, представник символізму й акмеїзму.
- 1884 – Едвард Бенеш, чеський політик, президент Чехословацької Республіки.
- 1888 – Водолажченко Ольга Гаврилівна, український історик, філолог, архівіст.
- 1895 – Перацький Броніслав, польський військовик, політик, міністр внутрішніх справ Польщі.
- 1906 – Ростислав Єндик, український антрополог, письменник, публіцист, журналіст, педагог, громадський і політичний діяч.
- 1908 – Ян Флемінг, англійський письменник, літературний батько Джеймса Бонда.
- 1952 – Василенко Олександр Миколайович, соліст-вокаліст Національного ансамблю солістів "Київська камерата", народний артист України.
- 1968 – Кайлі Міноуг, австралійська акторка та співачка.
- 1972 – Положинський Олександр Євгенович, український рок-співак і шоумен, лідер гурту "Тартак".
- 1974 – Ганс-Йорг Бутт, німецький футболіст.
- 1985 – Колбі Кейллат, американська фольк-поп-співачка та автор пісень.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Практично повсюдно з цього дня встановлюється тепла, літня погода.
- Якщо багряний схід сонця, то це до грізного пожежного літа.
- Якщо весь день тепло, то це означає, що літо буде тепле.
- Якщо ялівець зацвів, то пора сіяти ячмінь.
- Ячмінь сіють, поки калина цвіте.
- Якщо рясні сережки на осиці, то це до врожаю вівса.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сон з 27 на 28 травня не можна нікому розповідати, збудеться він на двадцять четвертий день. Сновидіння, побачене вдень 28 травня, не є небезпечним, але про нього теж краще нікому не говорити.
- Також сьогодні контролюйте свої емоції та не ображайте ваше оточення. Конфлікт може перетворитися на сварку, яка стане ворогуванням.
- У цей день оминайте небезпечні місця, адже є підвищений ризик травмуватися.
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