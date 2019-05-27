28 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 травня, в Україні святкують День прикордонника та День краєзнавства. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні вшановують преподобного Пахома Великого. Він заснував чернецтво в Єгипті. Спочатку святий був язичницьким жерцем бога Серапіса. Солдатом він пішов в армію Костянтина Великого. По закінченню військових дій він хрестився, заснував перший християнський монастир і для нього склав монастирський устав. Помер 9 травня 348 року.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 28 травня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Дмитра, Макар, Пахом. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Республіки Азербайджан

День прикордонника України

Всеукраїнський день краєзнавства

Національне свято Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія

Національне свято Федеративної Демократичної Республіки Непал

1569 – Підписана Люблінська унія, що об'єднала Польщу і Литву в Річ Посполиту.

1742 – у Лондоні відкрився перший у світі критий плавальний басейн.

1830– Президент США Ендрю Джексон підписав Акт про виселення індіанців.

1918– Вірменія й Азербайджан проголосили державну незалежність.

1923– генеральний прокурор США оголосив, що жінки мають право носити штани де завгодно й коли їм це заманеться.

1925– в місті Харкові розпочалася І Всеукраїнська конференція з краєзнавства під час роботи якої було створено Український комітет краєзнавства.

1957– у США заснована Національна академія грамзапису, що вручає одну з найпрестижніших премій у світі музики — "Ґреммі".

1959 – Американськими вченими був проведений успішний запуск в космос з поверненням двох мавп, Айбл та Бейкер на ракеті АМ-18.

1965 – Рада Міністрів СРСР постановила організувати на базі Донецької філії Харківського державного університету ім. Горького Донецький державний університет.

1985 – команда київське "Динамо" забила свій 2000-й гол у чемпіонатах СРСР.

2009 – у Києві відкрили Культурно-просвітницький центр "Alex Art House".

ХТО НАРОДИВСЯ 28 травня

1660 – Георг I, англійський король.

1738 – Жозеф Гільйотен, французький лікар, винахідник гільйотини.

1779 – Томас Мур, ірландський поет.

1860 – Олеськів Йосип, ініціатор масової трудової міграції українців до Канади в 1890-х роках.

1877 – Волошин Максиміліан Олександрович, поет і художник українського походження, перекладач, представник символізму й акмеїзму.

1884 – Едвард Бенеш, чеський політик, президент Чехословацької Республіки.

1888 – Водолажченко Ольга Гаврилівна, український історик, філолог, архівіст.

1895 – Перацький Броніслав, польський військовик, політик, міністр внутрішніх справ Польщі.

1906 – Ростислав Єндик, український антрополог, письменник, публіцист, журналіст, педагог, громадський і політичний діяч.

1908 – Ян Флемінг, англійський письменник, літературний батько Джеймса Бонда.

1952 – Василенко Олександр Миколайович, соліст-вокаліст Національного ансамблю солістів "Київська камерата", народний артист України.

1968 – Кайлі Міноуг, австралійська акторка та співачка.

1972 – Положинський Олександр Євгенович, український рок-співак і шоумен, лідер гурту "Тартак".

1974 – Ганс-Йорг Бутт, німецький футболіст.

1985 – Колбі Кейллат, американська фольк-поп-співачка та автор пісень.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Практично повсюдно з цього дня встановлюється тепла, літня погода.

Якщо багряний схід сонця, то це до грізного пожежного літа.

Якщо весь день тепло, то це означає, що літо буде тепле.

Якщо ялівець зацвів, то пора сіяти ячмінь.

Ячмінь сіють, поки калина цвіте.

Якщо рясні сережки на осиці, то це до врожаю вівса.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сон з 27 на 28 травня не можна нікому розповідати, збудеться він на двадцять четвертий день. Сновидіння, побачене вдень 28 травня, не є небезпечним, але про нього теж краще нікому не говорити.

Також сьогодні контролюйте свої емоції та не ображайте ваше оточення. Конфлікт може перетворитися на сварку, яка стане ворогуванням.

У цей день оминайте небезпечні місця, адже є підвищений ризик травмуватися.

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