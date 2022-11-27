28 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 листопада, розпочинається Різдвяний піст, а віряни вшановують пам'ять Гурія, Самона та Авіа. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 28 листопада, віряни вшановують пам'ять Гурія, Самона та Авіа – християнських святих, мучеників і сповідників. Жили вони приблизно в III-IV століттях.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 28 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Варвара, Григорій, Гурій, Дмитро, Евстахій, Іван, Маркел, Матвій, Микита, Микола, Паїсій, Петро, Степан, Пилип, Хома.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Різдвяний піст – початок

1989 – Рада Міністрів СРСР утворила державну комісію з питань кримськотатарського народу

1994 – Перша спроба окупаційних федеральних сил Росії штурмувати столицю Чеченської Республіки Ічкерія — місто Грозний під час Першої російсько-чеченської війни

2000 – Початок касетного скандалу в Україні. Олександр Мороз оприлюднив аудіокасети з записами розмов у кабінеті Л. Кучми стосовно вбивства Георгія Гонгадзе

2006 – Верховна Рада України, визнала Голодомор актом геноциду проти українського народу

2007 – крокодила Годзіллу, який у травні втік у Маріуполі з пересувного зоопарку і якого протягом пів року марно шукали працівники МНС, спіймали робітники у відстійнику Маріупольської ТЕЦ. 30 листопада Годзілла помер у пожежній частині, де його тримали до прибуття господаря. У місті йому збудовано пам'ятник

2008 – за рішенням Черкаського міськвиконкому демонтовано пам'ятник В. Леніну на центральній площі міста. 2 серпня 2012 Київський апеляційний суд зобов'язав Черкаську міську раду відновити пам'ятник "на попередньому місці та в попередньому стані"

ХТО НАРОДИВСЯ 28 ЛИСТОПАДА

1632 – Жан Батіст Люллі, французький композитор, скрипаль, диригент італійського походження; творець французької національної опери.

1757 – Вільям Блейк, англійський поет, художник та гравер.

1793 – Альмквіст Карл Йонас Лове, відомий шведський письменник XIX століття.

1881 – Стефан Цвейг, австрійський письменник.

1887 – Ернст Рем, організатор і керівник СА — штурмових загонів німецької нацистської партії.

1890 – Зінаїда Тулуб, українська письменниця і перекладач.

1894 – Генрі Гацліт, американський економіст, журналіст, письменник.

1908 – Клод Леві-Стросс, французький антрополог, етнограф, соціолог і культуролог.

1950 – Миколай Кузьміч, білоруський художник, золотар, заслужений діяч мистецтв Республіки Білорусь.

1957 – Сергій Проскурня, український режисер.

1984 – Марк-Андре Флері, канадський хокеїст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сніг у цей день випав, то, згідно з прикметами, він пролежить до весни.

Багато снігу – до хорошого урожаю.

Якщо в цей день дме сильний вітер, то вітряна погода буде до Дня Святого Миколи (19 грудня).

Якщо коні голосно іржуть, то це хороший знак. Зима буде теплою і м’якою.

За вікном тепло і йде дощ або мокрий сніг – травень буде холодним і непогожим.

Якщо в цей день мороз, то нечисть зникне і до Святок і не буде чесний народ турбувати.

Жінці, чий чоловік злий і нелагідний, в цей день потрібно помолитися Гурію, і тоді чоловік подобрішає.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

З цього дня починається Пилипівський або Різдвяний піст, який триває до 6 січня. У цей період утримувалися від розваг, харчувалися дозволеними продуктами, намагалися не сваритися, нікого не засуджувати та не вести поганих розмов, читали молитви та відвідували лазню.

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