28 квітня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 квітня, Всесвітній день охорони праці, а віряни вшановують пам'ять мучеників Аристарха, Пудa та Трохима. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, які сьогодні свята та що не можна робити на Радіо МАКСИМУМ!

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 28 квітня віряни вшановують пам'ять Аристарха, Пудa та Трохима.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 28 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Петро, Павло, Анастасія, Віктор, Аристарх, Кіндрат, Савва, Василина, Трофим, Зосима, а також Лук'ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день охорони праці

Міжнародний день собаки-поводиря

День героїв на Барбадосі

День юристів в Індії

День джинсів

Національний день чорничного пирога в США

1220 – Почалось будівництво кафедрального собору в Солсбері — одного з найдавніших та найкрасивіших в Англії.

1563 – Іван Федоров та Петро Мстиславець почали друк першої книги.

1686 – Вийшов у світ перший том фундаментальної праці Ісаака Ньютона "Принципи".

1709 – Шведські війська Карла XII та українські під керівництвом гетьмана Івана Мазепи вирушили на облогу Полтави

1788 – Мериленд став 7-м штатом США.

1796 – Сардинське Королівство уклало перемир'я з Францією.

1814 – Наполеон відправився в заслання на острів Ельба.

1879 – Установчими зборами в Тирново погоджено конституція Болгарії.

1908 – Заснована Всесвітня асоціація есперанто (UEA).

1910 – У ніч з 27 на 28 квітня Клод Грехем-Уайт влаштував перший у Великій Британії зареєстрований нічний політ на аероплані.

1914 – У США запатентований повітряний кондиціонер.

1919 – Паризька мирна конференція прийняла Статут Ліги Націй.

1923 – У Лондоні відкрився знаменитий стадіон "Вемблі".

1932 – Оголошено про відкриття першої вакцини проти жовтої гарячки.

1939 – Заява Адольфа Гітлера про денонсацію Польсько-Німецького договору про ненапад та Англо-Німецького морського договору.

1943 – у Львові німецька влада повідомила про створення дивізії зброї СС "Галичина"

1947 – польська комуністична влада почала операцію "Вісла" з виселення українців з Лемківщини, Надсяння, Підляшшя та Холмщини на Західну Польщу

1957 – Заснована Всесвітня федерація міст-побратимів.

1967 – Американський боксер Кассіус Клей (майбутній Мухамед Алі) втратив можливість брати участь у поєдинках через відмову служити в армії США.

1987 – У США вперше у світі випустили компакт-диск.

1988 – Михайло Горбачов на зустрічі з російським патріархом Пименом оголосив про повернення церкві культових споруд.

1996 – Американець Тед Мартін встановив світовий рекорд, закинувши підряд 5 221 штрафний баскетбольний кидок.

2000 – Туреччина, Азербайджан і Грузія вклали договір про будівництво нафтопроводу Баку-Джейхан для транспортування каспійської нафти в обхід Росії.

2001 – Політ першого космічного туриста Денніса Тіто.

Перший космічний турист – Денніс Тіто

ХТО НАРОДИВСЯ 28 КВІТНЯ

1665 – Мартелло П'єр Якопо, італійський драматург та поет, який заклав основу для італійського Просвітництва.

1753 – Франц Карл Ахард, німецький фізик та хімік, який звів в Силезії перший буряково-цукровий завод. Він також першим описав рецепти приготування спирту та оцту з цукрового буряка.

1805 – Анрі-Огюст Барб'є, французький поет.

1865 – Микола Івасюк, український художник та педагог, автор відомого полотна "В'їзд Богдана Хмельницького в Київ".

1868 – Георгій Вороний, видатний український математик, творець геометрії чисел, який зробив чималий внесок у розвиток сучасної інформатики.

1868 – Еміль Бернар, французький художник-неоімпресіоніст, один з теоретиків символізму в мистецтві.

1874 – Карл Краус, австрійський журналіст, письменник та видавець ("Останні дні людства").

1902 – Юхан Борген, норвезький прозаїк і драматург, один з найвідоміших письменників ХХ століття.

1906 – Барт Ян Бок, нідерландсько-американський астроном.

1908 – Оскар Шиндлер, німецький бізнесмен, якому вдалось врятувати 1100 євреїв з табору Аушвіц у часи Другої світової війни.

1916 – Ламборгіні Ферручіо, італійський бізнесмен та творець автомобілів Lamborghini.

1974 – Пенелопа Крус, іспанська кіноакторка.

1981 – Джессіка Альба, американська акторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо видно в цей день розгалужені по колу хмари – наступні дні будуть ясними і сухими

Якщо бджоли в цей день рано повернулися у вулик – прикмета до того, що найближчим часом настане відчутне потепління

Не можна в цей день працювати допізна – сильне нещастя накличеш

Вночі 28 квітня холодно, а вдень дуже жарко – незабаром встановиться гарна погода

Граки грають – погода буде теплою і сонячною

По ярах знову земля замерзла – врожай буде не дуже багатим

Ясний день, а ввечері на небі хмари згущуються – незабаром погода зміниться, і, швидше за все, піде дощ

Зоря 28 квітня червоного кольору – буде вітряна і дощова погода

Місяць або сонце при сході і заході як би спотворюються – прикмета, що сповіщає про те, що буде тепло

Кулики прилетіли – весна вже до середини підходить.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не гоже цього дня сваритися та лихословити;

Не можна нині байдикувати та відмовлятися від роботи;

Не варто зловживати алкоголем, а також переїдати;

Не можна відмовляти у допомозі.

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