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28 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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28 квітня – вівторок - фото 1
28 квітня – вівторок

Сьогодні, 28 квітня, віряни вшановують пам'ять апостолів Аристарха, Трохима і Пуда, а у світі відзначають День охорони праці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять апостолів від сімдесяти Аристарха, Трохима і Пуда. Вони були учнями та послідовниками апостола Павла. Вони разом з апостолом Павлом проповідували Слово Боже.

А у народному календарі ця дата, 28 квітня, отримала такі назви: Пудів день, Пуд, Святий Пуд.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 28 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Андрій, Аристарх, Василина, Віктор, Кіндрат, Лук'ян, Савва, Трохим, Павло, а також Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

28 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400387

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1220 – Закладено перші камені до фундаменту кафедрального собору в Солсбері – одного з найдавніших і найгарніших в Королівстві Англія.
  • 1563 – Першодрукарі Іван Федоров та Петро Мстиславець розпочали друк першої книги.
  • 1686 – Опублікований перший том фундаментальної праці Ісаака Ньютона "Принципи".
  • 1788 – Меріленд став 7-м штатом США.
  • 1814 – Наполеон відправився в заслання на острів Ельба.
  • 1908 – Заснована Всесвітня асоціація есперанто (UEA).
  • 1910 – У ніч з 27 на 28 квітня Клод Грехем-Уайт здійснив перший у Великій Британії зареєстрований нічний політ на аероплані.
  • 1914 – У США запатентований повітряний кондиціонер.
  • 1923 – У Лондоні відкритий стадіон "Вемблі".
  • 1932 – Відкрили вакцини проти жовтої гарячки.
  • 1943 – У Львові створення дивізії "СС-Галичина".
  • 1945 – Італійські партизани розстріляли Беніто Муссоліні на півночі Італії.
  • 1968 – У Нью-Йорку на Бродвеї відбулась прем'єра мюзиклу "Волосся".
  • 1987 – У США вперше у світі випустили компакт-диск.
  • 2001 – Політ першого космічного туриста Денніса Тіто.
28 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400388

ХТО НАРОДИВСЯ 28 КВІТНЯ

  • 1442 – Едуард IV, перший король Англії, який з династії Йорків.
  • 1729 – Полторацький Марко Федорович, український співак, баритон. Козак Сосницької сотні Чернігівського полку та дід Анни Керн.
  • 1758 – Джеймс Монро, 5-й президент США.
  • 1865 – Івасюк Микола Іванович, український художник і педагог, автор відомого полотна "В'їзд Богдана Хмельницького в Київ".
  • 1874 – Карл Краус, австрійський журналіст, письменник, видавець, критик Першої світової війни "Останні дні людства".
  • 1875 – Сосенко Модест Данилович, український художник-монументаліст, майстер релігійного та світського малярства, портретист, пейзажист, ілюстратор.
  • 1908 – Шиндлер Оскар, німецький бізнесмен, який врятував 1100 євреїв з табору Аушвіц під час Другої світової війни.
  • 1916 – Ламборджині Ферручіо, італійський бізнесмен, розробник автомобілів "Ламборджині".
  • 1937 – Саддам Хусейн, іракський політичний діяч, голова ради революційного командування.
  • 1974 – Пенелопа Крус, іспанська кіноакторка.
  • 1977 – Наталія Бучинська, співачка, народна артистка України.
  • 1981 – Джессіка Альба, американська акторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Бджолиний рій, що залетів у двір, обіцяє господареві щастя.
  • Граки грають – на гарну погоду.
  • Днем жарко, вночі прохолодно – до теплого і сонячного дня.
  • Якщо вдень ясно, а ввечері починають згущуватися хмари – погода зміниться, можливий дощ.
  • По ярах земля замерзла – до поганого врожаю.
  • Зоря червоного кольору – до вітру та дощу.
28 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400389

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Щоб не накликати на себе нещастя, в цей день не можна допізна працювати.
  • Також у цей день не бажано голосно співати та дуже веселитися.
  • Ще сьогодні не варто придаватися гріху обжерливості. Будьте скромні у своїй їжі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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