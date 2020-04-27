28 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 квітня, віряни вшановують пам'ять апостолів Аристарха, Трохима і Пуда, а у світі відзначають День охорони праці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять апостолів від сімдесяти Аристарха, Трохима і Пуда. Вони були учнями та послідовниками апостола Павла. Вони разом з апостолом Павлом проповідували Слово Боже.

А у народному календарі ця дата, 28 квітня, отримала такі назви: Пудів день, Пуд, Святий Пуд.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 28 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Андрій, Аристарх, Василина, Віктор, Кіндрат, Лук'ян, Савва, Трохим, Павло, а також Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1220 – Закладено перші камені до фундаменту кафедрального собору в Солсбері – одного з найдавніших і найгарніших в Королівстві Англія.

1563 – Першодрукарі Іван Федоров та Петро Мстиславець розпочали друк першої книги.

1686 – Опублікований перший том фундаментальної праці Ісаака Ньютона "Принципи".

1788 – Меріленд став 7-м штатом США.

1814 – Наполеон відправився в заслання на острів Ельба.

1908 – Заснована Всесвітня асоціація есперанто (UEA).

1910 – У ніч з 27 на 28 квітня Клод Грехем-Уайт здійснив перший у Великій Британії зареєстрований нічний політ на аероплані.

1914 – У США запатентований повітряний кондиціонер.

1923 – У Лондоні відкритий стадіон "Вемблі".

1932 – Відкрили вакцини проти жовтої гарячки.

1943 – У Львові створення дивізії "СС-Галичина".

1945 – Італійські партизани розстріляли Беніто Муссоліні на півночі Італії.

1968 – У Нью-Йорку на Бродвеї відбулась прем'єра мюзиклу "Волосся".

1987 – У США вперше у світі випустили компакт-диск.

2001 – Політ першого космічного туриста Денніса Тіто.

ХТО НАРОДИВСЯ 28 КВІТНЯ

1442 – Едуард IV, перший король Англії, який з династії Йорків.

1729 – Полторацький Марко Федорович, український співак, баритон. Козак Сосницької сотні Чернігівського полку та дід Анни Керн.

1758 – Джеймс Монро, 5-й президент США.

1865 – Івасюк Микола Іванович, український художник і педагог, автор відомого полотна "В'їзд Богдана Хмельницького в Київ".

1874 – Карл Краус, австрійський журналіст, письменник, видавець, критик Першої світової війни "Останні дні людства".

1875 – Сосенко Модест Данилович, український художник-монументаліст, майстер релігійного та світського малярства, портретист, пейзажист, ілюстратор.

1908 – Шиндлер Оскар, німецький бізнесмен, який врятував 1100 євреїв з табору Аушвіц під час Другої світової війни.

1916 – Ламборджині Ферручіо, італійський бізнесмен, розробник автомобілів "Ламборджині".

1937 – Саддам Хусейн, іракський політичний діяч, голова ради революційного командування.

1974 – Пенелопа Крус , іспанська кіноакторка.

, іспанська кіноакторка. 1977 – Наталія Бучинська, співачка, народна артистка України.

1981 – Джессіка Альба, американська акторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Бджолиний рій, що залетів у двір, обіцяє господареві щастя.

Граки грають – на гарну погоду.

Днем жарко, вночі прохолодно – до теплого і сонячного дня.

Якщо вдень ясно, а ввечері починають згущуватися хмари – погода зміниться, можливий дощ.

По ярах земля замерзла – до поганого врожаю.

Зоря червоного кольору – до вітру та дощу.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Щоб не накликати на себе нещастя, в цей день не можна допізна працювати.

Також у цей день не бажано голосно співати та дуже веселитися.

Ще сьогодні не варто придаватися гріху обжерливості. Будьте скромні у своїй їжі.

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