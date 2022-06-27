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28 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 28 червня, святкують День Конституції України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 28 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
28 червня за церковним календарем сьогодні вшановують пророка Амоса, мучеників Віта, Модеста і мученицю Кірскентію.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 28 червня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Єфрем, Касян, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
День ангела
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День Конституції України
- 550 – в Константинополі освячена церква Апостолів
- 1569 – укладена Люблінська унія
- 1635 – французи заснували в Карибському морі колонію Гваделупа
- 1644 – актор бродячої трупи Жан Батист Поклен вперше вийшов на сцену під псевдонімом Мольєр
- 1902 – конгрес США затвердив Закон про будівництво каналу на Панамському перешийку
- 1919 – підписано Версальський мирний договір, який завершив Першу світову війну
- 1922 – створення прокуратури України
- 1940 – радянські війська вступили на територію Бессарабії та Північної Буковини у складі Румунії
- 1989 – в Києві пройшов прощальний матч Олега Блохіна
- 1997 – за 30 секунд до кінця третього раунду ексчемпіон світу з боксу Майк Тайсон, ображений на Холіфілда за удар головою в обличчя, вп'явся в його вухо і відкусив шматочок
- 2004 – утворено тимчасовий коаліційний уряд Іраку
ХТО НАРОДИВСЯ 28 ЧЕРВНЯ
- 1577 – Пітер Пауль Рубенс, знаменитий фламандський живописець
- 1712 – Жан Жак Руссо, французький письменник і мислитель епохи Просвітництва
- 1819 – Карлотта Грізі, італійська балерина
- 1876 – Станіслав Леопольд Бжозовський, польський літературний критик
- 1902 – Річард Чарльз Роджерс, американський композитор
- 1926 – Мел Брукс (справжнє ім'я Мелвін Камінські), кінорежисер, кіноактор і комічний актор
- 1948 – Сергій Бодров, письменник, журналіст, кінорежисер
- 1949 – Олександр Панкратов-Чорний, режисер і актор
- 1971 – Ілон Маск, канадсько-американський підприємець, засновник PayPal, SpaceX, Tesla Motors
Ілон Маск
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Дощ на Фіта поганий для жита.
- Прийшов Амос – пішов овес в зростання.
- Сильні роси – до родючого року.
- Часті тумани – до опадів.
- Коники голосніше звичайного стрекочуть – до дощу.
- Домашні тварини неспокійно поводяться – перед негодою.
- Вважається, що з цього дня всі співочі птахи, крім зозулі, перестають співати.
- Якщо на небі з'явилися перисті хмари, то в найближчі два дні чекай опадів.
- Жовтий колір хмар на заході свідчить про те, що на наступний день буде дощ.
- Якщо сон з 27 на 28 червня не виповниться протягом двадцяти чотирьох днів, то вже не варто чекати його виконання. Сновидіння, побачене вдень 28 червня, пусте.
Літо
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Забороняється в суперечках підвищувати голос
- Не варто викидати їжу, що залишилася від сніданку
- Дівчатам не можна гадати на судженого
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