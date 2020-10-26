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27 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 27 жовтня, у світі відзначають День свекрухи, а віряни вшановують пам'ять Параскеви Сербської. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 27 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Параскеви Сербської. Це християнська свята, яка прославилася своїм аскетизмом.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 27 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Параскева, Петро, Назар, Михайло, Гнат. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День свекрухи
- 1654 – 50-тисячне військо Речі Посполитої на чолі з коронним гетьманом Станіславом Потоцьким вирушило на Поділля і Брацлавщину.
- 1662 – Англійський король Карл II продав Дюнкерк Королівству Франція.
- 1882 – народився перший професійний національний реалістичний театр на українських землях під орудою М. Л. Кропивницького.
- 1895 – завершено будівництво першої лінії Транссибірської залізничної магістралі.
- 1904 – відкрився Нью-Йоркський метрополітен.
- 1938 – на I з'їзді художників УРСР створено Спілку радянських художників України.
- 1951 – уперше при лікуванні раку застосували радіацію.
- 1982 – Китайська Народна Республіка оголосила, що її чисельність населення перевищила 1 мільярд жителів.
- 1984 – Стала до ладу Байкало-Амурська магістраль.
- 2007 – Прем'єра в Україні серії "The Devil's Hands Are Idle Playthings" мультсеріалу Футурама.
ХТО НАРОДИВСЯ 27 ЖОВТНЯ
- 1728 – Джеймс Кук, британський мореплавець, керівник трьох навколосвітніх експедицій, першовідкривач Нової Зеландії й Гавайських островів.
- 1736 – Джеймс Макферсон, шотландський поет, містифікатор.
- 1759 – Якоб II Бернуллі, швейцарський вчений, механік, онук Йоганна Бернуллі.
- 1782 – Нікколо Паганіні, італійський скрипаль і композитор, автор шести концертів.
- 1811 – Айзек Зінґер, американський винахідник швейної машинки.
- 1858 – Теодор Рузвельт, 26-й президент США.
- 1883 – Міколас Вайткус, литовський поет і драматург, католицький священник.
- 1908 – Краснер Лі, американська художниця, працювала в стилі абстрактного експресіонізму, дружина американського художника Джексона Поллока.
- 1919 – Іван Лисяк-Рудницький, український історик, правознавець.
- 1957 – Фукуяма Френсіс, американський філософ, політичний економіст і публіцист японського походження.
- 1970 – Руслана Таран, українська яхтсменка, триразова призерка Олімпійських ігор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- На Параскеву не буває сухо.
- Якщо в цей день на дорогах багато бруду, то через чотири тижні встановиться справжня зима.
- Якщо на Параскеву багато бруду, то сніг, який випав, відразу встановлює зимовий шлях.
- Яскраве зоряне небо – до багатого врожаю.
- Ворони розкричалися – до відлиги.
- Дощ у цей день обіцяє хороший врожай пшениці наступного року. Якщо ж стоїть суха та вітряна погода, то наступний рік буде посушливим і неврожайним.
- Похмура і сніжна погода віщує негоду в кінці травня.
- Ліс інеєм покрився – в наступному році овес вродить.
- Якщо на горобині багато ягід, наступне літо буде дощовим.
- Якщо нора їжака з краю лісу розташована, зима буде тепла, а якщо в середині – морозна.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні є заборона – не можна прясти. Той, хто в день Параскеви сяде за прядку, буде рано позбавлений зору.
- У цей день важливо дотримуватися традицій – на Параску з пшениці нового врожаю варили кашу й заправляли її свіжою лляною олією. Під час обрядової трапези дякували Господу за свіже лляне масло і нове пшоно.
- Одна з традицій сьогодні – хвалитися своїм рукоділлям. Хто з молодиць цього не зробить, ще рік у дівках сидітиме.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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