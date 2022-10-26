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27 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 27 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день аудіовізуальної спадщини. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 27 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 27 жовтня, вшановують пам'ять Церква шанує пам'ять Святого Назарія, а також його учня Келсія та Святої Параскевії.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 27 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Назарій, Микола, Параска, Ігнатій, Кузьма, Михайло та Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день аудіовізуальної спадщини
- Національний день пива в США
- 1654 — 50-тисячне військо Речі Посполитої на чолі з коронним гетьманом Станіславом Потоцьким вирушило на Поділля і Брацлавщину
- 1662 — англійський король Карл II продав Дюнкерк Королівству Франція
- 1882 — зародився перший професійний національний реалістичний театр на українських землях під керівництвом Кропивницького
- 1904 — запрацював Нью-Йоркський метрополітен
- 1938 — на першому з'їзді художників УРСР утворено Спілку радянських художників України
- 1951 — уперше при лікуванні раку застосували радіацію
- 1982 — Китайська Народна Республіка оголосила, що її чисельність населення перевищила мільярд жителів
- 2007 — в Україні вийшла серія "The Devil's Hands Are Idle Playthings" мультсеріалу Футурама
ХТО НАРОДИВСЯ 27 ЖОВТНЯ
- 1728 — Джеймс Кук, британський мореплавець, керівник трьох навколосвітніх експедицій та першовідкривач Нової Зеландії та Гавайських островів
- 1736 — Джеймс Макферсон, шотландський поет та містифікатор
- 1782 — Нікколо Паганіні, італійський скрипаль і композитор
- 1811 — Айзек Зінґер, американський винахідник швейної машинки
- 1858 — Теодор Рузвельт, 26-й президент США
- 1883 — Миколас Вайткус, литовський поет і драматург, католицький священник
- 1908 — Краснер Лі, американська художниця
- 1919 — Іван Лисяк-Рудницький, український історик, правознавець
- 1970 — Руслана Таран, українська яхтсменка, триразова призерка Олімпійських ігор
- 1978 — Ванесса Мей, знаменита британська скрипалька
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо птахи літають низько над землею, то до негоди
- Якщо у цей день яскраве та зоряне небо, то буде хороший врожай
- Якщо дуже суха та вітряна погода, то літо буде спекотним
- Якщо дуже чутно ворон, то до потепління
- Якщо падає сніг, то у травні буде ще холодно
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та обманювати
- Не можна займатись важкою фізичною працею
- Не можна займатись садівництвом
- Не можна вживати алкоголь
- Не можна ходити вранці по росі
- Не можна дивитись у люстерко до світанку
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