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27 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 27 серпня віряни вшановують пам'ять преподобного Аркадія В'яземського і Новоторжського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 27 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 27 серпня вшановують пам'ять преподобного Аркадія В'яземського і Новоторжського. З малих літ батьки виховували святого Аркадія в глибокій вірі, навчивши його суворій молитві і слухняності.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 27 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Микола, а також Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1672 – об'єднана українсько-османсько-татарська армія, яку очолювали гетьман Петро Дорошенко, османський сулан Мухаммед IV і кримський хан Селім-Гірей, здобула фортецю Кам'янець (Кам'янець-Подільський) і вирушила на Галичину.
- 1689 – підписання першого московсько-китайського договору (Нерчинський договір).
- 1783 – перший політ шарльєра – аеростата з оболонками, наповненими воднем.
- 1859 – свердловина, пробурена Едвіном Дрейком у штаті Пенсильванія, дала першу нафту. Це була перша нафтова свердловина, технологія буріння якої знайшла широке розповсюдження. Цей день вважають початком «нафтової ери».
- 1913 – о 18 годині 10 хвилин Нестеров на літаку "Ньєпор"-IV піднявся над київським Сирецьким військовим літовищем і на висоті 600 метрів уперше у світі здійснив знамениту "мертву петлю", що згодом стала називатися «петлею Нестерова».
- 1916 – Королівство Румунія оголосило війну Австро-Угорщині.
- 1919 – під час наступу на Київ Армія УНР звільнила Житомир, Білу Церкву та Васильків.
- 1938 – в Римі відбувся Другий Великий Збір Українських Націоналістів, який офіційно затвердив Андрія Мельника на посаді голови Проводу Українських Націоналістів (лідера ОУН)
- 1939 – відбувся перший у світі політ реактивного літака. Це був He-178 німецького авіаконструктора Ернста Гайнкеля.
- 1955 – вийшло перше видання Книги рекордів Гіннеса.
- 1957 – проведені перші випробування радянської балістичної ракети Р-7.
- 1977 – на Чорнобильській АЕС запустили в дію 1-й енергоблок.
- 1991 – проголошення незалежності Молдови.
- 2007 – ухвалено Відозву української інтелігенції з приводу спорудження пам'ятників російській імператриці Катерині.
ХТО НАРОДИВСЯ 27 СЕРПНЯ
- 1407 – Асікаґа Йосікадзу, 5-й сьоґун сьоґунату Муроматі.
- 1770 – Георг Вільгельм Фрідріх Гегель, німецький філософ.
- 1856 – Іван Франко, письменник, один з найвизначніших духовних провідників України, вчений, громадсько-політичний діяч, публіцист.
- 1865 – Чарлз Дауес, державний діяч США, підприємець і військовий, лавреат Нобелівської премії миру (1925).
- 1871 – Теодор Драйзер, американський письменник і громадський діяч.
- 1890 – Ман Рей, французький та американський художник, фотограф і кінорежисер.
- 1894 – Казимир Вежинський, польський поет.
- 1902 – Юрій Яновський, український письменник.
- 1908 – Ліндон Б. Джонсон, 36 Президент США (1963—1969).
- 1930 – Віктор Абалакін, радянський астроном, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент АН СРСР.
- 1941 – Богдан Ступка, український актор театру і кіно.
- 1941 – Сезарія Евора, всесвітньовідома кабовердійська співачка, знана також як "Босонога діва".
- 1975 – Чьон Сай Хо, гонконгський футболіст, автор одного з найшвидших голів в історії футболу.
- 1976 – Марк Веббер, австралійський автогонщик, пілот Формули-1.
- 1983 – Джамала, українська співачка й акторка кримськотатарського та вірменського походження. Народна артистка України, переможниця Євробачення-2016.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Тихий вітер в саду – суха осінь в лісі.
- Якщо журавлі полетіли в теплі краї, то до середини жовтня мороз вдарить. Якщо ні, то зима пізніше настане.
- Якщо дме сильний вітер, то вересень дощовим буде.
- Якщо день безвітряний, то у вересні практично не буде опадів.
- Сильний вітер після довгого затишшя – до дощу.
- Ранкова зоря яскраво-червоного кольору – до сильного вітру.
- Якщо цей день випадає на молодика, то через тиждень погода може кардинально змінитися.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не слід у цей день переїдати та зловживати алкоголем.
- Не можна сьогодні сваритися з рідними та голосно кричати.
- Не варто нині давати гроші у борг, адже є ймовірність, що їх не повернуть.
- Не гоже в цю днину шити та взагалі брати до рук голку, аби не "зашити" своє щастя.
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