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27 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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27 лютого – четвер

Сьогодні, 27 лютого, віряни вшановують святого рівноапостольного Кирила слов’янського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни вшановують святого рівноапостольного Кирила слов’янського. У давнину цього дня повитухи приймали з гостинцями жінок, у яких вони приймали пологи. У минулі часи помітили, що хороша погода на Кирила — до міцних морозів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 27 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Кирило, Михайло, Федір, Овксентій, Юрій, Аврам, Єгор, Георгій, Филимон, Ісаак, Гарбіель, Онорина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

27 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 371541

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день полярного ведмедя.
  • 425 – відкрито Константинопольський університет.
  • 1593 – японські війська розбили китайсько-корейську коаліційну армію в битві при Пьокчегвані.
  • 1594 – Генріх IV коронований королем Франції.
  • 1870 – японський уряд затвердив державний прапор.
  • 1883 – композитор Оскар Гаммерштайн запатентував першу машину, що скручує сигари.
  • 1900 – засновано футбольний клуб "Баварія", один з найвідоміших та найсильніших клубів Німеччини та світу.
  • 1918 – початок походу січових стрільців проти більшовицьких військ, що напали на Україну.
  • 1919 – комісія Антанти провела зустріч з українським отаманом Симоном Петлюрою.
  • 1932 – у складі УСРР створено Київську, Вінницьку, Дніпропетровську, Одеську й Харківську області.
  • 1932 – англійський фізик Джеймс Чедвік відкрив нейтрон — нейтральну елементарну частку.
  • 1933 – підпал Німецького Рейхстагу, що був використаний Гітлером як привід для розпуску Рейхстагу і встановлення диктатури в Третьому Рейху.
  • 1939 – створено Спілку композиторів України.
  • 1942 – масові розстріли в Бабиному Яру німецькими військами членів українського націоналістичного підпілля.
  • 1942 – початок битви в Яванському морі між Японією та США.
  • 1944 – масове спалення чеченців військами НКВС у селищі Хайбах.
  • 1952 – ООН уперше провела засідання в новій штаб-квартирі в Нью-Йорку.
  • 1965 – відбувся перший політ першого у світі широкофюзеляжного транспортного літака АН-22 («Антей»), створеного в КБ О. К. Антонова (Київ).
  • 1971 – альбом "Pearl" Дженіс Джоплін очолив чарт і перебував на вершині хіт-параду дев'ять тижнів.
  • 1980 – тріумф Глорії Гейнор на "Греммі" – її хіт "I Will Survive" названий найкращим "диско-записом року".
  • 1990 – Верховна Рада СРСР створила нову посаду — президент СРСР.
  • 2014 – війська російського спецназу у військовій формі без розпізнавальних знаків захопили будівлі парламенту і Ради міністрів Криму і вивісили над ними російські прапори.
  • 2015 – у Москві біля Кремля застрелений один з головних лідерів політичної опозиції путінському режиму, колишній віце-прем'єр уряду Росії Борис Нємцов.

ХТО НАРОДИВСЯ 27 ЛЮТОГО

  • 272 – Костянтин Великий, римський імператор.
  • 1807 – Генрі Лонгфелло, американський поет, автор "Пісні про Гайавата".
  • 1831 – Микола Ґе, український живописець, художник-передвижник, майстер портретів, історичних і релігійних полотен
  • 1863 – Хоакін Соролья і Бастіда, іспанський живописець.
  • 1875 – Філатов Володимир Петрович, офтальмолог, хірург, винахідник, академік АН УРСР і АМН СРСР, засновник та перший директор Інституту очних хвороб і тканинної терапії НАМН України.
  • 1887 – Нестеров Петро Миколайович, пілот-новатор, перший виконавець "петлі Нестерова", член Київського товариства повітроплавання.
  • 1901 – Маріно Маріні, італійський скульптор, живописець і графік.
  • 1902 – Джон Стейнбек, американський письменник, лауреат Нобелівської премії.
  • 1904 – Леонід Смілянський, український письменник, автор творів "Нова оселя", "Машиністи", "Периферія".
  • 1913 – Ірвін Шоу, американський письменник, написав "Багатій, бідняк", "Молоді леви", "Жебрак, злодій".
  • 1923 – Іван Терлецький, вояк УПА, політв'язень
  • 1930 – Джоан Вудворд, американська кіноактриса, дружина Пола Ньюмена, лауреатка "Оскара" за фільм "Три обличчя Єви".
  • 1932 – Елізабет Тейлор, американська акторка (двічі завойовувала "Оскар" і 8 разів виходила заміж і розлучалася).
  • 1939 – Кензо, японський дизайнер, модельєр, парфумер.
  • 1945 – Даніель Ольбрихський, польський актор.
  • 1947 – Ґідон Кремер, латвійський скрипаль і диригент.
  • 1947 – Джузеппе Бертолуччі, італійський режисер, сценарист і продюсер.
  • 1955 – Пітер Крістоферсон, англійський музикант. Учасник експериментального музичного проекту "Coil".
  • 1956 – Анне Вескі, естонська співачка.
  • 1971 – Розонда "Чилі" Томас, вокалістка американського ритм-н-блюзового тріо "TLC".
  • 1978 – Каха Каладзе, грузинський футболіст, захисник "Мілану".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо за вікном гарна погода, то гряде невелике похолодання.
  • Міцний мороз – до спекотного літа.
  • Сонячний день – до теплого літа, але морози протримаються ще довго.
  • Яка погода на Кирила, таким і серпень буде.
  • Синиці щебечуть голосно – до потепління.

27 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 387365

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не слід стригти волосся та нігті.
  • Не варто 27 лютого ходити до лікарів.
  • Наші предки вірили, що у цей день не слід займатися важкою працею.
  • Не бажано також ходити у гості сьогодні.

Читайте також: Максимум сміливості – 5 книг про те, як вижити сьогодні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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