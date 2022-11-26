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27 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 27 листопада, в Україні відзначають День заснування Національної Академії Наук України, а віряни вшановують пам'ять святого Пилипа. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 27 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 27 листопада, вшановують пам'ять святого Пилипа.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 27 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Аристарх, Філіп, Олексій, Григорій, Микола, Михайло, Порифій, Сергій, Олесандр, Василь, Костянтин, Гаврило, Віктор, Георгій, Дмитро, Петро, Федір, Анна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День заснування Національної Академії Наук України
- 1918 — відбулися перші установчі спільні збори Української Академії Наук, на яких президентом Академії було обрано В. Вернадського, секретарем — А.Кримського.
- 1928 — в Одеській окрузі створено першу в СРСР машинно-тракторну станцію.
- 1943 — битва підрозділів УПА з 2 дивізіями вермахту у Чорному лісі.
- 1952 — у свій перший рейс вирушив львівський тролейбус.
- 1971 — радянська автоматична станція Марс-2 зробила посадку на Марсі.
- 1992 — у Відні пожежа охопила палац Гофбург. Від вогню постраждали два гобелени XVIII століття, Великий та Малий зали, де в 1814-15 роках проходили засідання Віденського конгресу, але пожежникам вдалося врятувати палац.
- 2004 — Верховна Рада України на позачерговому засіданні визнала результати повторного голосування на виборах Президента 21.11.2004 такими, що не показує повною мірою волевиявлення народу і є недійсними. За прийняття такого рішення проголосувало 323 депутати.
ХТО НАРОДИВСЯ 27 ЛИСТОПАДА
- 1901 — Михайло Орест, український поет.
- 1918 — Борис Патон, вчений у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів.
- 1921 — Александр Дубчек (чеськ. Alexander Dubček), чехословацький державний діяч.
- 1923 — Мудрий Софрон Степан ЧСВВ, єпископ Івано-Франківський Української греко-католицької церкви з 1997 по 2005 рік.
- 1926 — Олесь Бердник, український письменник-фантаст, філософ, громадський діяч. Автор понад 20 романів і повістей. Член-засновник Української Гельсінської групи (УГГ). Провідник українського гуманістичного об'єднання "Українська Духовна Республіка".
- 1940 — Богдан Козак, актор та режисер львівського драматичного театру імені М. Заньковецької, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, декан факультету культури і мистецтв Львівського університету ім. Франка
- 1940 — Брюс Лі, китайський та американський кіноактор, майстер бойових мистецтв, інструктор і актор бойового кіно, один з найвпливовіших митців бойового жанру 20-го сторіччя.
- 1942 — Джимі Гендрікс, американський гітарист, співак і композитор.
- 1946 — Ігор Олексієнко, український зброяр, головний конструктор КБ "Спеціальної Техніки".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Пилипів день вранці з'явився іній, то чекай гарного врожаю вівса.
- Якщо день видався теплим і без ранкового інею, то наступний рік буде неврожайним.
- Хмарна та снігова погода обіцяє негоду наприкінці травня.
- Якщо почали каркати ворони — вдарить відлига.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Намагайтеся триматися подалі від лісів, відкритих місцевостей та полів, де можна було б зустріти вовків. Люди вірили, що саме з Пилипових днів вони стають злішими і можуть напасти на людину
- Постарайтеся цього дня не працювати
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