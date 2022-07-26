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27 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 27 липня, у світі відзначають День ходулів, а віряни вшановують пам'ять преподобного Стефана Махріщицького. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 27 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
27 липня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Стефана Махріщицького. Він народився і виховувався в Києві, постригся в Печерській оселі, де прожив кілька років, проводячи час у молитві та слухняності.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 27 липня, іменини відзначають власники таких імен: Акила, Онисим, Гелій, Іларіон, Іраклій, Петро, Прискилла, Степан, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 971 – мирний договір між князем Святославом та візантійським імператором Цимісхієм.
- 1147 – Климентія Смолятича обрано митрополитом руської (української) церкви.
- 1532 – загальноімперський рейхстаг у Регенсбурзі затвердив перший загальноімперський кримінальний і кримінально-процесуальний кодекс "Кароліну".
- 1586 – англійський мореплавець Волтер Релі вперше завіз в Королівство Англія тютюн з американської колонії у Вірджинії.
- 1606 – в Порт-Роялі засновано першу в Канаді постійну французьку колонію.
- 1656 – Філософа Б. Спінозу відлучили від єврейської громади та вигнали зі свого дому в Амстердамі за єретичні погляди.
- 1672 – гетьман Петро Дорошенко розбив військо Речі Посполитої біля Четвертинівки.
- 1675 – османи штурмом взяли Збараж.
- 1830 – у Франції почалася Липнева революція
- 1834 – відкрито Київський імператорський університет св. Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Навчання у Київському університеті розпочали перші 62 студенти.
- 1890 – застрелився голландський художник Вінсент ван Гог.
- 1900 – американський гастроном Луї Лессінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен продав перший гамбургер.
- 1921 – Фредерік Грант Бантінг виступив з доповіддю про отримання інсуліну.
- 1936 – створено Інститут історії України.
- 1974 – Президент США Річард Ніксон звинувачений у перешкоді правосуддю, після того, як він відмовився віддати плівки з інформацією, пов'язаною з вотерґейтським скандалом.
- 1991 – У Києві створено Спілку офіцерів України.
- 2002 – "Скнилівська трагедія" (під час авіашоу на Скнилівському летовищі (Львів) зазнав катастрофи літак Су-27, вбивши 77 і поранивши понад 400 людей), найбільша в історії катастрофа на авіашоу.
- 2006 – Приблизно о 16:00 в Секретаріаті Президента був скликаний Загальнонаціональний круглий стіл за ініціативою Президента України.
- 2006 – Intel представив перший процесор лінійки Core 2.
- 2012 – відкрилися XXX Літні Олімпійські ігри в Лондоні.
ХТО НАРОДИВСЯ 27 ЛИПНЯ
- 1843 – Володимир Хиляк, український письменник.
- 1853 – Володимир Короленко, письменник і громадський діяч.
- 1867 – Енріке Гранадос, іспанський композитор і піаніст.
- 1892 – Володимир Кабачок, педагог, музикант, диригент, організатор Полтавської капели бандуристів.
- 1895 – Володимир Герасименко, український літературознавець.
- 1903 – Міхаіл Стасінопулос, грецький політик, письменник, перекладач.
- 1904 – Людмила Руденко, українська та радянська шахістка, друга в історії шахів і перша серед українських шахісток чемпіонка світу серед жінок.
- 1906 – Єжи Ґедройць, польський громадський діяч і публіцист, прихильник польсько-української співпраці.
- 1910 – Жульєн Грак, французький письменник.
- 1912 – Олег Лисяк, український прозаїк, драматург, журналіст.
- 1927 – Галина Биченюк, українська поетеса.
- 1929 – Іван Гнатюк, український поет, прозаїк, перекладач.
- 1929 – Хосе Гонсальво Вівес, іспанський скульптор.
- 1931 – Коваленко Юрій Андрійович, український живописець, графік, педагог. Батько живописця Андрія Коваленка.
- 1931 – Ада Рибачук, художник-монументаліст, скульптор і графік. Разом із Володимиром Мельниченком є автором замурованої "Стіни Пам'яті" на Байковому кладовищі.
- 1935 – Володимир Юрчишин, український митець-графік, майстер книжкового оформлення.
- 1937 – Володимир Дячков, український письменник, критик, публіцист.
- 1938 – Гері Гайгекс, американський письменник і ігровий дизайнер.
- 1940 – Піна Бауш, німецький хореограф.
- 1965 – Хосе Луїс Чилаверт, парагвайський футболіст.
- 1965 – Наталія Половинка, українська актриса, співачка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо при сході сонце яскраво-червоне і незабаром в хмари ховається, то чекай дощу.
- Суха погода – до теплої осені.
- Чайки плавають у водоймах – на гарну погоду.
- Якщо день дощовий, то ще тиждень буде дощ лити.
- Глухий грім – до тихого і нетривалого дощу, гучний – до затяжної зливи.
- Межі купчастих хмар стають нечіткими – до погіршення погоди.
- 27 липня природа володіє особливою цілющою силою, тому цей день краще привести за містом, в лісі або в парку.
- Особливо вдалі в цей день подорожі та далекі поїздки.
- Сон з 26 на 27 липня віщий, але нічого важливого він не несе. У сновидінні, яке побачене днем 27 липня, вам наснився ваш ворог.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У народі вважають, що в цей день не можна лінуватися, але займатися важкою роботою теж не можна. Ремонт, копання у землі краще відкласти.
- Сварки, конфлікти та інші прояви агресії варто забути.
- Важливі справи перенесіть на інший день. Угода все одно зірветься або не принесе очікуваного результату.
- Не можна викидати залишки зі столу. Вважається, що в цей день потрібно віддавати все зайве нужденним.
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