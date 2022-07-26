27 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 27 липня, у світі відзначають День ходулів, а віряни вшановують пам'ять преподобного Стефана Махріщицького. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

27 липня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Стефана Махріщицького. Він народився і виховувався в Києві, постригся в Печерській оселі, де прожив кілька років, проводячи час у молитві та слухняності.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 27 липня, іменини відзначають власники таких імен: Акила, Онисим, Гелій, Іларіон, Іраклій, Петро, Прискилла, Степан, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

971 – мирний договір між князем Святославом та візантійським імператором Цимісхієм.

1147 – Климентія Смолятича обрано митрополитом руської (української) церкви.

1532 – загальноімперський рейхстаг у Регенсбурзі затвердив перший загальноімперський кримінальний і кримінально-процесуальний кодекс "Кароліну".

1586 – англійський мореплавець Волтер Релі вперше завіз в Королівство Англія тютюн з американської колонії у Вірджинії.

1606 – в Порт-Роялі засновано першу в Канаді постійну французьку колонію.

1656 – Філософа Б. Спінозу відлучили від єврейської громади та вигнали зі свого дому в Амстердамі за єретичні погляди.

1672 – гетьман Петро Дорошенко розбив військо Речі Посполитої біля Четвертинівки.

1675 – османи штурмом взяли Збараж.

1830 – у Франції почалася Липнева революція

1834 – відкрито Київський імператорський університет св. Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Навчання у Київському університеті розпочали перші 62 студенти.

1890 – застрелився голландський художник Вінсент ван Гог.

1900 – американський гастроном Луї Лессінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен продав перший гамбургер.

1921 – Фредерік Грант Бантінг виступив з доповіддю про отримання інсуліну.

1936 – створено Інститут історії України.

1974 – Президент США Річард Ніксон звинувачений у перешкоді правосуддю, після того, як він відмовився віддати плівки з інформацією, пов'язаною з вотерґейтським скандалом.

1991 – У Києві створено Спілку офіцерів України.

2002 – "Скнилівська трагедія" (під час авіашоу на Скнилівському летовищі (Львів) зазнав катастрофи літак Су-27, вбивши 77 і поранивши понад 400 людей), найбільша в історії катастрофа на авіашоу.

2006 – Приблизно о 16:00 в Секретаріаті Президента був скликаний Загальнонаціональний круглий стіл за ініціативою Президента України.

2006 – Intel представив перший процесор лінійки Core 2.

2012 – відкрилися XXX Літні Олімпійські ігри в Лондоні.

ХТО НАРОДИВСЯ 27 ЛИПНЯ

1843 – Володимир Хиляк, український письменник.

1853 – Володимир Короленко, письменник і громадський діяч.

1867 – Енріке Гранадос, іспанський композитор і піаніст.

1892 – Володимир Кабачок, педагог, музикант, диригент, організатор Полтавської капели бандуристів.

1895 – Володимир Герасименко, український літературознавець.

1903 – Міхаіл Стасінопулос, грецький політик, письменник, перекладач.

1904 – Людмила Руденко, українська та радянська шахістка, друга в історії шахів і перша серед українських шахісток чемпіонка світу серед жінок.

1906 – Єжи Ґедройць, польський громадський діяч і публіцист, прихильник польсько-української співпраці.

1910 – Жульєн Грак, французький письменник.

1912 – Олег Лисяк, український прозаїк, драматург, журналіст.

1927 – Галина Биченюк, українська поетеса.

1929 – Іван Гнатюк, український поет, прозаїк, перекладач.

1929 – Хосе Гонсальво Вівес, іспанський скульптор.

1931 – Коваленко Юрій Андрійович, український живописець, графік, педагог. Батько живописця Андрія Коваленка.

1931 – Ада Рибачук, художник-монументаліст, скульптор і графік. Разом із Володимиром Мельниченком є автором замурованої "Стіни Пам'яті" на Байковому кладовищі.

1935 – Володимир Юрчишин, український митець-графік, майстер книжкового оформлення.

1937 – Володимир Дячков, український письменник, критик, публіцист.

1938 – Гері Гайгекс, американський письменник і ігровий дизайнер.

1940 – Піна Бауш, німецький хореограф.

1965 – Хосе Луїс Чилаверт, парагвайський футболіст.

1965 – Наталія Половинка, українська актриса, співачка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо при сході сонце яскраво-червоне і незабаром в хмари ховається, то чекай дощу.

Суха погода – до теплої осені.

Чайки плавають у водоймах – на гарну погоду.

Якщо день дощовий, то ще тиждень буде дощ лити.

Глухий грім – до тихого і нетривалого дощу, гучний – до затяжної зливи.

Межі купчастих хмар стають нечіткими – до погіршення погоди.

27 липня природа володіє особливою цілющою силою, тому цей день краще привести за містом, в лісі або в парку.

Особливо вдалі в цей день подорожі та далекі поїздки.

Сон з 26 на 27 липня віщий, але нічого важливого він не несе. У сновидінні, яке побачене днем 27 липня, вам наснився ваш ворог.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У народі вважають, що в цей день не можна лінуватися, але займатися важкою роботою теж не можна. Ремонт, копання у землі краще відкласти.

Сварки, конфлікти та інші прояви агресії варто забути.

Важливі справи перенесіть на інший день. Угода все одно зірветься або не принесе очікуваного результату.

Не можна викидати залишки зі столу. Вважається, що в цей день потрібно віддавати все зайве нужденним.

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