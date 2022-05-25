26 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 травня, відзначають День незалежності Грузії, а віряни вшановують пам'ять мучениці Глікерії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

26 травня віряни вшановують пам'ять праведної діви Глікерії Новгородської. Розповідають, що вона була донькою міського старости та померла ще молодою. Вшановувати її почали у середині 16 століття, коли біля її нетлінного тіла почали зауважувати, що люди зцілюються.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 26 травня, іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Тарас, Олександр, Василь, Єгор, Юрій, Макар, Георгій, а також Юхим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День незалежності Грузії.

Національний день паперового літачка у США.

День матері у Польщі.

Національний день вибачень в Австралії.

1093 – у день Вознесіння половці розбили руське військо в битві на річці Стугна.

1648 – 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького розгромила 18-тисячну польську армію Миколая Потоцького в битві під Корсунем.

1895 – під час архиєрейської візитації Білого Каменю митрополит Сильвестр (Сембратович) освятив наріжний камінь під нову муровану церкву (храм освячено у 1901 митрополитом Андреєм Шептицьким.

1938 – у місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто заклав перший камінь під новобудову першого заводу «Фольксваген».

1953 – почалося Норильське повстання політв'язнів.

1972 – у Москві підписано радянсько-американський договір про обмеження стратегічних озброєнь (ОСВ-1).

1995 – урочисто знято кордони між Росією й Білоруссю.

2014 – відбувся перший бій за Донецький аеропорт, українські війська вибили проросійських бойовиків з обох терміналів аеропорту.

ХТО НАРОДИВСЯ 26 ТРАВНЯ

1053 – Володимир Мономах, Великий князь київський, князь чернігівський і переяславський.

1478 – Климент VII, Папа Римський, останній Папа Римський епохи Відродження.

1602 – Філіп де Шампань, французький художник.

1650 – Джон Черчиль, герцог Мальборо, один із найвидатніших полководців Англії.

1667 – Абрахам де Муавр, французький математик.

1822 – Едмон де Гонкур, французький письменник, відомий разом з рідним братом Жулем де Гонкуром, як романіст, історик, художній критик і мемуарист. За заповітом Едмона де Гонкура в 1900-му році було засновано "Ґонкурівську академію; 1903 року була вручена перша Ґонкурівська премія.

1826 – Річард Кристофер Керрінгтон, англійський астроном.

1877 – Косач-Кривинюк Ольга Петрівна, українська письменниця, літературознавиця, перекладачка, етнографиня, лікарка. Дочка Олени Пчілки та Петра Косача, сестра Лесі Українки.

1901 – Борис Грабовський, радянський фізик, творець електронної системи передачі на відстань рухомого зображення.

1907 – Джон Вейн, американський актор.

1923 – Горст Тапперт, німецький актор.

1936 – Віталій Коротич, український письменник і публіцист, головний ексредактор "Огонька".

1957 – Богдан Бенюк, український актор.

1964 – Ленні Кравіц, американський співак і рок-музикант, прадід якого був корінним киянином. Володар кількох "Греммі".

1977 – Лука Тоні, італійський футболіст.

1981 – Резван Рац, румунський футболіст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Багато комарів – до хорошої погоди.

Комарі запищали — запасайся плащами.

Хмари комарів – буде багато вівса і трави.

Мало комарів – травень без дощів пройде.

Якщо в цей день з’явилися комарі, то влітку буде багато ягід.

Якщо побачили великого комара, то це до доброго року.

Якщо комарі в’ються, то це до теплих і сонячних днів.

Людина, що вбила комара, позбавиться від сорока гріхів.

Якщо багато мошок, то це до врожаю грибів.

Якщо ластівки та стрижі часто літають – до тепла.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна витрачати гроші на дурниці;

Не слід виходити з дому після заходу сонця;

Не варто зловживати алкоголем, а також переїдати;

Ні в якому разі не варто сваритися та лихословити.

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