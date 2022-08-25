26 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 серпня, у світі відзначають Всесвітній день собак. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 26 серпня, вшановують пам'ять святителя Тихона. Він був церковним діячем і богословом 18 століття, котрого вважають найбільшим православним просвітником свого часу.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 26 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Ксенія, Євдокія, Парамон, Микола, Яків, Костянтин, Олексій, Василь, Іван, Тихон, а також Максим.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день собак

1071 – у битві поблизу Манцикерту турки-сельджуки на чолі з Алп-Арсланом розгромили візантійську армію імператора Романа IV Діогена і взяли його в полон.

1278 – відбулася битва під Дюрнкрутом, найбільша битва лицарських часів у Європі. Сили короля Німеччини Рудольфа I та короля Угорщини Ласло IV Куна розгромили війська короля Богемії Пржемисла Отакара II.

1382 – золотоординський хан Тохтамиш захопив Москву, пограбував і спалив її, відновивши залежність земель Московського князівства від Орди.

1498 – Мікеланджело одержав замовлення на створення скульптурної групи для собору святого Петра в Римі. "П'єта", чи "Оплакування Христа", виконана з цільного блоку каррарського мармуру, стала одним із найзнаменитіших його творінь.

1657 – у Чигирині Гетьманом України (до повноліття Юрія Хмельницького) обрано Івана Виговського.

1728 – Вітус Беринг відкрив протоку між Азією й Америкою, що одержала назву Берингова протока.

1789 – прийняття Декларації прав людини та громадянина Установчими зборами в Королівстві Франція.

1791 – американець Джон Фітч запатентував пароплав, продемонстрований ще 4 роками раніше.

1813 – почалася Дрезденська битва. Наступного дня Наполеон переміг союзну прусько-австро-російську армію.

1833 – члени експедиції Джона Росса виявлені на острові Баффін (арктична Канада) після трьох років проживання серед місцевих племен.

1847 – проголошена Республіка Ліберія — перша незалежна держава в чорній Африці.

1907 – закований у ланцюг і кинутий у воду ілюзіоніст Гаррі Гудіні сплив на поверхню через 57 секунд.

1914 – засновано футбольний клуб Палмейрас.

1918 – Волт Дісней підробив свої документи, "збільшивши" собі вік, щоб піти на службу в Червоний Хрест.

1918 – дипломатичні представники Української Держави й Османської імперії обмінялися грамотами з нагоди ратифікації Брестського мирного договору.

1926 – в Королівстві Італія створений футбольний клуб "Фіорентина".

1939 – Гітлер пред'явив Польщі ультиматум з вимогою передати Німеччині Данциг (Гданськ).

1939 – в Римі відбувся II Великий збір Українських націоналістів, що ухвалив політичну програму Організації українських націоналістів, головою ОУН переобрано А. Мельника.

1945 – Українська РСР ратифікувала Статут ООН.

1946 – вийшла у світ книга Джорджа Орвелла "Колгосп тварин".

1946 – Норма Бейкер підписала контракт із кіностудією XX Century Fox. Її стали звати Мерілін Монро.

1968 – у США вийшов сингл The Beatles "Hey Jude" – перший продукт створений групою фірми грамзапису "Apple Records".

1970 – останній виступ американського рок-музиканта Джимі Гендрікса.

1972 – у Мюнхені відкрилися XX Олімпійські ігри. Спортивні змагання затьмарив терористичний акт проти ізраїльських спортсменів.

1991 – почалася позачергова сесія парламенту СРСР. Припинено діяльність КПРС на всій території країни.

1991 – Президія Верховної Ради УРСР ухвалила рішення про тимчасове припинення діяльності Компартії України.

ХТО НАРОДИВСЯ 26 СЕРПНЯ

1728 – Йоганн Генріх Ламберт, німецький фізик, астроном, математик і філософ

1740 – Жозеф Мішель Монгольф'є, француз, старший з двох братів Монгольф'є, які 1783 року піднялися в повітря на повітряній кулі, наповненій гарячим повітрям

1743 – Антуан Лоран Лавуазьє, французький вчений, один із засновників сучасної хімії

1873 – Лі Де Форест, американський винахідник, прозваний "батьком радіо", бо винайшов ламповий детектор і підсилювач – основу радіо "дотранзисторного століття"

1880 – Ґійом Аполлінер, французький поет, художник, критик. Один з основоположників літературного авангарду

1895 – Єжи Курилович, польський лінгвіст родом зі Станіславова, один з найвідоміших лінгвістів XX століття

1910 – Блаженна мати Тереза, католицька черниця, засновниця доброчинних місій, лауреат Нобелівської премії миру за 1979 рік

1914 – Хуліо Кортасар, аргентинський письменник і поет, представник напрямку «магічний реалізм» ("Останній раунд", "Книга Мануеля")

1957 – Доктор Албан, шведський попспівак нігерійського походження

1966 – Шерлі Менсон, шотландська дівчина, яка стала обличчям й голосом американської групи Garbage

1969 – Едріен Янг, барабанщик американської групи No Doubt

1980 – Маколей Калкін, юний американський кіноактор ("Сам удома")

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Туман над лісом – до хорошого урожаю грибів.

Тихий вітер – до теплої та сухої погоди, а буря – до дощового вересня.

Сова гупає вночі – до зміни погоди.

Грибів багато в лісі – до багатого врожаю хліба через рік.

Погода безвітряна – до шторму.

Сіно сиріє на сіннику – до дощу.

Молодий місяць червоного кольору – до сирої погоди.

Місяць в кільці – погода мінятиметься

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня зловживати алкоголем, а також переїдати;

Не слід нині виходити з дому після півночі;

Не гоже позичати гроші та брати у борг;

Не варто у цей день починати нову справу.

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