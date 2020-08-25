26 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 серпня, відзначають День авіації України, а також Всесвітній день собаки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 26 серпня вшановують пам'ять День Тихона Задонського, якого вважаються найбільшим просвітником 18 століття, а також Максима Сповідника, який боровся проти єресей.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 26 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Іван, Костянтин, Микола, Олексій, Тихон, Василь, Максим, Євдокія, Ксенія та Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День авіації України

Всесвітній день собаки

День рівності жінок в США

День акторів в Аргентині

1278 — відбулася битва під Дюрнкрутом, найбільша битва лицарських часів у Європі.

1382 — золотоординський хан Тохтамиш пішов з походом на Москву, пограбував і спалив її, позбавивши від орди.

1498 — Мікеланджело почав працювати над створення скульптурної групи для собору святого Петра в Римі."П'єта" чи "Оплакування Христа" вважається одним із найзнаменитіших його творінь.

1657 — у Чигирині Гетьманом України став Івана Виговського.

1728 — Вітус Беринг відкрив протоку між Азією й Америкою, яка отримала назву Берингова протока.

1789 — Установці збори у Королівстві Франції прийняли Декларацію прав людини і громадянина.

1791 — американець Джон Фітч запатентував пароплав, який показав ще 4 роками раніше.

1813 — почалася Дрезденська битва.

1847 — проголошено першу незалежну державу в Африці — Республіку Ліберія

1907 — ілюзіоніст Гаррі Гудіні, закований у ланцюзі й кинутий у воду, виплив на поверхню через 57 секунд.

1918 — Волт Дісней підробив свої документи, "збільшивши" вік, щоб піти на службу в Червоний Хрест.

1918 — дипломатичні представники Української Держави й Османської імперії обмінялися грамотами з нагоди ратифікації Брестського мирного договору.

1939 — Гітлер пред'явив Польщі ультиматум з вимогою передати Німеччині Данциг (Гданськ)

1945 — Українська РСР ратифікувала Статут ООН.

1946 — у світ вийшла книга Джорджа Орвелла "Колгосп тварин".

1946 — Норма Бейкер, підписала контракт із кіностудією XX Century Fox. Так на світ з'явилась Мерилін Монро.

1968 — вихід у США треку The Beatles "Hey Jude"

1970 — фінальний виступ американського рок-музиканта Джимі Хендрікса.

1972 — у Мюнхені стартували XX Олімпійські ігри, під час яких трапився терористичний акт проти ізраїльських спортсменів.

1991 — почалася позачергова сесія парламенту СРСР. Припинено діяльність КПРС на всій території країни.

ХТО НАРОДИВСЯ 26 СЕРПНЯ

1728 — Йоганн Генріх Ламберт, німецький фізик, астроном, математик і філософ

1740 — Жозеф Мішель Монгольфьє, француз, старший з двох братів Монгольф'є, "монгольф'єрів", яким вдалось піднялися в небо на повітряній кулі із гарячим повітрям.

1743 — Антуан Лоран Лавуазьє, французький вчений, один із творців сучасної хімії.

1873 — Лі Де Форест, американський винахідник, прозваний "батьком радіо", який створив ламповий детектор і підсилювач — основу радіо "дотранзисторного століття".

1880 — Ґійом Аполлінер, французький поет, художник, критик. Один з творців літературного авангарду.

1895 — Єжи Курилович, польський лінгвіст, родом зі Станіславова, один з найвідоміших лінгвістів XX століття

1910 — Блаженна мати Тереза, католицька черниця

1914 — Хуліо Кортасар, аргентинський письменник і поет, представник напрямку "магічний реалізм" (Останній раунд, Книга Мануеля)

1957 — Доктор Албан, шведський поп-співак нігерійського походження.

1966 — Шерлі Менсон, шотландська дівчина, яка стала обличчям й голосом американської групи Garbage.

1969 — Едріен Янг, барабанщик американської групи No Doubt.

1980 — Маколей Калкін, американський актор (Сам удома)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо над лісом видніється туман, то буде гарний врожай грибів.

Якщо вночі чути сову, то скоро різко зміниться погода;

Якщо суха та безвітряна погода, то буде шторм;

Якщо молодий місяць має червоне забарвлення, то буде волога погода.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятись, сваритись та бажати комусь зла;

Не можна сумувати та плакати;

Не можна займатись важкою фізичною роботою;

Не можна давати у борг;

Не можна ходити босоніж по росі.

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