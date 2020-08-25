Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

26 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 41
26 серпня – середа - фото 1
26 серпня – середа

Сьогодні, 26 серпня, відзначають День авіації України, а також Всесвітній день собаки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 26 серпня вшановують пам'ять День Тихона Задонського, якого вважаються найбільшим просвітником 18 століття, а також Максима Сповідника, який боровся проти єресей.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 26 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Іван, Костянтин, Микола, Олексій, Тихон, Василь, Максим, Євдокія, Ксенія та Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

26 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 421734

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День авіації України
  • Всесвітній день собаки
  • День рівності жінок в США
  • День акторів в Аргентині
  • 1278 — відбулася битва під Дюрнкрутом, найбільша битва лицарських часів у Європі.
  • 1382 — золотоординський хан Тохтамиш пішов з походом на Москву, пограбував і спалив її, позбавивши від орди.
  • 1498 — Мікеланджело почав працювати над створення скульптурної групи для собору святого Петра в Римі."П'єта" чи "Оплакування Христа" вважається одним із найзнаменитіших його творінь.
  • 1657 — у Чигирині Гетьманом України став Івана Виговського.
  • 1728 — Вітус Беринг відкрив протоку між Азією й Америкою, яка отримала назву Берингова протока.
  • 1789 — Установці збори у Королівстві Франції прийняли Декларацію прав людини і громадянина.
  • 1791 — американець Джон Фітч запатентував пароплав, який показав ще 4 роками раніше.
  • 1813 — почалася Дрезденська битва.
  • 1847 — проголошено першу незалежну державу в Африці — Республіку Ліберія
  • 1907 — ілюзіоніст Гаррі Гудіні, закований у ланцюзі й кинутий у воду, виплив на поверхню через 57 секунд.
  • 1918 — Волт Дісней підробив свої документи, "збільшивши" вік, щоб піти на службу в Червоний Хрест.
  • 1918 — дипломатичні представники Української Держави й Османської імперії обмінялися грамотами з нагоди ратифікації Брестського мирного договору.
  • 1939 — Гітлер пред'явив Польщі ультиматум з вимогою передати Німеччині Данциг (Гданськ)
  • 1945 — Українська РСР ратифікувала Статут ООН.
  • 1946 — у світ вийшла книга Джорджа Орвелла "Колгосп тварин".
  • 1946 — Норма Бейкер, підписала контракт із кіностудією XX Century Fox. Так на світ з'явилась Мерилін Монро.
  • 1968 — вихід у США треку The Beatles "Hey Jude"
  • 1970 — фінальний виступ американського рок-музиканта Джимі Хендрікса.
  • 1972 — у Мюнхені стартували XX Олімпійські ігри, під час яких трапився терористичний акт проти ізраїльських спортсменів.
  • 1991 — почалася позачергова сесія парламенту СРСР. Припинено діяльність КПРС на всій території країни.
26 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 421883

ХТО НАРОДИВСЯ 26 СЕРПНЯ

  • 1728 — Йоганн Генріх Ламберт, німецький фізик, астроном, математик і філософ
  • 1740 — Жозеф Мішель Монгольфьє, француз, старший з двох братів Монгольф'є, "монгольф'єрів", яким вдалось піднялися в небо на повітряній кулі із гарячим повітрям.
  • 1743 — Антуан Лоран Лавуазьє, французький вчений, один із творців сучасної хімії.
  • 1873 — Лі Де Форест, американський винахідник, прозваний "батьком радіо", який створив ламповий детектор і підсилювач — основу радіо "дотранзисторного століття".
  • 1880 — Ґійом Аполлінер, французький поет, художник, критик. Один з творців літературного авангарду.
  • 1895 — Єжи Курилович, польський лінгвіст, родом зі Станіславова, один з найвідоміших лінгвістів XX століття
  • 1910 — Блаженна мати Тереза, католицька черниця
  • 1914 — Хуліо Кортасар, аргентинський письменник і поет, представник напрямку "магічний реалізм" (Останній раунд, Книга Мануеля)
  • 1957 — Доктор Албан, шведський поп-співак нігерійського походження.
  • 1966 — Шерлі Менсон, шотландська дівчина, яка стала обличчям й голосом американської групи Garbage.
  • 1969 — Едріен Янг, барабанщик американської групи No Doubt.
  • 1980 — Маколей Калкін, американський актор (Сам удома)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо над лісом видніється туман, то буде гарний врожай грибів.
  • Якщо вночі чути сову, то скоро різко зміниться погода;
  • Якщо суха та безвітряна погода, то буде шторм;
  • Якщо молодий місяць має червоне забарвлення, то буде волога погода.
26 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 421882

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лаятись, сваритись та бажати комусь зла;
  • Не можна сумувати та плакати;
  • Не можна займатись важкою фізичною роботою;
  • Не можна давати у борг;
  • Не можна ходити босоніж по росі.

Читайте також: Магнітні бурі у серпні 2020: календар небезпечних дат в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток
  • 20 серпня, 15:00
  • 2095
Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+)
  • 23 серпня, 18:50
  • 1577
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2486643
Загрузка...
Новини