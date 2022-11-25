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26 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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26 листопада – субота

Сьогодні, 26 листопада, віряни відзначають День пам'яті святителя Іоанна Золотоуста. А у світі відзначають День пам'яті жертв голодомору, а ще День тортів у США. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 26 листопада, у народі Златоуст – на честь святого Іоанна Златоуста, одного з трьох Вселенських святителів та вчителів. Святому молилися за справедливий суд над хабарниками та ошуканцями. Також до Златоуста зверталися по допомогу, якщо в дітей був дефект промови.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 26 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Герман та Іван.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День пам'яті жертв голодомору
  • День тортів у США
  • 1394 – Місто Сеул стає столицею Кореї
  • 1901 – У Львові студенти виступили з вимогою створення українського університету
  • 1918 – Прийняття декрету про наукові, музичні, літературні та інші твори
  • 1944 – у Мукачеві прийнято маніфест про возз'єднання Закарпаття з Радянською Україною
  • 1959 – закінчився невдачею старт американського космічного апарату серії Піонер
  • 1968 – Сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила Конвенцію про незастосування терміну давності до військових злочинів та злочинів проти людства
  • 1976 – Від католицької церкви надійшла відмова щодо встановлення католицизму державною релігією Італії
  • 1977 – У Львові відкрито пам'ятник першодрукарю Івану Федорову
  • 1988 – відбувся старт пілотованого космічного апарату Союз ТМ-7
  • 2004 – У Донецьку прийнято резолюцію про пропозицію трудовим колективам провести збори та мітинги з метою обговорення питання оголошення референдуму про автономію Донецької області
  • 2005 – запровадження дня пам'яті жертв голодомору 1932-1933 рр.
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У Львові відкрито пам'ятник першодрукарю Івану Федорову

ХТО НАРОДИВСЯ 26 ЛИСТОПАДА

  • 1858 – Іван Загорський, український актор. Працював у театральних трупах М. Кропивницького, П. Саксаганського, М. Садовського, І. Карпенка-Карого
  • 1876 ​​– Віктор Курманович, генерал УГА, командир групи Жовква
  • 1882 – Григорій Шерстюк, український мовознавець, педагог, журналіст
  • 1888 – Нестор Махно, керівник повстанських загонів. Прекрасний тактик ведення партизанської війни
  • 1894 – Норберт Вінер, американський математик-теоретик та прикладний математик
  • 1903 – Олексій Панкратьєв, український кінооператор. Зняв стрічки: "Тарас Трясило", "Шкурник", "Штурм землі", "Фата Моргана", "Богдан Хмельницький"
  • 1939 – Тіна Тернер, американська рок-співачка та актриса
  • 1948 – Галина Прозуменщикова, українська радянська спортсменка. Олімпійська чемпіонка з плавання
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Тіна Тернер

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • на Златоуста немає відлиг
  • до дня Золотоуста все живе завмирає, рослини засинають, звірі ховаються по норах
  • на Златоуста не можна лаятись, інакше Бог не почує молитви
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • дружинам не слід 26 листопада сваритися зі своїми чоловіками
  • не рекомендується економити при покупці великих речей
  • єдина заборона на покупки цього дня стосується живих квітів

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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