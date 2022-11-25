На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
26 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 110
Сьогодні, 26 листопада, віряни відзначають День пам'яті святителя Іоанна Золотоуста. А у світі відзначають День пам'яті жертв голодомору, а ще День тортів у США. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 26 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 26 листопада, у народі Златоуст – на честь святого Іоанна Златоуста, одного з трьох Вселенських святителів та вчителів. Святому молилися за справедливий суд над хабарниками та ошуканцями. Також до Златоуста зверталися по допомогу, якщо в дітей був дефект промови.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 26 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Герман та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День пам'яті жертв голодомору
- День тортів у США
- 1394 – Місто Сеул стає столицею Кореї
- 1901 – У Львові студенти виступили з вимогою створення українського університету
- 1918 – Прийняття декрету про наукові, музичні, літературні та інші твори
- 1944 – у Мукачеві прийнято маніфест про возз'єднання Закарпаття з Радянською Україною
- 1959 – закінчився невдачею старт американського космічного апарату серії Піонер
- 1968 – Сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила Конвенцію про незастосування терміну давності до військових злочинів та злочинів проти людства
- 1976 – Від католицької церкви надійшла відмова щодо встановлення католицизму державною релігією Італії
- 1977 – У Львові відкрито пам'ятник першодрукарю Івану Федорову
- 1988 – відбувся старт пілотованого космічного апарату Союз ТМ-7
- 2004 – У Донецьку прийнято резолюцію про пропозицію трудовим колективам провести збори та мітинги з метою обговорення питання оголошення референдуму про автономію Донецької області
- 2005 – запровадження дня пам'яті жертв голодомору 1932-1933 рр.
ХТО НАРОДИВСЯ 26 ЛИСТОПАДА
- 1858 – Іван Загорський, український актор. Працював у театральних трупах М. Кропивницького, П. Саксаганського, М. Садовського, І. Карпенка-Карого
- 1876 – Віктор Курманович, генерал УГА, командир групи Жовква
- 1882 – Григорій Шерстюк, український мовознавець, педагог, журналіст
- 1888 – Нестор Махно, керівник повстанських загонів. Прекрасний тактик ведення партизанської війни
- 1894 – Норберт Вінер, американський математик-теоретик та прикладний математик
- 1903 – Олексій Панкратьєв, український кінооператор. Зняв стрічки: "Тарас Трясило", "Шкурник", "Штурм землі", "Фата Моргана", "Богдан Хмельницький"
- 1939 – Тіна Тернер, американська рок-співачка та актриса
- 1948 – Галина Прозуменщикова, українська радянська спортсменка. Олімпійська чемпіонка з плавання
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- на Златоуста немає відлиг
- до дня Золотоуста все живе завмирає, рослини засинають, звірі ховаються по норах
- на Златоуста не можна лаятись, інакше Бог не почує молитви
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- дружинам не слід 26 листопада сваритися зі своїми чоловіками
- не рекомендується економити при покупці великих речей
- єдина заборона на покупки цього дня стосується живих квітів
Читайте також: Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у грудні 2022
-
08:29Базові поради для водіїв: як безпечно їздити в ожеледицю
- 25 листопада
-
20:34"Москва б уже згоріла": Mashukovsky презентував нову пісню "Дівчина-гармата"
-
19:35Клопотенко показав, як приготувати млинці на кефірі
-
18:31Небокрай: Mila Nitich представила пісню та кліп про історію поколінь
-
17:28Прогноз на 26 листопада в Україні: синоптик розповіла, яку погоду варто очікувати
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
16:34Справжнє пекло для близьких: названо найтоксичніші знаки Зодіаку
-
15:31Коту під хвіст: 6 звичок, які зводять до мінімуму ефект від тренувань
-
14:3026 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
13:26Як минув 2022 рік: ТОП 100 фотографій від журналу TIME
-
12:33"Два незнайомці": LOBODA презентувала чергову ліричну пісню українською
-
11:34Ліза Глінська розповіла, як приготувати сирний лапшевик
-
10:30У Києві з'явилася нова мініскульптура: це паляниця
-
09:31Місячний календар стрижок на грудень 2022: дні, коли стригти волосся
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
08:30Поради для водіїв: Як обрати незамерзайку
- 24 листопада
-
17:26Перша в ЄС: відтепер у Бельгії легальний 4-денний робочий тиждень
-
16:31Клопотенко показав, як приготувати гарбузові кекси: рецепт для тих, хто не любить гарбуз
-
15:32Погода на 25 листопада в Україні: синоптик розповіла про зміни прогнозу
-
14:36Співачка KOLA розповіла про пережите у пісні "Листопад"
-
13:30Як підтримати близьку людину з ПТСР: поради експертів
-
12:32Львів буде молодіжною столицею Європи у 2025 році
-
11:33Володимир Ярославський показав рецепт минтая з цвітною капустою та соусом Бешамель
-
10:2825 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
09:35Церковний календар на грудень 2022 року: православний і греко-католицький
- 25 листопада
-
18:31Небокрай: Mila Nitich представила пісню та кліп про історію поколінь
-
13:26Як минув 2022 рік: ТОП 100 фотографій від журналу TIME
-
09:31Місячний календар стрижок на грудень 2022: дні, коли стригти волосся
- 24 листопада
-
13:30Як підтримати близьку людину з ПТСР: поради експертів
-
09:35Церковний календар на грудень 2022 року: православний і греко-католицький
- 23 листопада
-
11:30Вихідні і свята у грудні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 22 листопада
-
18:31У МВС нагадали про основні правила для водіїв під час негоди
-
14:30KRISTONKO показала характер української дівчини у новій пісні "BANDERA"
-
10:30Співачка SANSA випустила чуттєву композицію "Відчуй" про те, що кохання не має кордонів
- 21 листопада
-
18:29Гурт MOLODI презентує чуттєву пісню "Біль" про Маріуполь
-
13:28Українська співачка YAGODA заспівала про українське сонце над Херсоном
-
09:30Знайшли у клітці зі зруйнованим дахом: як ведмедя Бахмута рятували від війни
- 20 листопада
-
15:54"Я був таким же": Михайло з Бахмута про те, чому українці відмовляються від евакуації
-
11:49Гороскоп на 20 листопада: яким знакам Зодіаку стане у пригоді почуття гумору
- 19 листопада
-
12:50Чи експортує Україна електроенергію до ЄС: відповідь Укренерго
- 18 листопада
-
17:50Повне вимкнення світла в Україні: в Укренерго попередили про новий фейк
-
12:50Саундтрек нашого сьогодення: слухайте пісню "Козацькому роду" від Jerry Heil
- 17 листопада
-
18:33Де в Україні найсерйозніші проблеми зі зв'язком: список областей
-
11:33Нацвідбір на Євробачення 2023: оголошені учасники конкурсу в Україні
- 16 листопада
-
17:02Воєнний стан в Україні знову продовжили: доки триватиме
-
12:50Як правильно вмикати прилади після відновлення електропостачання: важливі поради
- 15 листопада
-
15:49"Трапилось найгірше": Джим Керрі та канадські зірки епічно відреагували на санкції росії
-
11:51Гороскоп на 15 листопада: для яких знаків Зодіаку сьогодні не існуватиме проблем
- 14 листопада
-
19:50Який обігрівач вибрати на зиму: всі переваги та недоліки
-
15:34Kalush Orchestra заспівали на MTV EMAs 2022: дивіться відео виступу