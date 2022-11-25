26 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 листопада, віряни відзначають День пам'яті святителя Іоанна Золотоуста. А у світі відзначають День пам'яті жертв голодомору, а ще День тортів у США. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 26 листопада, у народі Златоуст – на честь святого Іоанна Златоуста, одного з трьох Вселенських святителів та вчителів. Святому молилися за справедливий суд над хабарниками та ошуканцями. Також до Златоуста зверталися по допомогу, якщо в дітей був дефект промови.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 26 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Герман та Іван.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День пам'яті жертв голодомору

День тортів у США

1394 – Місто Сеул стає столицею Кореї

1901 – У Львові студенти виступили з вимогою створення українського університету

1918 – Прийняття декрету про наукові, музичні, літературні та інші твори

1944 – у Мукачеві прийнято маніфест про возз'єднання Закарпаття з Радянською Україною

1959 – закінчився невдачею старт американського космічного апарату серії Піонер

1968 – Сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила Конвенцію про незастосування терміну давності до військових злочинів та злочинів проти людства

1976 – Від католицької церкви надійшла відмова щодо встановлення католицизму державною релігією Італії

1977 – У Львові відкрито пам'ятник першодрукарю Івану Федорову

1988 – відбувся старт пілотованого космічного апарату Союз ТМ-7

2004 – У Донецьку прийнято резолюцію про пропозицію трудовим колективам провести збори та мітинги з метою обговорення питання оголошення референдуму про автономію Донецької області

2005 – запровадження дня пам'яті жертв голодомору 1932-1933 рр.

У Львові відкрито пам'ятник першодрукарю Івану Федорову

ХТО НАРОДИВСЯ 26 ЛИСТОПАДА

1858 – Іван Загорський, український актор. Працював у театральних трупах М. Кропивницького, П. Саксаганського, М. Садовського, І. Карпенка-Карого

1876 ​​– Віктор Курманович, генерал УГА, командир групи Жовква

1882 – Григорій Шерстюк, український мовознавець, педагог, журналіст

1888 – Нестор Махно, керівник повстанських загонів. Прекрасний тактик ведення партизанської війни

1894 – Норберт Вінер, американський математик-теоретик та прикладний математик

1903 – Олексій Панкратьєв, український кінооператор. Зняв стрічки: "Тарас Трясило", "Шкурник", "Штурм землі", "Фата Моргана", "Богдан Хмельницький"

1939 – Тіна Тернер, американська рок-співачка та актриса

1948 – Галина Прозуменщикова, українська радянська спортсменка. Олімпійська чемпіонка з плавання

Тіна Тернер

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

на Златоуста немає відлиг

до дня Золотоуста все живе завмирає, рослини засинають, звірі ховаються по норах

на Златоуста не можна лаятись, інакше Бог не почує молитви

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

дружинам не слід 26 листопада сваритися зі своїми чоловіками

не рекомендується економити при покупці великих речей

єдина заборона на покупки цього дня стосується живих квітів

Читайте також: Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у грудні 2022