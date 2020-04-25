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26 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 26 квітня, віряни вшановують пам'ять мучениці Фомаїди, а у світі відзначають День пам'яті про Чорнобиль. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 26 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучениці Фомаїди. Їй варто молитися, щоб позбавитися від блудної пристрасті. У народному календарі цей день називають Фомаїди медунки, адже починає цвісти медунка, і масово вилітають джмелі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 26 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Дмитро, Марфа. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу
- Міжнародний день інтелектуальної власності
- 1514 – польський астроном Микола Коперник провів своє перше спостереження за Сатурном.
- 1783 – тринадцятирічний Людвіг ван Бетховен призначений музикантом клавішних інструментів придворного оркестру в Бонні.
- 1840 – з друку вийшло перше видання "Кобзаря" Тараса Шевченка.
- 1921 – в Лондоні на вулицях з'явився перший поліційний патруль на мотоциклі.
- 1933 – в Німеччині створена таємна поліція – Гестапо.
- 1986 – о 1 годині 23 хвилини за київським часом сталася найбільша техногенна аварія в історії людства – вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС і сумарна радіація ізотопів, викинутих в повітря, склала 50 мільйонів кюрі.
- 1991 – зірку футболу Дієго Марадону заарештували за зберігання наркотиків.
- 1999 – Комп'ютерний вірус "Чорнобиль" пошкодив, за різними оцінками, до півмільйона комп'ютерів по всьому світу.
ХТО НАРОДИВСЯ 26 КВІТНЯ
- 1573 – Марія Медічі, королева Франції в 1600-1610 роках.
- 1710 – Томас Рід, засновник шотландської школи філософії "здорового розуму".
- 1879 – Ерік Кемпбелл, комічний актор епохи німого кіно.
- 1894 – Рудольф Гесс, особистий секретар Адольфа Гітлера.
- 1900 – Чарльз Френсіс Ріхтер, американський фізик і сейсмолог.
- 1980 – Джордана Брустер, американська актриса.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо верба зацвіла, то холодів більше не буде.
- Ворони на верхівках дерев сидять – до тепла, посередині дерева – до похмурої погоди, на землі – до похолодання.
- Зозуля голосно і протяжно кричить – до наближення теплих днів.
- Зоряна ніч – до врожайного року.
- Дуб розпустився – до теплого і погожого літа.
- Якщо на дубі залишилося багато жолудів, то буде багатий урожай.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не варто працювати вдома та прибирати. Будь-яка фізична робота нині під забороною.
- Робота на землі теж заборонена.
- Сьогодні не бажано піддаватися гріхам, адже заступниця цього дня протистояла ним.
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