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26 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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26 квітня – неділя

Сьогодні, 26 квітня, віряни вшановують пам'ять мучениці Фомаїди, а у світі відзначають День пам'яті про Чорнобиль. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучениці Фомаїди. Їй варто молитися, щоб позбавитися від блудної пристрасті. У народному календарі цей день називають Фомаїди медунки, адже починає цвісти медунка, і масово вилітають джмелі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 26 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Дмитро, Марфа. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

26 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400058

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу
  • Міжнародний день інтелектуальної власності
  • 1514 – польський астроном Микола Коперник провів своє перше спостереження за Сатурном.
  • 1783 – тринадцятирічний Людвіг ван Бетховен призначений музикантом клавішних інструментів придворного оркестру в Бонні.
  • 1840 – з друку вийшло перше видання "Кобзаря" Тараса Шевченка.
  • 1921 – в Лондоні на вулицях з'явився перший поліційний патруль на мотоциклі.
  • 1933 – в Німеччині створена таємна поліція – Гестапо.
  • 1986 – о 1 годині 23 хвилини за київським часом сталася найбільша техногенна аварія в історії людства – вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС і сумарна радіація ізотопів, викинутих в повітря, склала 50 мільйонів кюрі.
  • 1991 – зірку футболу Дієго Марадону заарештували за зберігання наркотиків.
  • 1999 – Комп'ютерний вірус "Чорнобиль" пошкодив, за різними оцінками, до півмільйона комп'ютерів по всьому світу.
26 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400060

ХТО НАРОДИВСЯ 26 КВІТНЯ

  • 1573 – Марія Медічі, королева Франції в 1600-1610 роках.
  • 1710 – Томас Рід, засновник шотландської школи філософії "здорового розуму".
  • 1879 – Ерік Кемпбелл, комічний актор епохи німого кіно.
  • 1894 – Рудольф Гесс, особистий секретар Адольфа Гітлера.
  • 1900 – Чарльз Френсіс Ріхтер, американський фізик і сейсмолог.
  • 1980 – Джордана Брустер, американська актриса.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо верба зацвіла, то холодів більше не буде.
  • Ворони на верхівках дерев сидять – до тепла, посередині дерева – до похмурої погоди, на землі – до похолодання.
  • Зозуля голосно і протяжно кричить – до наближення теплих днів.
  • Зоряна ніч – до врожайного року.
  • Дуб розпустився – до теплого і погожого літа.
  • Якщо на дубі залишилося багато жолудів, то буде багатий урожай.

26 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400076

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не варто працювати вдома та прибирати. Будь-яка фізична робота нині під забороною.
  • Робота на землі теж заборонена.
  • Сьогодні не бажано піддаватися гріхам, адже заступниця цього дня протистояла ним.

Читайте також: Гороскоп на 26 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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