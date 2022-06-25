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26 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 26 червня, у світі відзначають Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним обігом, а віряни вшановують пам'ять мучениці Акилини. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 26 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
26 червня за церковним календарем вшановують пам'ять мучениці Акилини.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 26 червня, іменини відзначають власники таких імен: Килина, Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, а також Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним обігом.
- Міжнародний день у підтримку жертв катувань.
- 1886 – французький хімік Анрі Муассан вперше отримав чистий фтор.
- 1906 – стартували перші в історії автомобільні перегони Гран-Прі Франції.
- 1919 – вийшов перший номер газети "Нью-Йорк Дейлі Ньюз".
- 1925 – прем'єра в Голлівуді фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка".
- 1940 – Радянський уряд передав румунському посланцю в Москві заяву з вимогою передачі Бессарабії Радянському Союзу. Цей ультиматум Королівство Румунія прийняла 28 червня.
- 1940 – у Радянському Союзі введено восьмигодинний робочий день, семиденний робочий тиждень і кримінальна відповідальність за спізнення на роботу.
- 1945 – на конференції в Сан-Франциско представники 50 держав підписали Статут Організації Об'єднаних Націй.
- 1960 – проголошено незалежність Мадагаскару.
- 2006 – у Кельні відбувся матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу Україна – Швейцарія, в якому в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 перемогла збірна України.
ХТО НАРОДИВСЯ 26 ЧЕРВНЯ
- 1898 – Вільгельм Мессершмітт, німецький авіаконструктор.
- 1903 – Сент-Луїс Джиммі Оден (справжнє ім'я Джеймс Берк Оден), американський блюзовий співак і автор пісень.
- 1918 – Василь Бережний, український письменник і журналіст.
- 1927 – Нінель Гаркуша, український художник декоративного мистецтва.
- 1933 – Клаудіо Аббадо, італійський диригент.
- 1961 – Ману Чао, французький музика іспанського походження.
- 1993 – Аріана Ґранде, американська співачка.
- 1987 – Василь Васильців, український музикант.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Молоко в цей день не пили, хоча здавна їли гречану кашу саме з молоком. Існувала прикмета, що в цей день воно стає "акулячим", шкідливим для здоров’я.
- Якщо огірки пізньої сівби не встигають дозріти до цього часу – значить, за прикметою, вони не будуть смачними.
- Багато комах – буде тепла і ясна погода.
- У ліс 26 червня ходити не варто – комарі покусають.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто цього дня байдикувати;
- Не слід ухвалювати важливих рішень;
- Не можна ходити в гості пізно ввечері;
- Не бажано зловживати алкоголем, а також їсти надто багато жирної їжі.
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