26 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 червня, у світі відзначають Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним обігом, а віряни вшановують пам'ять мучениці Акилини. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

26 червня за церковним календарем вшановують пам'ять мучениці Акилини.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 26 червня, іменини відзначають власники таких імен: Килина, Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, а також Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

День ангела

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним обігом.

Міжнародний день у підтримку жертв катувань.

1886 – французький хімік Анрі Муассан вперше отримав чистий фтор.

1906 – стартували перші в історії автомобільні перегони Гран-Прі Франції.

1919 – вийшов перший номер газети "Нью-Йорк Дейлі Ньюз".

1925 – прем'єра в Голлівуді фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка".

1940 – Радянський уряд передав румунському посланцю в Москві заяву з вимогою передачі Бессарабії Радянському Союзу. Цей ультиматум Королівство Румунія прийняла 28 червня.

1940 – у Радянському Союзі введено восьмигодинний робочий день, семиденний робочий тиждень і кримінальна відповідальність за спізнення на роботу.

1945 – на конференції в Сан-Франциско представники 50 держав підписали Статут Організації Об'єднаних Націй.

1960 – проголошено незалежність Мадагаскару.

2006 – у Кельні відбувся матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу Україна – Швейцарія, в якому в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 перемогла збірна України.

ХТО НАРОДИВСЯ 26 ЧЕРВНЯ

1898 – Вільгельм Мессершмітт, німецький авіаконструктор.

1903 – Сент-Луїс Джиммі Оден (справжнє ім'я Джеймс Берк Оден), американський блюзовий співак і автор пісень.

1918 – Василь Бережний, український письменник і журналіст.

1927 – Нінель Гаркуша, український художник декоративного мистецтва.

1933 – Клаудіо Аббадо, італійський диригент.

1961 – Ману Чао, французький музика іспанського походження.

1993 – Аріана Ґранде, американська співачка.

1987 – Василь Васильців, український музикант.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Молоко в цей день не пили, хоча здавна їли гречану кашу саме з молоком. Існувала прикмета, що в цей день воно стає "акулячим", шкідливим для здоров’я.

Якщо огірки пізньої сівби не встигають дозріти до цього часу – значить, за прикметою, вони не будуть смачними.

Багато комах – буде тепла і ясна погода.

У ліс 26 червня ходити не варто – комарі покусають.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня байдикувати;

Не слід ухвалювати важливих рішень;

Не можна ходити в гості пізно ввечері;

​Не бажано зловживати алкоголем, а також їсти надто багато жирної їжі.

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