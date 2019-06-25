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26 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 26 червня, відзначають Міжнародний день у підтримку жертв катувань. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 26 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем відзначають 26 червня Мучениці Акиліни, Святого Трифіллія, єпископа Левкусії Кипрської, Преподобного Андроніка і Сави Московських та Мучениці Антоніни. Також в Україні триває Петрів піст.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 26 червня, іменини відзначають власники таких імен: Данило, Андрій, Олексій, Олександр, Дмитро, Іван, Пелагея, Килина, Олександра, Антоніна та Анна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день на підтримку жертв тортур
Міжнародний день боротьби з наркотиками
1886 — французький хімік Анрі Муассан вперше зумів отримати чистий флуор
1906 — перші за всю історію автомобільні перегони Гран-Прі Франції.
1925 — прем'єра фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка" в Голлівуді
1940 — Радянський уряд передав румунському посланцю в Москві заяву з вимогою передачі Бессарабії Радянському Союзу. Цей ультиматум Королівство Румунія прийняла 28 червня
1945 — на конференції в Сан-Франциско представники 50 держав погодили Статут Організації Об'єднаних Націй
1960 — оголошено незалежність Мадагаскару
ХТО НАРОДИВСЯ 26 ЧЕРВНЯ
- 1694 — Георг Брандт, шведський хімік, який відкрив хімічний елемент кобальт.
1810 — Василь Тарновський (старший), український етнограф, історик права, громадський діяч.
1824 — Вільям Томсон, британський фізик і інженер
1892 — Перл Бак, американська письменниця, Нобелівський і Пулітцерівський лауреат
1903 — Сент-Луїс Джиммі Оден (справжнє ім'я Джеймс Берк Оден), американський блюзовий співак і автор пісень
1927 — Нінель Гаркуша, український художник декоративного мистецтва
1933 — Клаудіо Аббадо, італійський диригент
1961 — Ману Чао, французький музика іспанського походження
1993 — Аріана Гранде, американська співачка
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо багато комарів та інших комах - буде суха та сонячна погода
- Якщо вранці буде туманно, то весь день буде спекотно
- Якщо чути грім, але немає дощу, то невдовзі прийде похолодання
- Якщо побачити на підвіконнях птахів, то скоро усміхнеться удача
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна вживати алкоголь та міцні напої
Не можна лихословити, вживати погані слова
Не можна бажати зла оточенню, а також собі
Не можна дуже гучно розмовляти та сміятись
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