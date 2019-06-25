26 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 червня, відзначають Міжнародний день у підтримку жертв катувань. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем відзначають 26 червня Мучениці Акиліни, Святого Трифіллія, єпископа Левкусії Кипрської, Преподобного Андроніка і Сави Московських та Мучениці Антоніни. Також в Україні триває Петрів піст.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 26 червня, іменини відзначають власники таких імен: Данило, Андрій, Олексій, Олександр, Дмитро, Іван, Пелагея, Килина, Олександра, Антоніна та Анна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день на підтримку жертв тортур

Міжнародний день боротьби з наркотиками

1886 — французький хімік Анрі Муассан вперше зумів отримати чистий флуор

1906 — перші за всю історію автомобільні перегони Гран-Прі Франції.

1925 — прем'єра фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка" в Голлівуді

1940 — Радянський уряд передав румунському посланцю в Москві заяву з вимогою передачі Бессарабії Радянському Союзу. Цей ультиматум Королівство Румунія прийняла 28 червня

1945 — на конференції в Сан-Франциско представники 50 держав погодили Статут Організації Об'єднаних Націй

1960 — оголошено незалежність Мадагаскару

Золота лихоманка Чарлі Чапліна

ХТО НАРОДИВСЯ 26 ЧЕРВНЯ

1694 — Георг Брандт, шведський хімік, який відкрив хімічний елемент кобальт.

1810 — Василь Тарновський (старший), український етнограф, історик права, громадський діяч.

1824 — Вільям Томсон, британський фізик і інженер

1892 — Перл Бак, американська письменниця, Нобелівський і Пулітцерівський лауреат

1903 — Сент-Луїс Джиммі Оден (справжнє ім'я Джеймс Берк Оден), американський блюзовий співак і автор пісень

1927 — Нінель Гаркуша, український художник декоративного мистецтва

1933 — Клаудіо Аббадо, італійський диригент

1961 — Ману Чао, французький музика іспанського походження

1993 — Аріана Гранде, американська співачка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо багато комарів та інших комах - буде суха та сонячна погода

Якщо вранці буде туманно, то весь день буде спекотно

Якщо чути грім, але немає дощу, то невдовзі прийде похолодання

Якщо побачити на підвіконнях птахів, то скоро усміхнеться удача

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна вживати алкоголь та міцні напої

Не можна лихословити, вживати погані слова

Не можна бажати зла оточенню, а також собі

Не можна дуже гучно розмовляти та сміятись

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