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25 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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25 вересня – середа

Сьогодні, 25 вересня, віряни вшановують пам'ять Мученика Юлiана i з ним 40 мученикiв. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Мученика Юлiана i з ним 40 мученикiв.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 25 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Данило, Афанасій, Семен, Олексій, Опанас, Микола, Юліан, Іван та Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

25 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1066 — битва при Стемфорд Брідж.
  • 1493 — Христофор Колумб вдруге відплив до Америки.
  • 1555 — протестантство офіційно стало релігією за умовами Аугсбурзького миру.
  • 1789 — генерал Хосе де Рібас завоював османську фортецю Хаджи-Бей (майбутню Одесу).
  • 1789 — Конгрес Сполучених Штатів підтримав 10 поправок до Конституції, які увійшли в історію як Білль про права.
  • 1914 — бойове хрещення загону Українських Січових Стрільців Семенюка біля Сяніка.
  • 1932 — іспанська Каталонія отримала автономію та право мати власний прапор, державну мову і парламент.
  • 1960 — США спустили на воду перший атомний авіаносець Ентерпрайз (USS Enterprise (CVN-65)).
  • 1989 — Верховна Рада Литви оголосила приєднання республіки до СРСР в 1940 році незаконним.
  • 1992 — відкрито канал Рейн-Майн-Дунай, який з'єднав Чорне та Північне моря.
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ХТО НАРОДИВСЯ 25 ВЕРЕСНЯ

  • 1644 — Оле Ремер, данський астроном, який перший виміряв швидкість світла.
  • 1683 — Жан-Філіпп Рамо, французький композитор та видатний музичний теоретик.
  • 1866 — Томас Гант Морган, американський генетик, лавреат Нобелівської премії.
  • 1881 — Лу Сінь, китайський письменник, основоположник сучасної китайської літератури.
  • 1898 — Роберт Бракман, американський художник і педагог українського походження.
  • 1932 — Анатолій Солов'яненко, український оперний співак.
  • 1944 — Майкл Дуглас, американський актор
  • 1951 — Людмила Єфименко, українська кіноактриса, кінорежисер.
  • 1954 — Хуан де ла Крус Рамос Кано, іспанський футболіст і тренер
  • 1955 — Карл-Гайнц Румменігге, західнонімецький футболіст
  • 1969 — Кетрін Зета-Джонс, британська акторка
  • 1984 — Ганна Задорожнюк, українська фігуристка
  • 1984 — Тетяна Козлова, українська волейболістка
  • 1992 — Юлія Слободян, українська художня гімнастка
  • 1993 — Максим Шемберєв, український плавець
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо сьогодні сухо та тепло, то зима буде пізньою;
  • Якщо листя на березах жовтіє з верхівки, то нова весна прийде завчасно;
  • Якщо чутно грім, то осінь буде теплою, а зима сніжною;
  • Якщо з вишні не опало листя, то після нічних заморозків повертатиметься тепло;
  • Якщо на дубі багато жолудів, то зима буде морозною та сніжною;
  • Якщо побільшало комарів, то зима буде сухою і теплою.

25 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 354222

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна зловживати алкоголем та згадувати про шкідливі звички;
  • Не можна гучно розмовляти, а також сваритись і створювати конфлікті ситуації;
  • Не можна займатись важкою фізичною роботою вранці;
  • Не можна зловтішатись та бажати комусь чогось поганого;
  • Не можна лаятись та сіяти негативні думки.

Читайте також: Магнітні бурі у вересні 2019: календар небезпечних дат в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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