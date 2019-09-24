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25 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 25 вересня, віряни вшановують пам'ять Мученика Юлiана i з ним 40 мученикiв. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 25 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Мученика Юлiана i з ним 40 мученикiв.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 25 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Данило, Афанасій, Семен, Олексій, Опанас, Микола, Юліан, Іван та Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1066 — битва при Стемфорд Брідж.
- 1493 — Христофор Колумб вдруге відплив до Америки.
- 1555 — протестантство офіційно стало релігією за умовами Аугсбурзького миру.
- 1789 — генерал Хосе де Рібас завоював османську фортецю Хаджи-Бей (майбутню Одесу).
- 1789 — Конгрес Сполучених Штатів підтримав 10 поправок до Конституції, які увійшли в історію як Білль про права.
- 1914 — бойове хрещення загону Українських Січових Стрільців Семенюка біля Сяніка.
- 1932 — іспанська Каталонія отримала автономію та право мати власний прапор, державну мову і парламент.
- 1960 — США спустили на воду перший атомний авіаносець Ентерпрайз (USS Enterprise (CVN-65)).
- 1989 — Верховна Рада Литви оголосила приєднання республіки до СРСР в 1940 році незаконним.
- 1992 — відкрито канал Рейн-Майн-Дунай, який з'єднав Чорне та Північне моря.
ХТО НАРОДИВСЯ 25 ВЕРЕСНЯ
- 1644 — Оле Ремер, данський астроном, який перший виміряв швидкість світла.
- 1683 — Жан-Філіпп Рамо, французький композитор та видатний музичний теоретик.
- 1866 — Томас Гант Морган, американський генетик, лавреат Нобелівської премії.
- 1881 — Лу Сінь, китайський письменник, основоположник сучасної китайської літератури.
- 1898 — Роберт Бракман, американський художник і педагог українського походження.
- 1932 — Анатолій Солов'яненко, український оперний співак.
- 1944 — Майкл Дуглас, американський актор
- 1951 — Людмила Єфименко, українська кіноактриса, кінорежисер.
- 1954 — Хуан де ла Крус Рамос Кано, іспанський футболіст і тренер
- 1955 — Карл-Гайнц Румменігге, західнонімецький футболіст
- 1969 — Кетрін Зета-Джонс, британська акторка
- 1984 — Ганна Задорожнюк, українська фігуристка
- 1984 — Тетяна Козлова, українська волейболістка
- 1992 — Юлія Слободян, українська художня гімнастка
- 1993 — Максим Шемберєв, український плавець
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сьогодні сухо та тепло, то зима буде пізньою;
- Якщо листя на березах жовтіє з верхівки, то нова весна прийде завчасно;
- Якщо чутно грім, то осінь буде теплою, а зима сніжною;
- Якщо з вишні не опало листя, то після нічних заморозків повертатиметься тепло;
- Якщо на дубі багато жолудів, то зима буде морозною та сніжною;
- Якщо побільшало комарів, то зима буде сухою і теплою.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна зловживати алкоголем та згадувати про шкідливі звички;
- Не можна гучно розмовляти, а також сваритись і створювати конфлікті ситуації;
- Не можна займатись важкою фізичною роботою вранці;
- Не можна зловтішатись та бажати комусь чогось поганого;
- Не можна лаятись та сіяти негативні думки.
Читайте також: Магнітні бурі у вересні 2019: календар небезпечних дат в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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