25 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 25 вересня, віряни вшановують пам'ять Мученика Юлiана i з ним 40 мученикiв. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Мученика Юлiана i з ним 40 мученикiв.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 25 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Данило, Афанасій, Семен, Олексій, Опанас, Микола, Юліан, Іван та Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1066 — битва при Стемфорд Брідж.

1493 — Христофор Колумб вдруге відплив до Америки.

1555 — протестантство офіційно стало релігією за умовами Аугсбурзького миру.

1789 — генерал Хосе де Рібас завоював османську фортецю Хаджи-Бей (майбутню Одесу).

1789 — Конгрес Сполучених Штатів підтримав 10 поправок до Конституції, які увійшли в історію як Білль про права.

1914 — бойове хрещення загону Українських Січових Стрільців Семенюка біля Сяніка.

1932 — іспанська Каталонія отримала автономію та право мати власний прапор, державну мову і парламент.

1960 — США спустили на воду перший атомний авіаносець Ентерпрайз (USS Enterprise (CVN-65)).

1989 — Верховна Рада Литви оголосила приєднання республіки до СРСР в 1940 році незаконним.

1992 — відкрито канал Рейн-Майн-Дунай, який з'єднав Чорне та Північне моря.

ХТО НАРОДИВСЯ 25 ВЕРЕСНЯ

1644 — Оле Ремер, данський астроном, який перший виміряв швидкість світла.

1683 — Жан-Філіпп Рамо, французький композитор та видатний музичний теоретик.

1866 — Томас Гант Морган, американський генетик, лавреат Нобелівської премії.

1881 — Лу Сінь, китайський письменник, основоположник сучасної китайської літератури.

1898 — Роберт Бракман, американський художник і педагог українського походження.

1932 — Анатолій Солов'яненко, український оперний співак.

1944 — Майкл Дуглас, американський актор

1951 — Людмила Єфименко, українська кіноактриса, кінорежисер.

1954 — Хуан де ла Крус Рамос Кано, іспанський футболіст і тренер

1955 — Карл-Гайнц Румменігге, західнонімецький футболіст

1969 — Кетрін Зета-Джонс, британська акторка

1984 — Ганна Задорожнюк, українська фігуристка

1984 — Тетяна Козлова, українська волейболістка

1992 — Юлія Слободян, українська художня гімнастка

1993 — Максим Шемберєв, український плавець

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сьогодні сухо та тепло, то зима буде пізньою;

Якщо листя на березах жовтіє з верхівки, то нова весна прийде завчасно;

Якщо чутно грім, то осінь буде теплою, а зима сніжною;

Якщо з вишні не опало листя, то після нічних заморозків повертатиметься тепло;

Якщо на дубі багато жолудів, то зима буде морозною та сніжною;

Якщо побільшало комарів, то зима буде сухою і теплою.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна зловживати алкоголем та згадувати про шкідливі звички;

Не можна гучно розмовляти, а також сваритись і створювати конфлікті ситуації;

Не можна займатись важкою фізичною роботою вранці;

Не можна зловтішатись та бажати комусь чогось поганого;

Не можна лаятись та сіяти негативні думки.

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