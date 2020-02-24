25 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 25 лютого, віряни вшановують пам'ять Митрополита Олексія та Мелетія Антиохійського, а ще у цей день народилася видатна письменниця Леся Українка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Митрополита Олексія. Він був дипломатом, державним діячем та чудотворцем. Також віряни вшановують єпископа Севастії, Мелетія Антіохійського. У народному календарі цей день називають Мелетій і Олексій, або Олексій Рибний.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 25 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Марія, Євген, Антон, Мелетій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1573 – Іван Федоров заснував друкарню у Львові.

1831 – битва під Гроховом, найбільша під час визвольного Листопадового повстання проти Російської імперії.

1836 – американець Семюел Кольт отримав перший патент на шестизарядний револьвер 45 калібру.

1873 – у Києві створено Південно-Західне відділення Російського географічного товариства.

1918 – Мала Рада ухвалила закони про введення в УНР нового (григоріанського) календаря і середньоєвропейського часу.

1928 – лабораторія Чарльза Дженкінса у Вашингтоні отримала першу телевізійну ліцензію.

1940 – відбулася перша телетрансляція хокейного матчу між клубами НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" і «"Монреаль Канадієнс".

1956 – на XX з'їзді КПРС М. С. Хрущов виступив із закритою доповіддю "Про культ особи та його наслідки", присвяченою засудженню культу особи Й. В. Сталіна.

1956 – у США курка знесла найбільше у світі яйце – 454 грамів.

1957 – засновано Державне видавництво дитячої літератури УРСР (тепер Веселка),

1969 – "Бітлз" почали запис свого останнього альбому "Abbey Road".

1999 – в Аргентині Віргінія Ріверо народила дівчинку в момент ДТП. Її дочка стала наймолодшою з людей, які потрапили в аварію.

2010 – у Києві відбулася інавгурація обраного в результаті фальсифікацій президента України Віктора Януковича, позбавленого цього звання у 2014 році Верховною Радою України.

ХТО НАРОДИВСЯ 25 ЛЮТОГО

1555 – Алонсо Лобо, іспанський композитор епохи Відродження.

1591 – Фрідріх Шпее, німецький релігійний поет, священик-єзуїт. Автор церковних гімнів і хоралів, зібраних у книзі "Упертий соловей, чи Духовно-розважальна гай".

1707 – Карло Ґольдоні, італійський драматург.

1841 – П'єр-Огюст Ренуар, французький художник.

1842 – Карл Май, німецький письменник, котрий розповів про подвиги індіанця Віннету.

1850 – Володимир Барвінський, український письменник, публіцист, видавець, громадсько-культурний діяч, юрист.

1871 – Леся Українка, українська поетеса, перекладачка, культурна діячка.

1873 – Енріко Карузо, італійський оперний співак.

1887 – Лесь Курбас, український актор, режисер, реформатор українського театру.

1905 – Вірський Павло Павлович, український хореограф, балетмейстер, організатор Національного ансамблю танцю України.

1917 – Ентоні Берджес, англійський письменник.

1919 – Пьєтро Гаріндзі, італійський письменник, автор тексту пісні Arrividerci Roma.

1932 – Володимир Мельниченко, художник-монументаліст, скульптор і графік. Разом з Адою Рибачук є автором проєкту Меморіально-поховального комплексу "Стіна Пам'яті" на Байковому кладовищі.

1943 – Джордж Гаррісон, англійський рок-музикант, співак, композитор.

1950 – Ніл Джордан, американський кінорежисер і сценарист.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на небі багато зірок, то чекай гарного врожаю.

Чим холодніше останній тиждень лютого, тим тепліше березень буде.

Туман або снігопад обіцяють дощове літо.

Багато довгих бурульок – до хорошого урожаю овочів.

Капель і струмки течуть – до хорошого улову риби.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Планувати нові справи 25 лютого не варто, тому що не дадуть вони бажаного результату.

Також не варто здійснювати ділові поїздки. Результату теж не буде.

Ще у цей день не бажано довго перебувати на вулиці, адже це може зашкодити вашому здоров'ю.

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