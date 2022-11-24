25 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 25 листопада, у світі відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок та Всесвітній день інформації. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 25 листопада, вшановують пам'ять Іоанна Милостивого.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 25 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Лев, Сава, Омелян, Микола, Леонтій, а також Нил. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок

День без покупок

Всесвітній день інформації

1905 – у Лубнах вийшов друком перший випуск газети "Хлібороб". Саме вона вважається першою легальною україномовною газетою.

1981 – Генасамблея ООН обрала цей день Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства над жінками.

1992 – Кабінет Міністрів України видав постанову "Про випуск в обіг приватизаційних майнових сертифікатів"

2003 – Уряд Януковича прийняв закон про зменшення рівня мінімальної заробітної плати з 237 до 205 гривень.

2004 – Під час засідання Вченої ради Національного університету "Києво-Могилянська академія" було вирішено позбавити Леоніда Кравчука звання почесного доктора, бо це "дискредитацією іміджу академії".

ХТО НАРОДИВСЯ 25 ЛИСТОПАДА

1562 – Лопе де Вега, іспанський драматург.

1569 – Фрідріх Кеттлер, герцог Курляндії і Семигалії.

1666 – Джузеппе Джованні Баттіста Гварнері, італійський скрипковий майстер, молодший син Андреа Гварнері.

1712 – Шарль-Мішель Епе, французький ксьондз, один з основоположників сурдопедагогіки.

1810 – Пирогов Микола Іванович, український і російський хірург, анатом і педагог. Засновник військово-польової хірургії.

Іван Нечуй-Левицький

1838 – Іван Нечуй-Левицький, український письменник, етнограф, фольклорист, педагог.

1844 – Карл Фрідріх Бенц, німецький інженер, співконструктор першого у світі автомобіля з бензиновим двигуном.

1855 – Дмитро Яворницький, дослідник козацької старовини, етнограф і археолог.

1881 – Маневич Абрам Аншелович, український і американський художник-модерніст, один із засновників Української академії мистецтв.

1889 – Решат Нурі Гюнтекін, турецький письменник.

1891 – Поліщук Клим, український письменник, публіцист, автор романів "Гуляйпільський батько", "Отаман Зелений" та ін. Розстріляний НКВС 1937.

1901 – Михайло Орест, український поет.

1905 – Ніл Хасевич, український художник, графік, член ОУН і УГВР.

1909 – Марія Боґда, польська акторка кіно.

Августо Піночет з дружиною (близько 1974)

1915 – Аугусто Піночет Угарте, чилійський генерал-диктатор (1973–1990).

1924 – Пол Дезмонд, американський джазовий альт-саксофоніст і композитор.

1926 – Михайло Машкін, український поет і композитор, фольклорист, автор пісні "Верховино, мати моя".

1926 – Пол Андерсон, американський письменник, визнаний класик фантастики.

1931 – Нет Еддерлі, американський джазовий корнетист.

1951 – Черновецький Леонід, український підприємець, політик, міський голова Києва (2006 – 2012).

1951 – Артуро Перес-Реверте (Arturo Perez-Reverte), іспанський письменник і публіцист.

1975 – Марина Одольська, українська співачка, заслужена артистка України (2004).

1981 – Хабі Алонсо, іспанський футболіст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Дощ іде 25 листопада – до 4 грудня будуть відлиги

Ще не похолодало – весна буде ранньою

Мряка вранці спостерігається – ввечері будуть заморозки

Хмари пливуть проти вітру – чекай снігопаду найближчим часом

Яка погода на Івана – таким і початок грудня буде

Сніг випав 25 листопада – пролежить до весни, а сама весна буде пізньою

Якщо в цей день зробити добру справу, то це обов'язково зарахується померлим родичам і полегшить їм долю на тому світі

Якщо до цього дня дівчина не обзаведеться хлопцем, то до Масляної буде одна

Покупки, здійснені в цей день, будуть вдалими та прослужать довго

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня приймати важливі рішення

Не гоже нині брати гроші у борг

Не слід сьогодні зловживати алкоголем, а також надто багато їсти

Не слід у цей день вибиратися в гості після заходу сонця

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