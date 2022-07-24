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25 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 25 липня, у світі відзначають День зубного техніка, а віряни вшановують пам'ять Прокла та Іларія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 25 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
25 липня в православній церкві шанується пам'ять Прокла та Іларія. Вони народилися в селищі Каліпта недалеко від Анкіри. Святі мученики постраждали за віру під час гонінь, організованих імператором Трояном.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 25 липня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1687 — Івана Мазепу обрали гетьманом України.
- 1814 — британський винахідник Джордж Стефенсон провів перше випробування паротяга.
- 1909 — француз Луї Блеріо першим у світі перелетів Ла-Манш на моноплані власної конструкції.
- 1920 — формування Євгеном Петрушевичем у Відні закордонного уряду ЗУНР.
- 1920 — у бою під Сидоровом війська УНР розгромили більшовиків.
- 1937 — Повністю розформовано, як контрреволюційний, ЦК комсомолу України.
- 1947 — у Празі відкрився I Всесвітній фестиваль молоді.
- 1952 — Конгрес США оголосив Пуерто-Рико "державою, що добровільно приєдналась".
- 1957 — у Тунісі скасовано монархію.
- 1963 — Велика Британія, СРСР і США підписали договір про заборону ядерних випробувань у повітрі, відкритому космосі та під водою.
- 1978 — У Великій Британії народилася перша людина, зачата в результаті штучного запліднення.
- 1983 — Завершено будівництво трансконтинентального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород завдовжки 4451 км.
- 1984 — Світлана Савицька стала першою жінкою-космонавтом, яка вийшла у відкритий космос.
- 2008 — Початок візиту Вселенського патріарха Варфоломія I в Україну.
- 2017 — Націоналістичні сили оголосили початок безстрокової акції "Чорний список", для ліквідації в Україні колабораційного бізнесу.
ХТО НАРОДИВСЯ 25 ЛИПНЯ
- 1866 — Модест Левицький, український письменник, культурний діяч, педагог, лікар, дипломат.
- 1869 — Михайло Косач, український вчений-метеоролог та письменник, брат Лесі Українки та Ольги Косач-Кривинюк.
- 1905 — Пантелеймон Шемет, кобзар, засновник та соліст Канівської капели.
- 1921 — Іван Долинський, український канадський поет.
- 1929 — Василь Шукшин, радянський письменник, кінорежисер, сценарист, актор.
- 1946 — Хосе Ареас, нікарагуанський музикант-перкусіоніст (Santana).
- 1954 — Богдан Теленько, український журналіст, публіцист, письменник, громадський діяч.
- 1967 — Метт Леблан, американський актор, відомий роллю Джої Тріббіані в серіалі Друзі.
- 1967 — Дмитро Білий, український письменник, історик, дослідник Кубані, бандурист, осавул Азовського козацького війська.
- 1984 — Тетяна Коноваленко, українська поетеса.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- По погоді на 25 липня судили, якою буде осінь. Якщо день сонячний, то золотий сезон теплим буде. Якщо йде дощ, то осінь буде дощовою. Якщо ж день не по-літньому прохолодним видався, то зима буде ранньою і суворою.
- Гриби з'явилися в лісі – до похолодання.
- Якщо вночі немає роси, а в низинах туману не видно, буде негода.
- Нічна роса не висохла – до грози.
- Багато роси в цей день на полях – до щасливого і врожайного року.
- Бджоли голосно дзижчать – до спеки.
- Листя на верхівках дерев пожовкли – до ранньої осені.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день забороняється займатися важкою працею, робити ремонт, прибирати або шити. Можна тільки готувати їжу.
- Також забороняється лаятися і лихословити.
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