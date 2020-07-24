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25 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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25 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 25 липня, віряни відзначають День святого Якова за григоріанським календарем. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні відзначають День святого Якова за григоріанським календарем.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 25 липня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

25 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1687 — Івана Мазепу було обрано гетьманом України.
  • 1814 — британський винахідник Джордж Стефенсон провів перше випробування паротяга.
  • 1909 — француз Луї Блеріо першим у світі перелетів Ла-Манш на моноплані власної конструкції.
  • 1920 — формування Євгеном Петрушевичем у Відні закордонного уряду ЗУНР.
  • 1920 — у бою під Сидоровом війська УНР розгромили більшовиків.
  • 1937 — Повністю розформовано, як контрреволюційний, ЦК комсомолу України.
  • 1947 — у Празі відкрився I Всесвітній фестиваль молоді.
  • 1952 — Конгрес США оголосив Пуерто-Рико "державою, що добровільно приєдналась".
  • 1957 — у Тунісі скасовано монархію.
  • 1963 — Велика Британія, СРСР і США підписали договір про заборону ядерних випробувань у повітрі, відкритому космосі та під водою.
  • 1978 — У Великій Британії народилася перша людина, зачата в результаті штучного запліднення.
  • 1983 — Завершено будівництво трансконтинентального газопроводу Уренгой—Помари—Ужгород завдовжки 4451 км.
  • 1984 — Світлана Савицька стала першою жінкою-космонавтом, яка вийшла у відкритий космос.
  • 2008 — Початок візиту Вселенського патріарха Варфоломія I в Україну.
  • 2017 — Націоналістичні сили оголосили початок безстрокової акції "Чорний список", для ліквідації в Україні колабораційного бізнесу.
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ХТО НАРОДИВСЯ 25 ЛИПНЯ

  • 1866 — Модест Левицький, український письменник, культурний діяч, педагог, лікар, дипломат.
  • 1869 — Михайло Косач, український вчений-метеоролог та письменник, брат Лесі Українки і Ольги Косач-Кривинюк.
  • 1905 — Пантелеймон Шемет, кобзар, засновник та соліст Канівської капели.
  • 1921 — Іван Долинський, український канадський поет.
  • 1929 — Василь Шукшин, радянський письменник, кінорежисер, сценарист, актор.
  • 1946 — Хосе Ареас, нікарагуанський музикант-перкусіоніст (Santana).
  • 1954 — Богдан Теленько, український журналіст, публіцист, письменник, громадський діяч.
  • 1967 — Метт Леблан, американський актор, відомий роллю Джої Тріббіані в серіалі Друзі.
  • 1967 — Дмитро Білий, український письменник, історик, дослідник Кубані, бандурист, осавул Азовського козацького війська.
  • 1984 — Тетяна Коноваленко, українська поетеса.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Нема роси і туману – до майбутньої негоди і поганого врожаю.
  • Багато грибів в лісі – до похолодання.
  • Яка погода в цей день – таку ж слід чекати восени.
  • Якщо день видавався не по-літньому прохолодний, то буде сувора зима.
  • Пожовкле листя вершин дерев – до ранньої осені.
  • Гучне дзижчання бджіл – до спеки.
25 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 416643

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день забороняється займатися важкою працею, робити ремонт, прибирати або шити. Можна тільки готувати їжу.
  • Також забороняється лаятися і лихословити.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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