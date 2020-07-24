25 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 25 липня, віряни відзначають День святого Якова за григоріанським календарем. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні відзначають День святого Якова за григоріанським календарем.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 25 липня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1687 — Івана Мазепу було обрано гетьманом України.

1814 — британський винахідник Джордж Стефенсон провів перше випробування паротяга.

1909 — француз Луї Блеріо першим у світі перелетів Ла-Манш на моноплані власної конструкції.

1920 — формування Євгеном Петрушевичем у Відні закордонного уряду ЗУНР.

1920 — у бою під Сидоровом війська УНР розгромили більшовиків.

1937 — Повністю розформовано, як контрреволюційний, ЦК комсомолу України.

1947 — у Празі відкрився I Всесвітній фестиваль молоді.

1952 — Конгрес США оголосив Пуерто-Рико "державою, що добровільно приєдналась".

1957 — у Тунісі скасовано монархію.

1963 — Велика Британія, СРСР і США підписали договір про заборону ядерних випробувань у повітрі, відкритому космосі та під водою.

1978 — У Великій Британії народилася перша людина, зачата в результаті штучного запліднення.

1983 — Завершено будівництво трансконтинентального газопроводу Уренгой—Помари—Ужгород завдовжки 4451 км.

1984 — Світлана Савицька стала першою жінкою-космонавтом, яка вийшла у відкритий космос.

2008 — Початок візиту Вселенського патріарха Варфоломія I в Україну.

2017 — Націоналістичні сили оголосили початок безстрокової акції "Чорний список", для ліквідації в Україні колабораційного бізнесу.

ХТО НАРОДИВСЯ 25 ЛИПНЯ

1866 — Модест Левицький, український письменник, культурний діяч, педагог, лікар, дипломат.

1869 — Михайло Косач, український вчений-метеоролог та письменник, брат Лесі Українки і Ольги Косач-Кривинюк.

1905 — Пантелеймон Шемет, кобзар, засновник та соліст Канівської капели.

1921 — Іван Долинський, український канадський поет.

1929 — Василь Шукшин, радянський письменник, кінорежисер, сценарист, актор.

1946 — Хосе Ареас, нікарагуанський музикант-перкусіоніст (Santana).

1954 — Богдан Теленько, український журналіст, публіцист, письменник, громадський діяч.

1967 — Метт Леблан, американський актор, відомий роллю Джої Тріббіані в серіалі Друзі.

1967 — Дмитро Білий, український письменник, історик, дослідник Кубані, бандурист, осавул Азовського козацького війська.

1984 — Тетяна Коноваленко, українська поетеса.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Нема роси і туману – до майбутньої негоди і поганого врожаю.

Багато грибів в лісі – до похолодання.

Яка погода в цей день – таку ж слід чекати восени.

Якщо день видавався не по-літньому прохолодний, то буде сувора зима.

Пожовкле листя вершин дерев – до ранньої осені.

Гучне дзижчання бджіл – до спеки.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день забороняється займатися важкою працею, робити ремонт, прибирати або шити. Можна тільки готувати їжу.

Також забороняється лаятися і лихословити.

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