25 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 25 грудня, християни святкують Різдво Христове. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 25 грудня, християни відзначають Різдво Христове.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 25 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Адам, Альберт, Адальсинда, Ангеліна, Еммануель, Євгенія, Ісус, Ноель, Матеуш, Петро та Сієм'яслав, Якопоне.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1923 — Вперше на новорічній ялинці в Білому домі (Вашингтон) засвітили електричну гірлянду.

1926 — Відбувся установчий з'їзд Союзу українок Канади.

1941 — Друга світова війна: розпочалась провальна Керченсько-Феодосійська десантна операція радянських військ.

1951 — У Києві введено в дію першу в СРСР електронно-обчислювальну машину.

1958 — У радянському кримінальному праві скасовано поняття "ворог народу". Максимальний термін ув'язнення зменшено з 25 до 15 років.

1968 — "Led Zeppelin" відвідали США, в рамках свого першого американського турне.

1969 — Американець Артур Блессіт вирушив у найдовшу у світі навколосвітню подорож пішки — він подолав за 29 років 55011 км, несучи на собі великий дерев'яний хрест.

1975 — В Києві відкрили пам'ятник І. Котляревському.

1977 — Зустріч прем'єр-міністра Ізраїлю Менахема Бегіна з президентом Єгипту Мухаммедом Анваром ас-Садатом у Каїрі.

1979 — СРСР ввів свої війська в Афганістан.

1987 — Тижневик "Тайм" назвав Михайла Горбачова "людиною року".

1989 — Розстріляно румунського диктатора Чаушеску Ніколае і його дружину Єлену Чаушеску.

1991 — Відставка Михайла Горбачова з поста Президента СРСР. Розпад Радянського Союзу.

1991 — Президент США Джордж Буш у зверненні до американського народу заявив, що Сполучені Штати визнають незалежність України і готові негайно встановити з нею дипломатичні відносини. Незалежність України визнали Вірменія, Ізраїль, Іран, Мексика, Таджикистан, Туніс.

1992 — Міністерство юстиції України зареєструвало Українське добровільне культурно-просвітницьке правозахисне благодійне товариство "Меморіал" ім. Василя Стуса.

2002 — У Голосіївському місцевому суді Києва завершився процес над 18 членами УНА-УНСО, учасниками масових заворушень 9 березня 2001. Їх засудили на різні терміни позбавлення волі (чотирьох — умовно).

ХТО НАРОДИВСЯ 25 ГРУДНЯ

1904 — Мечислава Маєвська, український режисер.

1905 — Олександр Пищиков, український кінооператор.

1907 — Майк (Михайло) Мазуркевич, американський кіноактор і спортсмен, уродженець теперішньої Тернопільської області.

1907 — Євген Кравченко, український прозаїк, драматург.

1918 — Анвар Садат, 3-й Президент Єгипту (1970—1981).

1927 — Олесь Бердник, український письменник-фантаст, дисидент, громадський діяч.

1927 — Рам Нараян, індійський музикант.

1945 — Ноель Реддінг, басист гурту "Jimi Hendrix Experience".

1949 — Сісі Спейсек, американська акторка.

1954 — Енні Леннокс, англійська виконавиця, учасниця дуету Eurythmics.

1970 — Дизель, гітарист української групи Green Grey.

1971 — Ноел Хоган, гітарист ірландського гурту The Cranberries.

1971 — Дайдо, англійська виконавиця, авторка пісень.

1973 — Вікторія Спесивцева, українська актриса театру та кіно.

1976 — Туомас Холопайнен, клавішник фінської команди Nightwish.

1976 — Армін ван Бюрен, голландський ді-джей.

1980 — Лора Седлер, британська акторка.

1984 — Мілош Нінкович, сербський футболіст, півзахисник київського "Динамо". Чемпіон України 2007 і 2009 років.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо Сонце яскраво світить — 31 грудня чекай на люті морози і ясне небо.

Якщо під час Спиридонового дня відбувається зміна вітру, наступний рік буде врожайним для гречки.

Протягом дня Спиридона визначали характер усієї зими.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не рекомендується сьогодні працювати або хоча б займатися складними та відповідальними справами.

Не можна вдома перебувати у темряві або напівтемряві.

Заборонене полювання у цей день.

Читайте також: Чого очікувати від Водяного Кота (Кролика): гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2023 рік