25 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 25 червня, у світі відзначають Міжнародний день моряка, а в Україні – День митника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

25 червня православна церква вшановує Петра Афонського. Святий народився в VII столітті, за походженням грек. Жив в Константинополі та був воєводою в імператорських військах.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 25 червня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Анна, Іван, Марія, Петро, Степан, Тимофій, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

День ангела

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День митника в Україні

Міжнародний день моряка

1319 – війська регентів дона Педро і дона Хуана, оголосивши хрестовий похід проти мусульман, доходять до самих стін Гранади

1698 – Петро I з Великим посольством прибув до Відня

1831 – почалася найбільша в історії Санкт-Петербурга епідемія холери

1925 – прем'єра в Голлівуді фільму Чарлі Чапліна Золота лихоманка

1940 – указом Президії Верховної Ради СРСР в країні введено 8-годинний робочий день

1948 – початок постачання до Західного Берліна

1977 – останній концерт Елвіса Преслі в Індіанаполісі

1979 – Мохаммед Алі оголосив, що залишає бокс

2003 – верховний суд США постановив, що заборона гомосексуальних стосунків суперечить Конституції країни

Елвіс Преслі

ХТО НАРОДИВСЯ 25 ЧЕРВНЯ

1694 – Георг Брандт, шведський хімік, відкрив в 1730 році кобальт

1866 – Джордж Едвард Стенхоуп Моліно Герберт Карнарвон, англійський єгиптолог

1902 – Вільям Лір, американський інженер-самоучка, що заснував першу авіакомпанію з виробництва невеликих і недорогих літаків

1927 – Ольгерд Воронцов, кінорежисер

1937 – Роберт Річардсон, американський фізик, який відкрив ізотоп гелій-3, лауреат Нобелівської премії 1996 року

1961 – Террі Нанн, вокалістка американської групи Berlin

1963 – Джордж Майкл, англійський музикант, співак, композитор

1969 – Колін Грінвуд, бас-гітарист англійської групи Radiohead

1969 – В'ячеслав Петкун – лідер групи Танці мінус

1970 – Кріс О'Доннел, американський актор

1992 – Дженнет Маккурді, американська актриса

Джордж Майкл

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сонячно в Петрів день – до зеленого покосу. Якщо йде дощ, то покіс мокрий буде.

До ночі з'явилося багато роси та туман – найближчими днями встановиться гарна погода.

Ясний Чумацький шлях – до сонячного дня.

Ластівки та стрижі високо літають – до сонця, низько – до дощу.

Чаплі на сухих височинах збираються – до негоди.

Якщо дощові хмари здаються білими, то можливий град.

У садах багато білок з'явилося – до дощового року.

Літо

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

В цей день вагітним жінкам не можна дозволяти гладити кому-небудь свій живіт

Не варто косити траву

Не слід лягати спати до заходу сонця

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