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25 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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25 червня – субота

Сьогодні, 25 червня, у світі відзначають Міжнародний день моряка, а в Україні – День митника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

25 червня православна церква вшановує Петра Афонського. Святий народився в VII столітті, за походженням грек. Жив в Константинополі та був воєводою в імператорських військах.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 25 червня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Анна, Іван, Марія, Петро, Степан, Тимофій, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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День ангела

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День митника в Україні
  • Міжнародний день моряка
  • 1319 – війська регентів дона Педро і дона Хуана, оголосивши хрестовий похід проти мусульман, доходять до самих стін Гранади
  • 1698 – Петро I з Великим посольством прибув до Відня
  • 1831 – почалася найбільша в історії Санкт-Петербурга епідемія холери
  • 1925 – прем'єра в Голлівуді фільму Чарлі Чапліна Золота лихоманка
  • 1940 – указом Президії Верховної Ради СРСР в країні введено 8-годинний робочий день
  • 1948 – початок постачання до Західного Берліна
  • 1977 – останній концерт Елвіса Преслі в Індіанаполісі
  • 1979 – Мохаммед Алі оголосив, що залишає бокс
  • 2003 – верховний суд США постановив, що заборона гомосексуальних стосунків суперечить Конституції країни
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Елвіс Преслі

ХТО НАРОДИВСЯ 25 ЧЕРВНЯ

  • 1694 – Георг Брандт, шведський хімік, відкрив в 1730 році кобальт
  • 1866 – Джордж Едвард Стенхоуп Моліно Герберт Карнарвон, англійський єгиптолог
  • 1902 – Вільям Лір, американський інженер-самоучка, що заснував першу авіакомпанію з виробництва невеликих і недорогих літаків
  • 1927 – Ольгерд Воронцов, кінорежисер
  • 1937 – Роберт Річардсон, американський фізик, який відкрив ізотоп гелій-3, лауреат Нобелівської премії 1996 року
  • 1961 – Террі Нанн, вокалістка американської групи Berlin
  • 1963 – Джордж Майкл, англійський музикант, співак, композитор
  • 1969 – Колін Грінвуд, бас-гітарист англійської групи Radiohead
  • 1969 – В'ячеслав Петкун – лідер групи Танці мінус
  • 1970 – Кріс О'Доннел, американський актор
  • 1992 – Дженнет Маккурді, американська актриса
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Джордж Майкл

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Сонячно в Петрів день – до зеленого покосу. Якщо йде дощ, то покіс мокрий буде.
  • До ночі з'явилося багато роси та туман – найближчими днями встановиться гарна погода.
  • Ясний Чумацький шлях – до сонячного дня.
  • Ластівки та стрижі високо літають – до сонця, низько – до дощу.
  • Чаплі на сухих височинах збираються – до негоди.
  • Якщо дощові хмари здаються білими, то можливий град.
  • У садах багато білок з'явилося – до дощового року.
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Літо

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • В цей день вагітним жінкам не можна дозволяти гладити кому-небудь свій живіт
  • Не варто косити траву
  • Не слід лягати спати до заходу сонця

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