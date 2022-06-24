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25 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 25 червня, у світі відзначають Міжнародний день моряка, а в Україні – День митника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 25 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
25 червня православна церква вшановує Петра Афонського. Святий народився в VII столітті, за походженням грек. Жив в Константинополі та був воєводою в імператорських військах.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 25 червня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Анна, Іван, Марія, Петро, Степан, Тимофій, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День митника в Україні
- Міжнародний день моряка
- 1319 – війська регентів дона Педро і дона Хуана, оголосивши хрестовий похід проти мусульман, доходять до самих стін Гранади
- 1698 – Петро I з Великим посольством прибув до Відня
- 1831 – почалася найбільша в історії Санкт-Петербурга епідемія холери
- 1925 – прем'єра в Голлівуді фільму Чарлі Чапліна Золота лихоманка
- 1940 – указом Президії Верховної Ради СРСР в країні введено 8-годинний робочий день
- 1948 – початок постачання до Західного Берліна
- 1977 – останній концерт Елвіса Преслі в Індіанаполісі
- 1979 – Мохаммед Алі оголосив, що залишає бокс
- 2003 – верховний суд США постановив, що заборона гомосексуальних стосунків суперечить Конституції країни
ХТО НАРОДИВСЯ 25 ЧЕРВНЯ
- 1694 – Георг Брандт, шведський хімік, відкрив в 1730 році кобальт
- 1866 – Джордж Едвард Стенхоуп Моліно Герберт Карнарвон, англійський єгиптолог
- 1902 – Вільям Лір, американський інженер-самоучка, що заснував першу авіакомпанію з виробництва невеликих і недорогих літаків
- 1927 – Ольгерд Воронцов, кінорежисер
- 1937 – Роберт Річардсон, американський фізик, який відкрив ізотоп гелій-3, лауреат Нобелівської премії 1996 року
- 1961 – Террі Нанн, вокалістка американської групи Berlin
- 1963 – Джордж Майкл, англійський музикант, співак, композитор
- 1969 – Колін Грінвуд, бас-гітарист англійської групи Radiohead
- 1969 – В'ячеслав Петкун – лідер групи Танці мінус
- 1970 – Кріс О'Доннел, американський актор
- 1992 – Дженнет Маккурді, американська актриса
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Сонячно в Петрів день – до зеленого покосу. Якщо йде дощ, то покіс мокрий буде.
- До ночі з'явилося багато роси та туман – найближчими днями встановиться гарна погода.
- Ясний Чумацький шлях – до сонячного дня.
- Ластівки та стрижі високо літають – до сонця, низько – до дощу.
- Чаплі на сухих височинах збираються – до негоди.
- Якщо дощові хмари здаються білими, то можливий град.
- У садах багато білок з'явилося – до дощового року.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- В цей день вагітним жінкам не можна дозволяти гладити кому-небудь свій живіт
- Не варто косити траву
- Не слід лягати спати до заходу сонця
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