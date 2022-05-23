На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
24 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 100
Сьогодні, 24 травня, у світі відзначають День слов'янської писемності та культури. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, що не варто робити у цей день на Радіо MAXIMUM!
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 24 травня віряни вшановують пам'ять Кирила та Мефодія, а ще Мокія Амфіпольского. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Мефодій день, Мокій мокрий.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 24 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Йосип, Кирило, Мефодій, Мокей (Мокій), Никодим, Ростислав, Софрон, Амалія, Дагмара, Давид, Ян, Яна, Людвиг, Марія, Мілена, Ванеса, Вінсент, а також Сусанна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День слов'янської писемності та культури
- 1093 – на річці Стугні половці розбили військо київського князя Святополка Ізяславича, чим змусили його одружитися з дочкою хана Тугоркана
- 1571 – війська кримського хана Девлет-Ґерая спалили Москву
- 1798 – Товариство об'єднаних ірландців розпочало повстання з метою повалення британського правління і створення незалежної Ірландської республіки
- 1822 – Еквадор здобув незалежність від Іспанії
- 1844 – з Вашингтона в Балтимор відправлена перша телеграма азбукою Морзе
- 1936 – Створений ФК "Шахтар"
- 1940 – на I Конгресі Американських Українців у Вашингтоні створили Український конгресовий комітет Америки
- 1956 – в Лугано пройшов перший конкурс пісні Євробачення, в якому брали участь 14 представників семи країн Європи
- 1964 – на стадіоні в Лімі через безлад і тисняву під час футбольного матчу Перу-Аргентина загинуло 300 людей.
- 1980 – Команда Національної хокейної ліги "Нью-Йорк Айлендерс" перемогла "Філадельфію Флайєрс" і здобула свій перший з чотирьох Кубків Стенлі.
- 1993 – Еритрея здобула незалежність від Ефіопії
- 1999 – унаслідок вибуху на шахті імені Засядька в Донецьку загинули 39 людей.
- 2003 – Україна дебютувала на 48-му конкурсі "Євробачення", що відбувся в Ризі. Олександр Пономарьов із піснею "Аста ла віста" посів 14-те місце.
- 2018 – відкрито Новий Бескидський тунель.
ХТО НАРОДИВСЯ 24 ТРАВНЯ
- 827 – Кирило, православний святий, батько слов'янської писемності.
- 1494 – Якопо Понтормо, італійський художник часів Відродження, один з основоположників маньєризму.
- 1686 – Даніель Габріель Фаренгейт, польсько-німецький хімік і фізик.
- 1693 – Георг Доннер, австрійський скульптор.
- 1743 – Жан Поль Марат, французький революціонер, лідер якобінців, ідеолог терору.
- 1772 – Рам Мохан Рай, індійський соціальний та релігійний реформатор, фундатор Бенгальського Просвітництва, письменник, перекладач.
- 1801 – Йосип Левицький, український греко-католицький священник, громадсько-культурний діяч, письменник, автор граматики української мови.
- 1816 – Емануель Лойце, німецький і американський художник.
- 1819 – Вікторія, королева Великої Британії з 1837 по 1901 рік.
- 1881 – Олександр Богомолець, український патофізіолог, президент Академії наук України (1930-46 р.)
- 1882 – Кирило Стеценко, український композитор, хоровий диригент, музичний, громадський діяч.
- 1899 – Анрі Мішо, французький поет і художник.
- 1900 – Едуардо Де Філіппо, італійський драматург, актор, режисер.
- 1905 – Михайло Шолохов, російський письменник українського походження, лауреат Нобелівської премії з літератури.
- 1910 – Іван Нехода, український радянський поет, письменник, журналіст.
- 1910 – Семіха Берксой, турецька оперна співачка та акторка театру й кіно.
- 1911 – Юрій Корецький, український поет і перекладач.
- 1912 – Михайло Стельмах, український письменник, драматург, педагог, фольклорист.
- 1924 – Алексіс Парніс, новогрецький поет, прозаїк і драматург.
- 1926 – Микола Данько, український поет, письменник, журналіст, бібліофіл. Перекладач удмуртської літератури.
- 1938 – Михайло Медуниця, український письменник та журналіст.
- 1940 – Костянтин Шишко, український поет, художник.
- 1941 – Боб Ділан, американський співак, поет, композитор.
- 1956 – Ростислав Новоженець, український політик і громадський діяч.
- 1963 – Майкл Шабон, американський письменник і кіносценарист.
- 1964 – Олег Скрипка, український музикант.
- 1969 – Ерленд Лу, норвезький письменник і сценарист.
- 1973 – Руслана Лижичко, українська співачка, громадський діяч, переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2004" у Стамбулі.
- 1992 – Станіслав Волощенко, український дослідник кириличних стародруків, історик.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Мокія мокро, то і літо мокре буде.
- Якщо туманно і схід багряний, то чекай грозового літа.
- Підземний туман до сходу сонця розходиться – до негоди.
- Туман на Мокія – до дощового літа.
- Якщо 24 травня дощ, то ще сорок днів будуть дощовими.
- Кінь гривою трясе – до дощу.
- Спекотна і суха погода – до посушливого літа.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто сьогодні ходити в гості.
- Не можна нині погано думати про рідних і близьких.
- Не гоже у цей день надто багато працювати.
- Не слід зловживати алкоголем, а також переїдати.
- У цей день під забороною посівні роботи, щоб град полів не побив.
Читайте також: Воєнний стан в Україні продовжили до кінця літа: які обмеження діють
- 23 травня
-
20:5024 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:20"Я повернуся!": дивіться зворушливе відео від Посольства України у Польщі
-
19:54У трьох областях України заборонено пересуватися біля кордону
-
19:24Україна і українці: відвідайте онлайн-виставку давніх світлин
-
18:53Як отримати одночасно ID-картку та закордонний паспорт: інструкція
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
18:21Погода в Україні 24 травня: тимчасове потепління
-
17:50Євген Клопотенко відкрив новий заклад в Івано-Франківську, тут є меню для переселенців
-
17:22Пишу тобі листа: слухайте пісню від Ivan NAVI про майбутнє
-
16:52На червоній доріжці Каннського кінофестивалю з'явилася українка у синьо-жовтій сукні
-
16:24Гурт "Цвіт Кульбаби" дасть концерт у Львові, весь прибуток – на ЗСУ
-
15:51День ангела у червні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
15:23Хливнюк влаштував веселі танці в теробороні: відео
-
14:52Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у червні 2022
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:22З Днем морської піхоти: Фагот з ТНМК емоційно привітав воїнів – відео
-
13:55Так виглядає "Бандеромобіль": у ЗСУ показали страшний сон окупантів
-
13:18"Відбудуємо, не пробачимо": Тарабарова показала "денацифікований" дитячий майданчик
-
12:51Привітання з Випускним 2022: побажання випускникам від батьків і вчителів
-
12:26Так працюють воїни 92 бригади: ефектне відео українських бійців
-
11:53"Увага! Терміновий репост!": що таке емоційні фейки і як їх виявити
-
11:19KOZAK SYSTEM випустили пісню "Азов – сталь" про захисників Маріуполя
-
10:50Британці знову побачили у нічному небі яскравий метеор – відео
-
10:25Бойовий тест-драйв безпілотника Spectator: бійці епічно знищили ворожу техніку
-
09:5210 колоритних українських слів про літо, які збагатять ваше мовлення
- 23 травня
-
20:20"Я повернуся!": дивіться зворушливе відео від Посольства України у Польщі
-
17:22Пишу тобі листа: слухайте пісню від Ivan NAVI про майбутнє
-
13:55Так виглядає "Бандеромобіль": у ЗСУ показали страшний сон окупантів
-
11:19KOZAK SYSTEM випустили пісню "Азов – сталь" про захисників Маріуполя
- 22 травня
-
20:22У Мінцифрі нагадали, як не наражати себе на небезпеку під час зйомки окупантів для єВорог
-
17:47В Instagram стає популярним акаунт з фото, на яких можна скрізь роздивитися прапор України
-
14:50"F*ck Putin": Yungblud підтримав Україну посеред концерту – відео 18+
-
10:51Ласкаво просимо у пекло: воїни ЗСУ ефектно знищили ворожу БМП – відео
- 21 травня
-
19:53США виділить Україні 40 мільярдів доларів: на що їх витратять
-
17:52Пісня "Stefania" гурту KALUSH посіла третє місце у Spotify Global Viral
-
15:23Україна – це Європа! Художник Єрмоленко створив потужні плакати до Дня Європи
-
12:20В Україні з'явиться нова "Мрія", а поки аеропортом "Авіаліній Антонова" стане Лейпциг
-
09:23Нацбанк України скасував обмеження курсу продажу валют з 21 травня
-
08:5410 колоритних українських слів про літо, які прикрасять ваше мовлення
- 20 травня
-
18:52Це геніально: у мережі порівняли девізи й символи української та російської розвідки
-
15:54Чому воєнний стан продовжать аж на 90 днів – пояснення
-
12:28Коронавірус в Україні: які правила та обмеження діють під час війни
-
09:53"Поставила Польщі 10": зірка "Скаженого весілля" висміяла Ірину Федишин у новому відео
- 19 травня
-
20:23Офіс компанії Meta (Facebook, Instagram) з'явиться в Україні – Мінцифра
-
17:22Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію в Україні: відомі дати й термін
-
14:28З Днем вишиванки: як зірки привітали українців зі святом
-
10:27Україну не розділити: дивіться емоційне відео до Дня вишиванки
-
08:52День вишиванки: перевір, що ти знаєш про особливості вишитої сорочки
- 18 травня
-
20:21Моніка Лю з Литви відреагувала на нуль від українського журі на Євробаченні 2022
-
18:51Відомі регіони України, де можна найдешевше орендувати квартиру: дані OLX