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24 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 24 серпня, святкують День Незалежності України та День святого Варфоломія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні відзначають День святого Варфоломія. Святий Варфоломій (1 століття) був одним з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Історія його життя містить багато неточностей і перемежовується численними легендарними подіями. Його справжнє ім'я Натанаель (Nathanael), а ім'я Варфоломій він отримав, ставши дорослою людиною. За іншими джерелами, його звали Ісус, і він був змушений прийняти інше ім'я, згідно з неписаним законом Сирії.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 24 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Василь, Максим, Федір (Феодор), Сусанна, Азат. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День Незалежності України – свято встановлене у 1991 році постановою Верховної Ради. День Незалежності в країні відзначається щороку 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою Української РСР "Акту проголошення незалежності України". Ця подія і вважають датою утворення української держави в сучасному вигляді.
- 1572 — Варфоломіївська ніч, бійня гугенотів у Королівстві Франція.
- 1741 — початок чергової російсько-шведської війни.
- 1853 — випущено перші картопляні чіпси.
- 1942 — відбулася Битва біля східних Соломонових островів між авіаносцями США та Японської імперії під час Другої світової війни.
- 1949 — набрав чинності договір про створення НАТО.
- 1968 — Франція провела перші випробування ядерної зброї.
- 1991 — Верховна Рада Української РСР прийняла Акт проголошення незалежності України (День Незалежності України).
- 1995 — випущено Windows 95.
- 2004 — в результаті терактів зазнали катастроф літаки Ту-154Б-2 і Ту-134А-3.
- 2006 — Плутон перестав вважатися планетою Сонячної системи і перейшов у розряд карликових планет.
- 2006 — представники п'яти православних церков України прочитали першу спільну молитву в Софійському соборі.
ХТО НАРОДИВСЯ 24 СЕРПНЯ
- 1895 — Караш Морріс-Селіґ, американський хімік українського походження.
- 1898 — Олександр Горський, організатор кіновиробництва.
- 1899 — Хорхе Луїс Борхес, аргентинський письменник.
- 1923 — Віктор Глушков, український і радянський вчений, піонер комп'ютерної техніки.
- 1928 — Левко Лук'яненко, український політик та громадський діяч.
- 1938 — Богдан Базиликут, український оперний співак.
- 1948 — Жан-Мішель Жарр, французький композитор.
- 1971 — Віктор Коваленко, український фахівець зі зв'язків з громадськістю, медіа-експерт, журналіст, редактор, телеведучий, викладач.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на світанку сильно зірки сяють, то через кілька днів буде дощ.
- Дим від багаття стелиться по землі – до дощу.
- Багато горіхів, а мало грибів – до холодної і сніжної зими.
- Безвітряна погода – до тепла.
- Якщо сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.
- Вранці туман над водою стелиться – найближчий тиждень буде теплий.
- Якщо на сході сонця йде дощ, то негода триватиме ще кілька днів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день заборонено випивати. До тих, хто не послухався прийдуть духи родичів і жорстоко покарають.
- 24 серпня осипаються листя, тому заборонено ходити на цвинтар.
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