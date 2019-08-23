24 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 24 серпня, святкують День Незалежності України та День святого Варфоломія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні відзначають День святого Варфоломія. Святий Варфоломій (1 століття) був одним з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Історія його життя містить багато неточностей і перемежовується численними легендарними подіями. Його справжнє ім'я Натанаель (Nathanael), а ім'я Варфоломій він отримав, ставши дорослою людиною. За іншими джерелами, його звали Ісус, і він був змушений прийняти інше ім'я, згідно з неписаним законом Сирії.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 24 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Василь, Максим, Федір (Феодор), Сусанна, Азат. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Незалежності України – свято встановлене у 1991 році постановою Верховної Ради. День Незалежності в країні відзначається щороку 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою Української РСР "Акту проголошення незалежності України". Ця подія і вважають датою утворення української держави в сучасному вигляді.

– свято встановлене у 1991 році постановою Верховної Ради. День Незалежності в країні відзначається щороку 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою Української РСР "Акту проголошення незалежності України". Ця подія і вважають датою утворення української держави в сучасному вигляді. 1572 — Варфоломіївська ніч, бійня гугенотів у Королівстві Франція.

1741 — початок чергової російсько-шведської війни.

1853 — випущено перші картопляні чіпси.

1942 — відбулася Битва біля східних Соломонових островів між авіаносцями США та Японської імперії під час Другої світової війни.

1949 — набрав чинності договір про створення НАТО.

1968 — Франція провела перші випробування ядерної зброї.

1991 — Верховна Рада Української РСР прийняла Акт проголошення незалежності України (День Незалежності України).

1995 — випущено Windows 95.

2004 — в результаті терактів зазнали катастроф літаки Ту-154Б-2 і Ту-134А-3.

2006 — Плутон перестав вважатися планетою Сонячної системи і перейшов у розряд карликових планет.

2006 — представники п'яти православних церков України прочитали першу спільну молитву в Софійському соборі.

День Незалежності України

ХТО НАРОДИВСЯ 24 СЕРПНЯ

1895 — Караш Морріс-Селіґ, американський хімік українського походження.

1898 — Олександр Горський, організатор кіновиробництва.

1899 — Хорхе Луїс Борхес, аргентинський письменник.

1923 — Віктор Глушков, український і радянський вчений, піонер комп'ютерної техніки.

1928 — Левко Лук'яненко, український політик та громадський діяч.

1938 — Богдан Базиликут, український оперний співак.

1948 — Жан-Мішель Жарр, французький композитор.

1971 — Віктор Коваленко, український фахівець зі зв'язків з громадськістю, медіа-експерт, журналіст, редактор, телеведучий, викладач.

Богдан Базиликут

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на світанку сильно зірки сяють, то через кілька днів буде дощ.

Дим від багаття стелиться по землі – до дощу.

Багато горіхів, а мало грибів – до холодної і сніжної зими.

Безвітряна погода – до тепла.

Якщо сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.

Вранці туман над водою стелиться – найближчий тиждень буде теплий.

Якщо на сході сонця йде дощ, то негода триватиме ще кілька днів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день заборонено випивати. До тих, хто не послухався прийдуть духи родичів і жорстоко покарають.

24 серпня осипаються листя, тому заборонено ходити на цвинтар.

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