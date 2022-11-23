24 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 24 листопада, у світі відзначають День завоювання друзів та День подяки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 24 листопада, вшановують пам'ять великомученика Міни, мучеників Віктора і Вікентія, а також візантійського ченця Феодора Студита.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 24 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Федір, Степан, Євгеній, Віктор, Максим та Вікентій.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День завоювання друзів

День подяки

1638 — Козацька рада в урочищі Маслів Став затвердила статут козаків під назвою "Ординація Війська Запорозького Реєстрового"

1859 — Чарльз Дарвін опублікував "Походження видів", яка вважається одним із найвідоміших творів в історії науки та основоположним у сфері еволюційного вчення

1910 — у Севастополі запрацювала офіцерська школа авіації

1918 — ескадра Антанти взяла Севастополь

1969 — Договір про непоширення ядерної зброї ратифікований у США та СРСР

1994 — в Україні розпочала свою діяльність місія ОБСЄ

2004 — Центральна виборча комісія України оприлюднила офіційні результати виборів Президента України, згідно з якими переміг Віктор Янукович. Протокол підписали 11 членів комісії, один із яких, Олександр Чупахін, підписав його з позначкою, що цей документ "не відповідає волевиявленню українського народу". Не підписали протокол троє членів ЦВК — Андрій Магера, Руслан Князевич і Ярослав Давидович

2015 — початок загострення конфлікту між Росією nf НАТО на дипломатичній арені унаслідок збиття (вранці 25 листопада) турецькими силами російського винищувача "СУ-24", який перетнув кордон між Сирією та Туреччиною

ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЛИСТОПАДА

1592 — Пітер Снаєрс, знаменитий фламандський художник-баталіст епохи бароко

1632 — Бенедикт Спіноза, нідерландський філософ, один з найвідоміших пантеїстів

1826 — Лоренціні Карл, італійський журналіст і письменник, відомий під псевдонім Карло Колоді, автор знаменитої казки "Піноккіо"

1849 — Френсіс Годгсон Бернет, американська письменниця, яка вважається класиком англійської дитячої літератури

1864 — Анрі Тулуз-Лотрек, французький маляр, постімпресіоніст

1888 — Дейл Карнегі, американський психолог, педагог, письменник (Як здобувати друзів і впливати на людей, Як подолати неспокій і почати жити)

1914 — Чедвік Лінн Расселл, англійський скульптор-абстракціоніст

1934 — Альфред Шнітке, радянський композитор німецького походження, теоретик музики

1978 — Кетрін Гейгл, американська акторка, продюсерка та модель(Анатомія Грей, Трошки вагітна, 27 весіль, Гола правда, Кілери)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо у цей день падає мокрий сніг, то на початку грудня буде відлига

Якщо сьогодні тепла погода, то такою ж буде зима

Якщо 24 листопада холодно та сонячно, то грудень буде морозним

Якщо дуже ясне зоряне небо, то наступний рік буде врожайним

Якщо сьогодні ворожити на коханого, то можна дізнатись дату зустрічі та весілля

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та кричати

Не можна брати та давати у борг

Не можна займатись рукоділлям та в'язати

Не можна зберігати старі та поламані речі

Не можна зловживати алкоголем

Не можна багато фізично працювати

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