24 квітня 2022 – яке сьогодні релігійне свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 24 квітня, віряни відзначають Великдень, а у всьому світі святкують Міжнародний день солідарності молоді. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 24 квітня православна церква відзначає Великдень.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 24 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антип, Варсонофій, Микола, Петро, Прохор, Фармуфій, Горацій, Олександр, Людмила, Яків, Яромир, Гонорій, Григорій, а також Фідель.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Великдень.

Всесвітній день захисту лабораторних тварин.

Міжнародний день солідарності молоді.

Міжнародний день проти вівісекції.

Міжнародний день мультилатералізму і дипломатії за мир.

1900 – вийшла друком основна книга Зигмунда Фрейда "Тлумачення снів".

1909 – вперше кінооператор здійснив політ на аероплані. Це відбулось у Сентоселле, поблизу Рима. Як пасажира його взяв на борт свого біплана Вілбур Райт.

1915 – османська влада починає масові арешти і депортацію вірменської інтелігенції Константинополя. Згодом цей день стане днем пам'яті жертв геноциду вірмен.

1916 – початок "Великоднього повстання" ірландців проти британського панування.

1919 – у Литві повалено радянський уряд.

1920 – уряди Польщі і УНР уклали угоду про військову допомогу.

1921 – терористи вбили міністра зовнішніх справ Німеччини Вальтера Ратенау.

1926 – підписано радянсько-німецький договір про дружбу та нейтралітет.

1927 – відкриття в Москві першої світової виставки моделей міжпланетних апаратів, механізмів, приладів та історичних матеріалів (тривала 2 місяці).

1940 – Велика Британія розпочинає евакуацію своїх військ з Греції. Протягом шести днів країну залишило понад 50 тисяч військовослужбовців, а зброя, техніка і літаки були залишені напризволяще.

1946 – перші польоти на реактивних літаках МіГ-9.

1952 – в Онтаріо вперше по нафтопроводі поступила нафта з провінції Альберта (Канада).

1953 – англійська королева Єлизавета II надала лицарський титул Вінстону Черчиллю.

1954 – братиславським судом до довічного ув'язнення засуджено колишнього голову словацької комуністичної партії Густава Гусака (майбутнього голову комуністичної Чехословаччини).

1957 – на Державній нараді КНР Мао Цзедун заявив: "Не треба читати багато книг".

1967 – у Греції хунта "чорних полковників" заборонила носіння мініспідниць.

1974 – заарештовано Гійома – особистого референта канцлера ФРН Віллі Брандта, який виявився офіцером міністерства держбезпеки НДР. Через два тижні В. Брандт добровільно пішов у відставку.

1981 – представлено перший персональний комп'ютер IBM.

1986 – затонув філіппінський пором "Дона Жозефіна", 194 особи загинули.

1987 – у Перській затоці американський флот уперше у світі використав дельфінів у військових цілях.

1990 – на орбіту Землі був доставлений телескоп Хаббл.

1992 – створена Федеративна Республіка Югославія (Сербія і Чорногорія).

1996 – Палестинська Національна Рада проголосувала за вилучення із програмних документів Організації Визволення Палестини (ОВП) положень, що закликали до збройної боротьби з Ізраїлем аж до повного знищення його як держави.

1998 – НАТО пред'явив Югославії ультиматум з вимогою вивести війська з Косово.

1999 – на засіданні у Вашингтоні рада НАТО прийняла нову стратегічну концепцію, що дозволяла використання збройних сил блоку для запобігання порушенню прав людини будь-де у Європі.

2000 – у районі мису Тарханкут протикорабельна крилата ракета, запущена з російської берегової установки, влучила в український теплохід "Павло Верещагін", який опинився в зоні бойових стрільб Чорноморського флоту.

2004 – США скасували економічні санкції, накладені на Лівію 18 років тому. Це свого роду винагорода за відмову лівійського керівництва від розробки зброї масового знищення.

2005 – інавгурація папи Бенедикта XVI.

2006 – скоєно терористичні акти в єгипетському курорті Дахаб.

ХТО НАРОДИВСЯ 24 КВІТНЯ

1901 – Сава Божко, український і радянський письменник Розстріляного відродження.

1905 – Роберт Пенн Воррен, американський письменник та поет.

1909 – Бернард Гржимек, німецький зоолог, письменник, директор Франкфуртського зоопарку ("Вони належать усім").

1920 – Дмитро Білоус, український письменник.

1921 – Ярослав Мах, чеський режисер та сценарист.

1924 – Франко Манніно, італійський композитор і диригент.

1928 – Ральф Браун, англійський скульптор.

1934 – Ширлі Маклейн, американська акторка, лауреат премії Оскар 1983.

1939 – Лілі Іванова, болгарська співачка.

1941 – Джон Крістофер Вільямс, австралійський гітарист.

1942 – Барбра Стрейзанд, американська співачка й акторка.

1945 – Дуг Кліффорд, ударник американської групи Creedence Clearwater Revival.

1947 – Гленн Корнік, рок-музикант.

1952 – Жан-Поль Готьє, французький модельєр. Після роботи у П'єра Кардена (Pierre Cardin) створив в 1978 свою першу колекцію.

1952 – Віталій Мацько, письменник, доктор філологічних наук, професор.

1955 – Володимир Аджамов, класичний танцівник лірико-героїчного плану.

1955 – Балабко Олександр Васильович, український журналіст, письменник.

1955 – Юрій Макаров, український журналіст, телеведучий.

1957 – Борис Вільямс, ударник гурту The Cure.

1982 – Келлі Кларксон, американська поп-рок співачка, переможниця першого сезону American Idol.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо людина бачить світанок у Великодній ранок, то до неї в будинок постукає удача.

Хороший знак, коли в ніч Великодня приснився померлий родич. Провісник того, що в цьому році сім’я буде здорова.

Для молодої сім'ї в цей день почути зозулю, значить, в недалекому майбутньому очікувати збільшення родини. Якщо птицю почула незаміжня дівчина – бути сватанню та весіллі.

Коли в перший день Великодня погода морозна або дощ із громом, то врожай у цьому році буде хорошим.

Другий день свята супроводжується ясною погодою – літо пройде в дощах.

Якщо під час святкового богослужіння гасне свічка – на смуток, коли ж свічка протрималася до кінця служби та людина її сама загасила – до удачі.

На Великдень почуєте як стукає дятел – скоро матимете власний дім.

Коли ніч Великодня проходить з яскравим зоряним небом – чекайте заморозків.

У сім'ї буде добробут, якщо господиня спекла пишний і гарний великодній хліб.

На Великдень небо похмуре – літо не буде теплим.

Коли на Великдень спить господар, то виляже пшениця, а якщо господиня – льон.

На Великдень повинна бути така сама погода, що й на Благовіщення.

Якщо на пасхальному тижні вдаришся у лікоть – милий згадав.

Якщо в борщ впала муха – чекай побачення.

Якщо губи сверблять – не минути поцілунку.

Якщо брови стануть свербіти – побачишся з коханим.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Категорично не можна сваритися, лихословити, конфліктувати;

Не гоже пити алкоголь, крім вина;

Не варто працювати, прибирати, займатися важкою фізичною працею;

Не слід укладати шлюб або вінчатися;

Не можна їздити на цвинтар, адже це свято має бути радісним, а не скорботним.

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