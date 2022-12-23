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24 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 24 грудня, Різдвяний святвечір у християн, а в Україні відзначають День працівників архівних установ. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 24 грудня, у православній церкві вшановують пам'ять преподобного Данила Столпника, преподобного Нікона Сухого, Печерського, у Ближніх печерах, мученика Міракса Єгиптянина.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 24 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Вікентій, Данило, Омелян, Іван, Леонтій, Лука, Микола, Никон, Петро, Терентій, Феофан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День працівників архівних установ України
- Різдвяний святвечір у християн
- 1790 – День взяття турецької фортеці Ізмаїл російськими військами під командуванням А. В. Суворова
- 1914 – Коротке неофіційне припинення бойових дій на західному фронті Першої світової війни, що проходило на Святвечір та Різдво 1914 між британськими та французькими солдатами з одного боку, та німецькими з іншого
- 1917 – Проведено Всеукраїнський (більшовицький) з'їзд Рад у Харкові, на якому проголошено маріонеткову Українську Радянську республіку – УНР
- 1924 – Албанія стала республікою, але вже в 1928 парламент розпущений, а Албанія проголошена королівством
- 1943 – Початок великого наступу радянських військ на Правобережній Україні
- 1979 – СРСР розпочав окупацію Афганістану
- 1982 – Зразок великого серійного вантажного літака у світі Ан-124 "Руслан" здійснив перший політ
- 1997 – Відбувся перший концерт гурту Мандри. Цей день вважається датою заснування гурту
ХТО НАРОДИВСЯ 24 ГРУДНЯ
- 1491 – Святий Ігнатій Лойола, засновник Ордену Єзуїтів
- 1798 – Адам Міцкевич, польський поет-романтик. Поезією Адама Міцкевича захоплювався Тарас Григорович Шевченко
- 1837 – Єлизавета Баварська, дружина імператора Франца Йосипа I
- 1844 — Желехівський Євген лексикограф, фольклорист та педагог
- 1905 – Костянтин Данькевич, український композитор, народний артист СРСР
- 1906 – Джеймс Хедлі Чейз, англійський письменник, який написав понад 80 детективів
- 1908 – Любов Добржанська, радянська актриса театру та кіно, народна артистка СРСР
- 1937 – В'ячеслав Чорновіл, літературний критик, публіцист, діяч руху опору проти русифікації та національної дискримінації українського народу
- 1946 – Леонід Філатов актор, режисер, поет
- 1971 – Рікі Мартін, пуерто-риканський співак, один з найбільш латиноамериканських артистів
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- щоб прогнати нечисту силу, потрібно запалити лампаду та покликати сонце
- доки день не прибуде, відьми підніматимуть снігові вихори
- якщо промені сонця спрямовані вниз, а не вгору – до снігових вихорів
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- заборонено розбивати посуд
- краще не вступати у сварки з родиною
- не рекомендується голосно розмовляти
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