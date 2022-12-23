24 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 24 грудня, Різдвяний святвечір у християн, а в Україні відзначають День працівників архівних установ. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 24 грудня, у православній церкві вшановують пам'ять преподобного Данила Столпника, преподобного Нікона Сухого, Печерського, у Ближніх печерах, мученика Міракса Єгиптянина.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 24 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Вікентій, Данило, Омелян, Іван, Леонтій, Лука, Микола, Никон, Петро, Терентій, Феофан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День працівників архівних установ України

Різдвяний святвечір у християн

1790 – День взяття турецької фортеці Ізмаїл російськими військами під командуванням А. В. Суворова

1914 – Коротке неофіційне припинення бойових дій на західному фронті Першої світової війни, що проходило на Святвечір та Різдво 1914 між британськими та французькими солдатами з одного боку, та німецькими з іншого

1917 – Проведено Всеукраїнський (більшовицький) з'їзд Рад у Харкові, на якому проголошено маріонеткову Українську Радянську республіку – УНР

1924 – Албанія стала республікою, але вже в 1928 парламент розпущений, а Албанія проголошена королівством

1943 – Початок великого наступу радянських військ на Правобережній Україні

1979 – СРСР розпочав окупацію Афганістану

1982 – Зразок великого серійного вантажного літака у світі Ан-124 "Руслан" здійснив перший політ

1997 – Відбувся перший концерт гурту Мандри. Цей день вважається датою заснування гурту

Різдвяний святвечір у католиків

ХТО НАРОДИВСЯ 24 ГРУДНЯ

1491 – Святий Ігнатій Лойола, засновник Ордену Єзуїтів

1798 – Адам Міцкевич, польський поет-романтик. Поезією Адама Міцкевича захоплювався Тарас Григорович Шевченко

1837 – Єлизавета Баварська, дружина імператора Франца Йосипа I

1844 — Желехівський Євген лексикограф, фольклорист та педагог

1905 – Костянтин Данькевич, український композитор, народний артист СРСР

1906 – Джеймс Хедлі Чейз, англійський письменник, який написав понад 80 детективів

1908 – Любов Добржанська, радянська актриса театру та кіно, народна артистка СРСР

1937 – В'ячеслав Чорновіл, літературний критик, публіцист, діяч руху опору проти русифікації та національної дискримінації українського народу

1946 – Леонід Філатов актор, режисер, поет

1971 – Рікі Мартін, пуерто-риканський співак, один з найбільш латиноамериканських артистів

В'ячеслав Чорновіл

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

щоб прогнати нечисту силу, потрібно запалити лампаду та покликати сонце

доки день не прибуде, відьми підніматимуть снігові вихори

якщо промені сонця спрямовані вниз, а не вгору – до снігових вихорів

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

заборонено розбивати посуд

краще не вступати у сварки з родиною

не рекомендується голосно розмовляти

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