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24 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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24 грудня – субота

Сьогодні, 24 грудня, Різдвяний святвечір у християн, а в Україні відзначають День працівників архівних установ. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 24 грудня, у православній церкві вшановують пам'ять преподобного Данила Столпника, преподобного Нікона Сухого, Печерського, у Ближніх печерах, мученика Міракса Єгиптянина.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 24 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Вікентій, Данило, Омелян, Іван, Леонтій, Лука, Микола, Никон, Петро, Терентій, Феофан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День працівників архівних установ України
  • Різдвяний святвечір у християн
  • 1790 – День взяття турецької фортеці Ізмаїл російськими військами під командуванням А. В. Суворова
  • 1914 – Коротке неофіційне припинення бойових дій на західному фронті Першої світової війни, що проходило на Святвечір та Різдво 1914 між британськими та французькими солдатами з одного боку, та німецькими з іншого
  • 1917 – Проведено Всеукраїнський (більшовицький) з'їзд Рад у Харкові, на якому проголошено маріонеткову Українську Радянську республіку – УНР
  • 1924 – Албанія стала республікою, але вже в 1928 парламент розпущений, а Албанія проголошена королівством
  • 1943 – Початок великого наступу радянських військ на Правобережній Україні
  • 1979 – СРСР розпочав окупацію Афганістану
  • 1982 – Зразок великого серійного вантажного літака у світі Ан-124 "Руслан" здійснив перший політ
  • 1997 – Відбувся перший концерт гурту Мандри. Цей день вважається датою заснування гурту
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Різдвяний святвечір у католиків

ХТО НАРОДИВСЯ 24 ГРУДНЯ

  • 1491 – Святий Ігнатій Лойола, засновник Ордену Єзуїтів
  • 1798 – Адам Міцкевич, польський поет-романтик. Поезією Адама Міцкевича захоплювався Тарас Григорович Шевченко
  • 1837 – Єлизавета Баварська, дружина імператора Франца Йосипа I
  • 1844 — Желехівський Євген лексикограф, фольклорист та педагог
  • 1905 – Костянтин Данькевич, український композитор, народний артист СРСР
  • 1906 – Джеймс Хедлі Чейз, англійський письменник, який написав понад 80 детективів
  • 1908 – Любов Добржанська, радянська актриса театру та кіно, народна артистка СРСР
  • 1937 – В'ячеслав Чорновіл, літературний критик, публіцист, діяч руху опору проти русифікації та національної дискримінації українського народу
  • 1946 – Леонід Філатов актор, режисер, поет
  • 1971 – Рікі Мартін, пуерто-риканський співак, один з найбільш латиноамериканських артистів
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В'ячеслав Чорновіл

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • щоб прогнати нечисту силу, потрібно запалити лампаду та покликати сонце
  • доки день не прибуде, відьми підніматимуть снігові вихори
  • якщо промені сонця спрямовані вниз, а не вгору – до снігових вихорів
24 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 486880

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • заборонено розбивати посуд
  • краще не вступати у сварки з родиною
  • не рекомендується голосно розмовляти

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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