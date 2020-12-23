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24 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 24 грудня католики святкують різдвяний Святвечір, а в Україні відзначають День працівників архівних установ. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 24 грудня католики святкують різдвяний Святвечір.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 24 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Адам, Аіфал, Акепсій, Варсавою, Вевей, Вікентій, Даниїл, Омелян, Іван, Леонтій, Лука, Міракс, Микола, Никифор, Никін, Петро, Терентій, а також Филимон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Католицький різдвяний Святвечір
- День працівника архівних установ в Україні
- 1518 – Король Сигізмунд І дозволив князю Василю Сангушку утворити з села Ковле місто з наданням йому магдебурзького права.
- 1624 – Гетьман Михайло Дорошенко укладає міждержавний договір про взаємодопомогу між Військом Запорозьким та Кримським ханством.
- 1760 – Російська імператриця Єлизавета підписала указ про право поміщиків засилати своїх селян до Сибіру.
- 1814 – У Генті (нині Бельгія) Велика Британія та США підписали договір, що завершив англо-американську війну.
- 1851 – Під час пожежі в бібліотеці Конгресу США згоріли 35 тисяч книг та безліч унікальних документів.
- 1871 – У Каїрі відбулась прем'єра опери Джузеппе Верді "Аїда", написаної для урочистостей з нагоди відкриття Суецького каналу.
- 1903 – У Великій Британії видано перший реєстраційний номер для авто – табличку з номером A1 отримав герцог Рассел, брат філософа Бертрана Рассела.
- 1908 – У Парижі відкрилося перше міжнародне авіашоу.
- 1914 – Німецький літак скинув бомбу на англійське місто Дувр, здійснивши перше в історії авіабомбардування.
- 1917 – У захопленому російськими більшовиками Харкові відкрився Всеукраїнський з'їзд рад, який завершився 25 грудня проголошенням т. зв. Української Народної Республіки Рад – на противагу УНР зі столицею в Києві.
- 1920 – на сцені "Метрополітен-опера" (Нью-Йорк) видатний італійський співак Енріко Карузо виконав останню у своїй кар'єрі партію – Елеазара (Галеві "Дочка кардинала").
- 1958 – В СРСР запроваджують обов'язкову 8-річну освіту.
- 1979 – СРСР почав окупацію Афганістану.
- 1982 – Дослідний зразок найбільшого серійного вантажного літака у світі Ан-124 "Руслан" здійснив перший політ.
- 1991 – Організація Об'єднаних Націй визнала Росію правонаступницею СРСР, Російська Федерація зайняла місце СРСР в ООН і Раді Безпеки.
- 1991 – Республіка Білорусь визнала державну незалежність і встановила дипломатичні відносини з Україною. Незалежність України визнали Афганістан, Лівія, Монголія, Норвегія.
- 1997 – Відбувся перший концерт гурту "Мандри", цей день вважається датою заснування гурту.
- 2004 – Запущено на орбіту український супутник "Січ-1М" (супутник дистанційного зондування Землі; 2-й у серії супутників "Січ").
ХТО НАРОДИВСЯ 24 грудня
- 1491 – Святий Ігнатій Лойола, засновник Ордену Єзуїтів.
- 1798 – Адам Міцкевич, польський поет-романтик ("Пан Тадеуш", "Дзяди"), діяч національно-визвольного руху.
- 1818 – Джеймс Прескотт Джоуль, англійський фізик і бровар.
- 1844 – Євген Желехівський, український лексикограф, фольклорист і педагог, автор "Малорусько-німецького словаря".
- 1868 – Емануїл Ласкер, німецький шахіст, математик і філософ. Другий чемпіон світу з шахів. Володів титулом 27 років, що є досі непобитим рекордом.
- 1876 – Спиридон Черкасенко, український письменник, драматург та педагог
- 1905 – Антон Вальтер, український фізик, академік АН УРСР; 1932 спільно з К. Д. Синельниковим, О. І. Лейпунським і Г. Д. Латишевим уперше в СРСР здійснив розщеплення атомного ядра штучно прискореними частинками.
- 1905 – Говард Г'юз, американський бізнес-магнат, мільярдер, авіатор, режисер та філантроп.
- 1905 – Костянтин Данькевич, український композитор, народний артист СРСР.
- 1906 – Джеймс Гедлі Чейз, англійський письменник, який написав понад 80 детективів. Цікаво, що події більшості його творів відбуваються в США, герої розмовляють американським сленгом, хоча сам автор там жодного разу не був.
- 1908 – Любов Добржанська, радянська акторка театру й кіно (мати Лукашина у фільмі "Іронія долі, або З легким паром!").
- 1920 – Святослав Караванський, український мовознавець, поет, журналіст, громадський діяч.
- 1922 – Ава Гарднер, американська актриса, голлівудська зірка 1940-1950х рр. Включена у список 100 найбільших зірок кіно за 100 років за версією Американського інституту кінематографії.
- 1937 – В'ячеслав Чорновіл, літературний критик, публіцист, діяч руху опору проти русифікації та національної дискримінації українського народу.
- 1940 – Григорій Крісс, український фехтувальник, олімпійський чемпіон в особистих змаганнях у фехтуванні на шпагах, дворазовий срібний призер Олімпіади-68, чемпіон світу в індивідуальній шпазі 1971 року, срібний призер ЧС-1967 року. Занесений до Міжнародної єврейської спортивної зали слави.
- 1943 – Тар'я Галонен, 11-й президент Фінляндії.
- 1991 – Луї Томлінсон, соліст гурту One Direction.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Сонце з відблисками з боків – будуть морози.
- Сонце в колах – до багатого врожаю.
- Сонячні промені йдуть вгору – до похолодання.
- Якщо вони опускаються вниз – буде заметіль.
- Сині хмари на небі – до теплих дощів.
- Якщо 24 грудня тепло, а вночі заморозки, погода у квітні буде погожою.
- Якщо на землі лежить сніг – літо буде холодне.
- Ясне і зоряне небо – до ранкових заморозків.
- Опівдні сонце виглянуло за хмар – до спекотного літа. Якщо похмуро вдень, то літо буде дощовим.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Посиденьки та братчини не проводилися аж до 6 січня. Віряни люди строго дотримувалися Різдвяного посту.
- Також у цей день не можна лихословити.
- Ще не варто зустрічатися з людьми, які вам неприємні.
- Жінкам цього дня заборонено важко працювати, шити, в’язати й прати білизну.
- Дівчатам не можна розчісувати волосся й мити голову.
- Не можна веселитися і співати пісень.
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