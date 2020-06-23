24 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 24 червня, віряни відзначають День святого Івана Хрестителя, а у США святкують день праліне. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують Різдво Івана Хрестителя (Іоана Хрестителя). Вважалось, що до появи на світ Месії має з'явитись його попередник.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 24 червня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Кіндій, Єфрем, Іван, Варфоломій, Варнава та Василь. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День святого Івана Хрестителя

День басейну

День праліне в США

1099 — засновано Орден святого Іоанна Єрусалимського.

1497 — перша задокументована згадка про відвідання європейцем Північної Америки: італійський дослідник Джон Кабо висадився на території, яка сьогодні відома як Ньюфаундленд, та проголосив її власністю англійського короля Генріха VII

1509 — коронація короля Англії Генріха VIII.

1717 — представники британських масонських лож зібралися в пивній "Гусак і рожен" та об'єднались у Велику ложу Англії.

1793 — Французький Конвент прийняв першу республіканську конституцію, якою було проголошено верховенство влади народу

1812 — армія Наполеона перетнула річку Німан і ступила на територію Російської імперії

1894 — на конгресі в Парижі, скликаному за ініціативою барона П'єра де Кубертена, вирішили створити Міжнародний Олімпійський комітет, а також проводити Олімпійські ігри раз у чотири роки

1901 — у Парижі в галереї на вулиці Лафітт відчинилась перша виставка Пабло Пікассо.

1917 — у Києві на переповненій Софіївський площі Володимир Винниченко зачитав текст І Універсалу Центральної Ради, який прийняли напередодні

1941 — у трьох тюрмах Львова розстріляли 2072 особи "з метою прискореного розвантаження тюрем Львівської області від контрреволюційного, кримінально-політичного елемента"

1947 — вперше офіційно повідомили про існування НЛО

1948 — за наказом Сталіна СРСР почалась блокаду Західного сектору Берліна, де мешкало понад 2,5 млн людей

1982 — Жан-Лу Кретьєн став першим французьким космонавтом, він побував у космосі на радянському "Союзі-Т6".

2011 — у Печерському районному суді Києва почався суд над Юлією Тимошенко через справу про укладення газового контракту з Росією 2009 року

ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЧЕРВНЯ

1616 — Фердинанд Боль, голландський живописець.

1838 — Ян Матейко, відомий польський художник

1897 — Іван Лютий-Лютенко (Ґонта), український військовий та громадський діяч, старшина Запорізької дивізії, а також повстанський отаман Холодного Яру

1908 — Тулліо Пінеллі, італійський драматург і кіносценарист

1911 — Ернесто Сабато, аргентинський письменник, фізик, художник і правозахисник

1914 — Мирослав Любачівський, верховний архієпископ Львівський, а також очільник Української Греко-Католицької Церкви

1930 — Клод Шаброль, французький кінорежисер

1932 — Девід Мактаггарт, засновник організації Greenpeace

1936 — Роберт Дауні-старший, режисер, продюсер

1961 — Ієн Глен, шотландський актор (Оселя зла, Гра престолів)

1974 — Микитенко Ольга Леонтіївна, українська співачка та Заслужена артистка України

1981 — Руслан Мезенцев, український гімнаст, віце-чемпіон Олімпійських ігор

1987 — Ліонель Мессі, гравець збірної Аргентини з футболу

1979 — Мінді Калінг, американська акторка, продюсерка, письменниця та комік (Офіс)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо порозцвітала акації, то рік буде врожайним;

Якщо вечір похмурий, то наступного дня буде дощити;

Якщо плати літають низько, то варто готуватись до опадів;

Якщо в лісі чути гучний спів птахів, то незабаром погіршиться погода.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятись, сваритись та бажати комусь зла;

Не можна давати у борг, а також самому просити у когось гроші;

Не можна піддаватись шкідливим звичкам, а також пити алкоголь;

Не можна їсти жирну та шкідливу їжу.

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