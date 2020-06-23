Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
24 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 96
Сьогодні, 24 червня, віряни відзначають День святого Івана Хрестителя, а у США святкують день праліне. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують Різдво Івана Хрестителя (Іоана Хрестителя). Вважалось, що до появи на світ Месії має з'явитись його попередник.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 24 червня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Кіндій, Єфрем, Іван, Варфоломій, Варнава та Василь. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День святого Івана Хрестителя
- День басейну
- День праліне в США
- 1099 — засновано Орден святого Іоанна Єрусалимського.
- 1497 — перша задокументована згадка про відвідання європейцем Північної Америки: італійський дослідник Джон Кабо висадився на території, яка сьогодні відома як Ньюфаундленд, та проголосив її власністю англійського короля Генріха VII
- 1509 — коронація короля Англії Генріха VIII.
- 1717 — представники британських масонських лож зібралися в пивній "Гусак і рожен" та об'єднались у Велику ложу Англії.
- 1793 — Французький Конвент прийняв першу республіканську конституцію, якою було проголошено верховенство влади народу
- 1812 — армія Наполеона перетнула річку Німан і ступила на територію Російської імперії
- 1894 — на конгресі в Парижі, скликаному за ініціативою барона П'єра де Кубертена, вирішили створити Міжнародний Олімпійський комітет, а також проводити Олімпійські ігри раз у чотири роки
- 1901 — у Парижі в галереї на вулиці Лафітт відчинилась перша виставка Пабло Пікассо.
- 1917 — у Києві на переповненій Софіївський площі Володимир Винниченко зачитав текст І Універсалу Центральної Ради, який прийняли напередодні
- 1941 — у трьох тюрмах Львова розстріляли 2072 особи "з метою прискореного розвантаження тюрем Львівської області від контрреволюційного, кримінально-політичного елемента"
- 1947 — вперше офіційно повідомили про існування НЛО
- 1948 — за наказом Сталіна СРСР почалась блокаду Західного сектору Берліна, де мешкало понад 2,5 млн людей
- 1982 — Жан-Лу Кретьєн став першим французьким космонавтом, він побував у космосі на радянському "Союзі-Т6".
- 2011 — у Печерському районному суді Києва почався суд над Юлією Тимошенко через справу про укладення газового контракту з Росією 2009 року
ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЧЕРВНЯ
- 1616 — Фердинанд Боль, голландський живописець.
- 1838 — Ян Матейко, відомий польський художник
- 1897 — Іван Лютий-Лютенко (Ґонта), український військовий та громадський діяч, старшина Запорізької дивізії, а також повстанський отаман Холодного Яру
- 1908 — Тулліо Пінеллі, італійський драматург і кіносценарист
- 1911 — Ернесто Сабато, аргентинський письменник, фізик, художник і правозахисник
- 1914 — Мирослав Любачівський, верховний архієпископ Львівський, а також очільник Української Греко-Католицької Церкви
- 1930 — Клод Шаброль, французький кінорежисер
- 1932 — Девід Мактаггарт, засновник організації Greenpeace
- 1936 — Роберт Дауні-старший, режисер, продюсер
- 1961 — Ієн Глен, шотландський актор (Оселя зла, Гра престолів)
- 1974 — Микитенко Ольга Леонтіївна, українська співачка та Заслужена артистка України
- 1981 — Руслан Мезенцев, український гімнаст, віце-чемпіон Олімпійських ігор
- 1987 — Ліонель Мессі, гравець збірної Аргентини з футболу
- 1979 — Мінді Калінг, американська акторка, продюсерка, письменниця та комік (Офіс)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо порозцвітала акації, то рік буде врожайним;
- Якщо вечір похмурий, то наступного дня буде дощити;
- Якщо плати літають низько, то варто готуватись до опадів;
- Якщо в лісі чути гучний спів птахів, то незабаром погіршиться погода.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лаятись, сваритись та бажати комусь зла;
- Не можна давати у борг, а також самому просити у когось гроші;
- Не можна піддаватись шкідливим звичкам, а також пити алкоголь;
- Не можна їсти жирну та шкідливу їжу.
Читайте також: Гороскоп на 24 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
- 23 червня
-
23:35Леді Гага показала, як виглядає без макіяжу
-
23:13Блогерка показала еволюцію краси реальних жінок у відео
-
22:44Швидка ходьба: в чому її користь
-
22:14Школярка Надя Дорофєєва у мініспідниці завела мережу
-
21:54Британська сім'я на карантині побудувала у дворі паб
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
21:437 проблем, з якими стикається кожна пара під час самоізоляції
-
21:26Найстійкіші знаки Зодіаку: все під контролем
-
21:15Для спекотної ночі: названо найсексуальнішу музику, яка має бути у вашому плейлисті
-
21:0824 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Принц Гаррі і Меган Маркл повертаються до Британії
-
20:43У мережі показали, як Lamborghini тестує гіперкар V12, призначений для гонок
-
20:24Ніякого Маріо: Nintendo відмовилася від випуску мобільних ігор
-
20:13OnePlus офіційно анонсувала випуск бюджетного смартфона
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:50Рецепт ідеального булгуру на гарнір
-
19:43Білл Гейтс виконав популярний танець з TikTok: відео, яке зробить ваш вечір
-
19:22Дивіться трейлер фільму Відплата з Орландо Блумом
-
19:12Цей несподіваний фактор дозволяє швидше кинути курити
-
18:53Як правильно ставитися до роботи: три золотих правила
-
18:42Легендарний голлівудський актор може повернутися до ролі Бетмена
-
18:30Червоний рівень небезпеки у Карпатах: відео руйнівної сили річок, які виходять із берегів
-
18:21Як змінилася найгарніша бунтарка з Данії Фрея Беха: фото 18+
-
18:18Гороскоп на 24 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:02Я і Фелікс: дивіться тизер фільму з Іздриком у головній ролі
- 23 червня
-
21:15Для спекотної ночі: названо найсексуальнішу музику, яка має бути у вашому плейлисті
-
18:21Як змінилася найгарніша бунтарка з Данії Фрея Беха: фото 18+
-
15:36Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок
-
12:27Шокуючі фото та відео негоди в Україні: як виглядають затоплені вулиці та подвір'я
-
09:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 23 червня
-
07:13Погода в Україні 23 червня: у яких областях очікується похолодання
- 22 червня
-
21:34Apple представила iOS 14: головні фішки нової версії операційної системи
-
19:00Я не хочу бути псевдокумиром: потужні цитати Сергія Притули про головне
-
17:1015 випадків, коли актори були значно старші за своїх героїв, але ви про це не підозрювали
-
13:55Притула показав найоригінальніший подарунок на день народження: курйозне фото
-
12:11Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 червня
-
07:27Погода в Україні 22 червня: точний прогноз на сьогодні
- 21 червня
-
20:20Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
-
17:50Як і з чим носити сонцезахисні окуляри чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
14:20Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:27Нова музика тижня: плейлист свіжих пісень червня
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 червня
-
08:14Експерти розповіли про правила користування автомобілем влітку
- 20 червня
-
21:23А колись була нормальною співачкою: TAYANNA розкритикували через відверте вбрання
-
18:21Угорщина та Чорногорія відкрили свої кордони для українців, але є низка умов
-
14:17Як закохатися у біг: три круті поради
-
12:12Зонд Solar Orbiter зробив найближчі знімки Сонця в історії
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 червня
-
08:136 популярних, але шкідливих продуктів для сніданку