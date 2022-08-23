24 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 24 серпня, у світі відзначають День Незалежності України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 24 серпня, вшановують пам'ять Евпла – ранньохристиянського святого, священномученика, архідиякона. Він служив у церкві міста Катанія, розташованого на острові Сицилія. Святий постраждав під час великого гоніння, за проповідь його піддали тортурам і обезголовили.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 24 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Максим, Олександр, Сусанна, Федір.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Незалежності України

410 – король Аларіх (вождь і перший король вестготів) штурмом бере Рим.

1109 – "битва на собачому полі": битва між військами Священної Римської імперії та польським військом, за словами польського історика "собаки, пожираючи безліч трупів (полеглих), впали в божевільну лють, так, що ніхто не смів поховати там загиблих".

1572 – початок "найжахливішої релігійної різанини століття" (Варфоломіївська ніч) в Парижі.

1876 ​​– корінні жителі Центральної Канади індіанці дали згоду оселитися в резерваціях.

1954 – діяльність компартії заборонена в США.

1981 – вбивця Джона Леннона Марк Девід Чепмен отримав довічне ув'язнення з правом подачі прохання про помилування через 20 років (подавав прохання 6 разів і всі вони були відхилені).

1995 – вийшла графічна багатозадачна операційна система Windows95 (програмна підтримка Microsoft Windows 95 припинена 31 грудня 2002 року).

2006 – астрономи перестали вважати Плутон планетою Сонячної системи та віднесли його до розряду карликових планет.

2008 – помпезне закриття Літніх Олімпійських ігор в Пекіні (телеаудиторія ігор налічувала до 4,7 млрд глядачів).

ХТО НАРОДИВСЯ 24 СЕРПНЯ

1845 – князь, творець шампанського, основоположник виноробства в Криму Лев Голіцин.

1899 – один з лідерів боротьби за незалежність Алжиру Ферхат Аббас (дотримувався помірно націоналістичних поглядів).

1948 – французький музикант Жан-Мішель Жарр.

1899 – аргентинський письменник і поет Хорхе Луїс Борхес.

1902 – відомий французький історик Фернар Бродель (першим запропонував враховувати економічні та географічні фактори при аналізі історичного процесу).

1928 – український політик і громадський діяч Лук'яненко Левко Григорович (за часів радянської влади за свої політичні погляди практично не покидав в'язниці та табори).

1934 – радянський і російський учений-економіст Станіслав Шаталін.

1957 – відомий британський письменник, актор і режисер Стівен Фрай.

1976 – австралійський актор театру і кіно Алекс О'Лафлін.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на світанку сильно зірки сяють, то через кілька днів буде дощ.

Дим від багаття стелиться по землі – до дощу.

Багато горіхів, а мало грибів – до холодної та сніжної зими.

Безвітряна погода – до тепла.

Якщо сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.

Вранці туман над водою стелиться – найближчий тиждень теплим буде.

Якщо на сході сонця йде дощ, то негода триватиме ще кілька днів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні варто утриматися від прогулянок на самоті.

Строго не можна сьогодні переїдати.

Не можна на Евпла нити та скаржитися на життя і долю.

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