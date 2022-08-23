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24 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 24 серпня, у світі відзначають День Незалежності України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 24 серпня, вшановують пам'ять Евпла – ранньохристиянського святого, священномученика, архідиякона. Він служив у церкві міста Катанія, розташованого на острові Сицилія. Святий постраждав під час великого гоніння, за проповідь його піддали тортурам і обезголовили.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 24 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Максим, Олександр, Сусанна, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День Незалежності України
- 410 – король Аларіх (вождь і перший король вестготів) штурмом бере Рим.
- 1109 – "битва на собачому полі": битва між військами Священної Римської імперії та польським військом, за словами польського історика "собаки, пожираючи безліч трупів (полеглих), впали в божевільну лють, так, що ніхто не смів поховати там загиблих".
- 1572 – початок "найжахливішої релігійної різанини століття" (Варфоломіївська ніч) в Парижі.
- 1876 – корінні жителі Центральної Канади індіанці дали згоду оселитися в резерваціях.
- 1954 – діяльність компартії заборонена в США.
- 1981 – вбивця Джона Леннона Марк Девід Чепмен отримав довічне ув'язнення з правом подачі прохання про помилування через 20 років (подавав прохання 6 разів і всі вони були відхилені).
- 1995 – вийшла графічна багатозадачна операційна система Windows95 (програмна підтримка Microsoft Windows 95 припинена 31 грудня 2002 року).
- 2006 – астрономи перестали вважати Плутон планетою Сонячної системи та віднесли його до розряду карликових планет.
- 2008 – помпезне закриття Літніх Олімпійських ігор в Пекіні (телеаудиторія ігор налічувала до 4,7 млрд глядачів).
ХТО НАРОДИВСЯ 24 СЕРПНЯ
- 1845 – князь, творець шампанського, основоположник виноробства в Криму Лев Голіцин.
- 1899 – один з лідерів боротьби за незалежність Алжиру Ферхат Аббас (дотримувався помірно націоналістичних поглядів).
- 1948 – французький музикант Жан-Мішель Жарр.
- 1899 – аргентинський письменник і поет Хорхе Луїс Борхес.
- 1902 – відомий французький історик Фернар Бродель (першим запропонував враховувати економічні та географічні фактори при аналізі історичного процесу).
- 1928 – український політик і громадський діяч Лук'яненко Левко Григорович (за часів радянської влади за свої політичні погляди практично не покидав в'язниці та табори).
- 1934 – радянський і російський учений-економіст Станіслав Шаталін.
- 1957 – відомий британський письменник, актор і режисер Стівен Фрай.
- 1976 – австралійський актор театру і кіно Алекс О'Лафлін.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на світанку сильно зірки сяють, то через кілька днів буде дощ.
- Дим від багаття стелиться по землі – до дощу.
- Багато горіхів, а мало грибів – до холодної та сніжної зими.
- Безвітряна погода – до тепла.
- Якщо сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.
- Вранці туман над водою стелиться – найближчий тиждень теплим буде.
- Якщо на сході сонця йде дощ, то негода триватиме ще кілька днів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні варто утриматися від прогулянок на самоті.
- Строго не можна сьогодні переїдати.
- Не можна на Евпла нити та скаржитися на життя і долю.
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