24 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 24 березня, віряни вшановують пам'ять святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія, а у світі відзначають День боротьби з туберкульозом. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 24 березня віряни вшановують пам'ять священномученика Антипа, а також Єфимія, архієпископа Новгородського, і ще святителів Софронія, єпископа Врачанського, та Софронія, патріарха Єрусалимського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 24 березня, іменини відзначають власники таких імен: Юхим, Іван, Георгій, Софрон, Єгор, Юрій, Олексій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день боротьби проти туберкульозу

Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини та гідності жертв

1155 – Юрій Долгорукий захопив Київ і вступив на престол.

1603 – Токуґава Ієясу став сьогуном Японії.

1603 – зі смертю англійської королеви Єлизавети трони Королівства Англія і Королівства Шотландія об'єднані.

1721 – Йоганн Себастьян Бах написав шостий "Бранденбурзький концерт".

1882 – Роберт Кох повідомляє про відкриття збудника туберкульозу.

1918 – Українська Центральна Рада проголосила українську мову державною.

1972 – прем'єра фільму "Хрещений батько", що став одним із найкращих шедеврів світового кінематографа.

1980 – у Сальвадорі вбито архієпископа Оскара Ромеро, що стало приводом до десятирічної громадянської війни.

1989 – у Львові відбувся перший політичний страйк в Україні.

2001 – Володимир Кличко виграв технічним нокаутом бій проти Деріка Джефферсона у Мюнхені.

ХТО НАРОДИВСЯ 24 БЕРЕЗНЯ

1693 – Джон Гаррісон, англійський винахідник, годинникар-самоучка, відомий як винахідник морського хронометра.

1834 – Вільям Морріс, англійський художник, дизайнер, теоретик мистецтва, письменник-фантаст.

1884 – Петер Дебай, нідерландський фізико-хімик, лауреат Нобелівської премії.

1893 – Вальтер Бааде, німецький астроном.

1906 – Шульженко Клавдія Іванівна, радянська та українська співачка й акторка.

1926 – Даріо Фо, італійський драматург, режисер, теоретик театру, художник. Лауреат Нобелівської премії з літератури.

1955 – Ігор Білозір, український композитор, лідер гурту "Ватра".

1979 – Віктор Бронюк, український музикант, автор пісень, лідер гурту "ТіК".

1982 – Олександр Педан, український шоу-мен, телеведучий, резидент "Comedy Club Ukraine".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо з цього дня холоди йдуть на спад, то літо буде тепле.

Миші на поля біжать – до неврожайного року.

Якщо вночі був іній, то вдень снігопаду не буде.

Пухнастий іній віщує гарну погоду.

Граки зграями в небі в'ються і стрілою на землю опускаються – до дощу.

Дружний приліт птахів – до холодів і негоди.

Журавлі летять швидко, низько і мовчки – до негоди.

Якщо після обіду дме північний вітер, то, швидше за все, сіно в цьому році буде складно заготовити через часті дощі у червні.

Ворони зграями на землі сидять – до холодів, посередині дерева – до похмурої погоди, на верхівках дерев – до тепла.

Побачили лебедя на ставку? Чекайте теплих днів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна гнати птахів зі свого подвір'я, адже вони починають вити свої гнізда.

Також не можна розкидатися дріб'язком, адже таким чином ви позбавляєте себе майбутнього багатства.

А ще дотримуйтеся посту і не порушуйте його!

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