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24 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 24 березня, віряни вшановують пам'ять святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія, а у світі відзначають День боротьби з туберкульозом. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять священномученика Антипа, а також Єфимія, архієпископа Новгородського, і ще святителів Софронія, єпископа Врачанського, та Софронія, патріарха Єрусалимського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 24 березня, іменини відзначають власники таких імен: Юхим, Іван, Георгій, Софрон, Єгор, Юрій, Олексій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день боротьби проти туберкульозу
- Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв
- 1155 – Юрій Долгорукий захопив Київ і вступив на престол.
- 1603 – Токуґава Ієясу став сьогуном Японії.
- 1603 – зі смертю англійської королеви Єлизавети трони Королівства Англія і Королівства Шотландія об'єднані.
- 1721 – Йоганн Себастьян Бах написав шостий "Бранденбурзький концерт".
- 1882 – Роберт Кох повідомляє про відкриття збудника туберкульозу.
- 1918 – Українська Центральна Рада проголосила українську мову державною.
- 1972 – прем'єра фільму "Хрещений батько", що став одним із найкращих шедеврів світового кінематографа.
- 1980 – у Сальвадорі вбито архієпископа Оскара Ромеро, що стало приводом до десятирічної громадянської війни.
- 1989 – у Львові відбувся перший політичний страйк в Україні.
- 2001 – Володимир Кличко виграв технічним нокаутом бій проти Деріка Джефферсона у Мюнхені.
ХТО НАРОДИВСЯ 24 БЕРЕЗНЯ
- 1693 – Джон Гаррісон, англійський винахідник, годинникар-самоучка, відомий як винахідник морського хронометра.
- 1834 – Вільям Морріс, англійський художник, дизайнер, теоретик мистецтва, письменник-фантаст.
- 1884 – Петер Дебай, нідерландський фізико-хімик, лауреат Нобелівської премії.
- 1893 – Вальтер Бааде, німецький астроном.
- 1906 – Шульженко Клавдія Іванівна, радянська та українська співачка й акторка.
- 1926 – Даріо Фо, італійський драматург, режисер, теоретик театру, художник. Лауреат Нобелівської премії з літератури.
- 1955 – Ігор Білозір, український композитор, лідер гурту "Ватра".
- 1979 – Віктор Бронюк, український музикант, автор пісень, лідер гурту "ТіК".
- 1982 – Олександр Педан, український шоумен, телеведучий, резидент "Comedy Club Ukraine".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо з цього дня холоди йдуть на спад, то літо буде тепле.
- Миші на поля біжать – до неврожайного року.
- Якщо вночі був іній, то вдень снігопаду не буде.
- Пухнастий іній віщує гарну погоду.
- Граки зграями в небі в'ються і стрілою на землю опускаються – до дощу.
- Дружний приліт птахів – до холодів і негоди.
- Журавлі летять швидко, низько і мовчки – до негоди.
- Якщо після обіду дме північний вітер, то, швидше за все, сіно в цьому році буде складно заготовити через часті дощі у червні.
- Ворони зграями на землі сидять – до холодів, посередині дерева – до похмурої погоди, на верхівках дерев – до тепла.
- Побачили лебедя на ставку? Чекайте теплих днів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна гнати птахів зі свого подвір'я, адже вони починають вити свої гнізда.
- Також не можна розкидатися дріб'язком, адже таким чином ви позбавляєте себе майбутнього багатства.
- А ще дотримуйтеся посту і не порушуйте його!
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