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24 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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24 березня – вівторок

Сьогодні, 24 березня, віряни вшановують пам'ять святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія, а у світі відзначають День боротьби з туберкульозом. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять священномученика Антипа, а також Єфимія, архієпископа Новгородського, і ще святителів Софронія, єпископа Врачанського, та Софронія, патріарха Єрусалимського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 24 березня, іменини відзначають власники таких імен: Юхим, Іван, Георгій, Софрон, Єгор, Юрій, Олексій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

24 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 371541

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день боротьби проти туберкульозу
  • Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв
  • 1155 – Юрій Долгорукий захопив Київ і вступив на престол.
  • 1603 – Токуґава Ієясу став сьогуном Японії.
  • 1603 – зі смертю англійської королеви Єлизавети трони Королівства Англія і Королівства Шотландія об'єднані.
  • 1721 – Йоганн Себастьян Бах написав шостий "Бранденбурзький концерт".
  • 1882 – Роберт Кох повідомляє про відкриття збудника туберкульозу.
  • 1918 – Українська Центральна Рада проголосила українську мову державною.
  • 1972 – прем'єра фільму "Хрещений батько", що став одним із найкращих шедеврів світового кінематографа.
  • 1980 – у Сальвадорі вбито архієпископа Оскара Ромеро, що стало приводом до десятирічної громадянської війни.
  • 1989 – у Львові відбувся перший політичний страйк в Україні.
  • 2001 – Володимир Кличко виграв технічним нокаутом бій проти Деріка Джефферсона у Мюнхені.

ХТО НАРОДИВСЯ 24 БЕРЕЗНЯ

  • 1693 – Джон Гаррісон, англійський винахідник, годинникар-самоучка, відомий як винахідник морського хронометра.
  • 1834 – Вільям Морріс, англійський художник, дизайнер, теоретик мистецтва, письменник-фантаст.
  • 1884 – Петер Дебай, нідерландський фізико-хімик, лауреат Нобелівської премії.
  • 1893 – Вальтер Бааде, німецький астроном.
  • 1906 – Шульженко Клавдія Іванівна, радянська та українська співачка й акторка.
  • 1926 – Даріо Фо, італійський драматург, режисер, теоретик театру, художник. Лауреат Нобелівської премії з літератури.
  • 1955 – Ігор Білозір, український композитор, лідер гурту "Ватра".
  • 1979 – Віктор Бронюк, український музикант, автор пісень, лідер гурту "ТіК".
  • 1982 – Олександр Педан, український шоумен, телеведучий, резидент "Comedy Club Ukraine".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо з цього дня холоди йдуть на спад, то літо буде тепле.
  • Миші на поля біжать – до неврожайного року.
  • Якщо вночі був іній, то вдень снігопаду не буде.
  • Пухнастий іній віщує гарну погоду.
  • Граки зграями в небі в'ються і стрілою на землю опускаються – до дощу.
  • Дружний приліт птахів – до холодів і негоди.
  • Журавлі летять швидко, низько і мовчки – до негоди.
  • Якщо після обіду дме північний вітер, то, швидше за все, сіно в цьому році буде складно заготовити через часті дощі у червні.
  • Ворони зграями на землі сидять – до холодів, посередині дерева – до похмурої погоди, на верхівках дерев – до тепла.
  • Побачили лебедя на ставку? Чекайте теплих днів.
24 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 393625

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не можна гнати птахів зі свого подвір'я, адже вони починають вити свої гнізда.
  • Також не можна розкидатися дріб'язком, адже таким чином ви позбавляєте себе майбутнього багатства.
  • А ще дотримуйтеся посту і не порушуйте його!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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