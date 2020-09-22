Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

23 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 66
23 вересня – середа - фото 1
23 вересня – середа

Сьогодні, 23 вересня, у світі відзначають Міжнародний день мов жестів, а віряни вшановують пам'ять Святих Петра і Павла. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 23 вересня вшановують пам'ять Святих Петра і Павла, єпископів Нікейських, а також мучениць Мінодори, Митродори і Німфодори.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 23 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Павло, Петро, Андрій, Климент, Антоній, Костянтин, Богуслав, Климент. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

23 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 421734

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день мов жестів
  • 1122 — імператор Священної Римської імперії Генріх V повернув право Папи Римського обирати єпископів
  • 1595 — іспанський уряд прийняв рішення хрестити все індіанське населення Вест-Індії, а також розділити колонії на території місій
  • 1846 — Йоганн Готфрід Галле та Генріх Луї д'Аррест разом відкрили восьму планету Сонячної системи Нептун
  • 1848 — американець Джон Куртіс винайшов першу у світі жувальну гумку
  • 1913 — француз Ролан Гаррос першим зумів перелетіти через Середземне море
  • 1919 — на спільному засіданні Директорії та уряду УНР і ЗУНР вирішили негайно розпочати воєнні дії проти армії Денікіна
  • 1919 білогвардійці почали єврейський погром у Фастов
  • 1921 — у Празі вийшов у друк перший номер газети "Громадський вісник" (орган Українського громадського комітету)
  • 1938 — під час Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку заклали капсулу часу, яку відкриють у 6939 році
  • 1944 — відповідно до Люблінської угоди, почалося переселення етнічних українців з Польської республіки в Українську РСР і навпаки
  • 1945 — британо-французькі війська зайняли найбільше місто Південного В'єтнаму Сайгон
  • 1991 — Вірменія проголосила незалежність
  • 1992 — у США на ядерному полігоні в штаті Невада відбувся останній ядерний вибух
  • 1998 — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію 1199 , якою зобов'язала уряд Союзної Республіки Югославія припинити бойові операції в Косово
  • 2002 — у Бельгії набрав чинності закон про евтаназію
  • 2008 — презентація першої версії операційної системи Android
23 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 426775

ХТО НАРОДИВСЯ 23 ВЕРЕСНЯ

  • 63 до н. е. — Октавіан Август, римський імператор
  • 1791 — Йоганн Франц Енке, німецький астроном
  • 1861 — Роберт Бош, німецький інженер, який створив свічу загоряння та заснував фірми "Bosch"
  • 1872 — Соломія Крушельницька, знаменита українська оперна співачка
  • 1899 — Луїза Невельсон, відома американська скульпторка-модерністка, яка народилась в Україні.
  • 1900 — Володимир Кубійович, український громадсько-політичний діяч, географ, демограф, голова НТШ в Європі, головний редактор "Енциклопедії українознавства"
  • 1901 — Ярослав Сайферт, чеський поет, перший чеський письменник, який отримав Нобелівську премію
  • 1926 — Джон Колтрейн, американський джазовий музикант, саксофоніст
  • 1930 — Рей Чарльз, знаменитий американський співак, засновник стилю соул)
  • 1939 — В'ячеслав Малець, український дитячий письменник (Голубий автобус, Білина першого снігу, Осінні хурделиці, та інш.)
  • 1943 — Хуліо Іглесіас, іспанський співак
  • 1949 — Брюс Спрінгстін, популярний американський музикант.
  • 1976 — брати Валерій і Володимир Сидоренки, українські боксери, учасники Олімпійських ігор
  • 1978 — Ентоні Макі, американський актор (Месники)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо горобина погано вродила, то осінь буде довгою і сонячною;
  • Якщо птахи літають дуже низько, то варто готуватись до негоди;
  • Якщо в лісі багато грибів, то найближчі дні будуть вологими;
  • Якщо зробити сьогодні чай з горобини, то він допоможе захиститись від застуди;
  • Якщо почати день з хороших думок, то весь тиждень буде вдалим.
23 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 426777

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись, лаятись та кричати;
  • Не можна босоніж ходити по росі;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна тримати вдома старі та поламані речі;
  • Не можна відмовляти у допомозі тим, хто цього потребує;
  • Не можна зловживати шкідливою їжею та піддаватись шкідливим звичкам.

Читайте також: Вихідні у вересні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
  • 20 вересня, 18:50
  • 6520
Популярна музика осені: плейлист нових пісень вересня
  • 20 вересня, 12:20
  • 122
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2530097
Загрузка...
Новини