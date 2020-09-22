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23 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 23 вересня, у світі відзначають Міжнародний день мов жестів, а віряни вшановують пам'ять Святих Петра і Павла. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 23 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 23 вересня вшановують пам'ять Святих Петра і Павла, єпископів Нікейських, а також мучениць Мінодори, Митродори і Німфодори.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 23 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Павло, Петро, Андрій, Климент, Антоній, Костянтин, Богуслав, Климент. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день мов жестів
- 1122 — імператор Священної Римської імперії Генріх V повернув право Папи Римського обирати єпископів
- 1595 — іспанський уряд прийняв рішення хрестити все індіанське населення Вест-Індії, а також розділити колонії на території місій
- 1846 — Йоганн Готфрід Галле та Генріх Луї д'Аррест разом відкрили восьму планету Сонячної системи Нептун
- 1848 — американець Джон Куртіс винайшов першу у світі жувальну гумку
- 1913 — француз Ролан Гаррос першим зумів перелетіти через Середземне море
- 1919 — на спільному засіданні Директорії та уряду УНР і ЗУНР вирішили негайно розпочати воєнні дії проти армії Денікіна
- 1919 білогвардійці почали єврейський погром у Фастов
- 1921 — у Празі вийшов у друк перший номер газети "Громадський вісник" (орган Українського громадського комітету)
- 1938 — під час Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку заклали капсулу часу, яку відкриють у 6939 році
- 1944 — відповідно до Люблінської угоди, почалося переселення етнічних українців з Польської республіки в Українську РСР і навпаки
- 1945 — британо-французькі війська зайняли найбільше місто Південного В'єтнаму Сайгон
- 1991 — Вірменія проголосила незалежність
- 1992 — у США на ядерному полігоні в штаті Невада відбувся останній ядерний вибух
- 1998 — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію 1199 , якою зобов'язала уряд Союзної Республіки Югославія припинити бойові операції в Косово
- 2002 — у Бельгії набрав чинності закон про евтаназію
- 2008 — презентація першої версії операційної системи Android
ХТО НАРОДИВСЯ 23 ВЕРЕСНЯ
- 63 до н. е. — Октавіан Август, римський імператор
- 1791 — Йоганн Франц Енке, німецький астроном
- 1861 — Роберт Бош, німецький інженер, який створив свічу загоряння та заснував фірми "Bosch"
- 1872 — Соломія Крушельницька, знаменита українська оперна співачка
- 1899 — Луїза Невельсон, відома американська скульпторка-модерністка, яка народилась в Україні.
- 1900 — Володимир Кубійович, український громадсько-політичний діяч, географ, демограф, голова НТШ в Європі, головний редактор "Енциклопедії українознавства"
- 1901 — Ярослав Сайферт, чеський поет, перший чеський письменник, який отримав Нобелівську премію
- 1926 — Джон Колтрейн, американський джазовий музикант, саксофоніст
- 1930 — Рей Чарльз, знаменитий американський співак, засновник стилю соул)
- 1939 — В'ячеслав Малець, український дитячий письменник (Голубий автобус, Білина першого снігу, Осінні хурделиці, та інш.)
- 1943 — Хуліо Іглесіас, іспанський співак
- 1949 — Брюс Спрінгстін, популярний американський музикант.
- 1976 — брати Валерій і Володимир Сидоренки, українські боксери, учасники Олімпійських ігор
- 1978 — Ентоні Макі, американський актор (Месники)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо горобина погано вродила, то осінь буде довгою і сонячною;
- Якщо птахи літають дуже низько, то варто готуватись до негоди;
- Якщо в лісі багато грибів, то найближчі дні будуть вологими;
- Якщо зробити сьогодні чай з горобини, то він допоможе захиститись від застуди;
- Якщо почати день з хороших думок, то весь тиждень буде вдалим.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись, лаятись та кричати;
- Не можна босоніж ходити по росі;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна тримати вдома старі та поламані речі;
- Не можна відмовляти у допомозі тим, хто цього потребує;
- Не можна зловживати шкідливою їжею та піддаватись шкідливим звичкам.
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