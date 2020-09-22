23 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 23 вересня, у світі відзначають Міжнародний день мов жестів, а віряни вшановують пам'ять Святих Петра і Павла. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 23 вересня вшановують пам'ять Святих Петра і Павла, єпископів Нікейських, а також мучениць Мінодори, Митродори і Німфодори.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 23 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Павло, Петро, Андрій, Климент, Антоній, Костянтин, Богуслав, Климент. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день мов жестів

1122 — імператор Священної Римської імперії Генріх V повернув право Папи Римського обирати єпископів

1595 — іспанський уряд прийняв рішення хрестити все індіанське населення Вест-Індії, а також розділити колонії на території місій

1846 — Йоганн Готфрід Галле та Генріх Луї д'Аррест разом відкрили восьму планету Сонячної системи Нептун

1848 — американець Джон Куртіс винайшов першу у світі жувальну гумку

1913 — француз Ролан Гаррос першим зумів перелетіти через Середземне море

1919 — на спільному засіданні Директорії та уряду УНР і ЗУНР вирішили негайно розпочати воєнні дії проти армії Денікіна

1919 білогвардійці почали єврейський погром у Фастов

1921 — у Празі вийшов у друк перший номер газети "Громадський вісник" (орган Українського громадського комітету)

1938 — під час Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку заклали капсулу часу, яку відкриють у 6939 році

1944 — відповідно до Люблінської угоди, почалося переселення етнічних українців з Польської республіки в Українську РСР і навпаки

1945 — британо-французькі війська зайняли найбільше місто Південного В'єтнаму Сайгон

1991 — Вірменія проголосила незалежність

1992 — у США на ядерному полігоні в штаті Невада відбувся останній ядерний вибух

1998 — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію 1199 , якою зобов'язала уряд Союзної Республіки Югославія припинити бойові операції в Косово

2002 — у Бельгії набрав чинності закон про евтаназію

2008 — презентація першої версії операційної системи Android

ХТО НАРОДИВСЯ 23 ВЕРЕСНЯ

63 до н. е. — Октавіан Август, римський імператор

1791 — Йоганн Франц Енке, німецький астроном

1861 — Роберт Бош, німецький інженер, який створив свічу загоряння та заснував фірми "Bosch"

1872 — Соломія Крушельницька, знаменита українська оперна співачка

1899 — Луїза Невельсон, відома американська скульпторка-модерністка, яка народилась в Україні.

1900 — Володимир Кубійович, український громадсько-політичний діяч, географ, демограф, голова НТШ в Європі, головний редактор "Енциклопедії українознавства"

1901 — Ярослав Сайферт, чеський поет, перший чеський письменник, який отримав Нобелівську премію

1926 — Джон Колтрейн, американський джазовий музикант, саксофоніст

1930 — Рей Чарльз, знаменитий американський співак, засновник стилю соул)

1939 — В'ячеслав Малець, український дитячий письменник (Голубий автобус, Білина першого снігу, Осінні хурделиці, та інш.)

1943 — Хуліо Іглесіас, іспанський співак

1949 — Брюс Спрінгстін, популярний американський музикант.

1976 — брати Валерій і Володимир Сидоренки, українські боксери, учасники Олімпійських ігор

1978 — Ентоні Макі, американський актор (Месники)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо горобина погано вродила, то осінь буде довгою і сонячною;

Якщо птахи літають дуже низько, то варто готуватись до негоди;

Якщо в лісі багато грибів, то найближчі дні будуть вологими;

Якщо зробити сьогодні чай з горобини, то він допоможе захиститись від застуди;

Якщо почати день з хороших думок, то весь тиждень буде вдалим.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись, лаятись та кричати;

Не можна босоніж ходити по росі;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна тримати вдома старі та поламані речі;

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто цього потребує;

Не можна зловживати шкідливою їжею та піддаватись шкідливим звичкам.

Читайте також: Вихідні у вересні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні